مرتدياً قميص منتخب "النشامى"... هكذا تفاعل ملك الأردن خلال المباراة (صورة)

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ونشر الموقع الرسمي للديوان الملكي عبر منصة "X" لقطات مصورة تُظهر متابعة للمباراة برفقة عدد من الشخصيات، وذلك في مقر السفارة بلندن، خلال زيارة عمل خارجية.وظهر الملك خلال متابعته مرتديا قميص منتخب "النشامى" والشماغ.وفاز منتخب على مضيفه العماني بثلاثة أهداف من دون رد، ليقترب من تحقيق الحلم الكبير والتأهل مباشرة إلى نهائيات 2026.