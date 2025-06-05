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رياضة
مرتدياً قميص منتخب "النشامى"... هكذا تفاعل ملك الأردن خلال المباراة (صورة)
Lebanon 24
05-06-2025
|
15:20
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حرص العاهل
الأردني
، الملك
عبد الله الثاني
، على متابعة مباراة منتخب بلاده أمام مضيفه
العماني
اليوم الخميس، ضمن الجولة التاسعة من الدور الثالث لتصفيات
كأس العالم
2026.
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ونشر الموقع الرسمي للديوان الملكي
الهاشمي
عبر منصة "X" لقطات مصورة تُظهر متابعة
الملك عبد الله
للمباراة برفقة عدد من الشخصيات، وذلك في مقر السفارة
الأردنية
بلندن، خلال زيارة عمل خارجية.
وظهر الملك
عبد الله
خلال متابعته مرتديا قميص منتخب "النشامى" والشماغ.
وفاز منتخب
الأردن
على مضيفه العماني بثلاثة أهداف من دون رد، ليقترب من تحقيق الحلم الكبير والتأهل مباشرة إلى نهائيات
بطولة كأس العالم
لكرة القدم
2026.
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