Advertisement

رياضة

مرتدياً قميص منتخب "النشامى"... هكذا تفاعل ملك الأردن خلال المباراة (صورة)

Lebanon 24
05-06-2025 | 15:20
A-
A+
Doc-P-1371139-638847663841966255.jpeg
Doc-P-1371139-638847663841966255.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
حرص العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، على متابعة مباراة منتخب بلاده أمام مضيفه العماني اليوم الخميس، ضمن الجولة التاسعة من الدور الثالث لتصفيات كأس العالم 2026.
Advertisement

ونشر الموقع الرسمي للديوان الملكي الهاشمي عبر منصة "X" لقطات مصورة تُظهر متابعة الملك عبد الله للمباراة برفقة عدد من الشخصيات، وذلك في مقر السفارة الأردنية بلندن، خلال زيارة عمل خارجية.

وظهر الملك عبد الله خلال متابعته مرتديا قميص منتخب "النشامى" والشماغ.

وفاز منتخب الأردن على مضيفه العماني بثلاثة أهداف من دون رد، ليقترب من تحقيق الحلم الكبير والتأهل مباشرة إلى نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026.
 
مواضيع ذات صلة
أشبه بقميص نوم.. نادين نجيم تثير تفاعلًا واسعًا بصور جريئة على إنستغرام
lebanon 24
06/06/2025 05:10:24 Lebanon 24 Lebanon 24
رد فعل رونالدو على إنجاز ابنه مع منتخب البرتغال (صورة)
lebanon 24
06/06/2025 05:10:24 Lebanon 24 Lebanon 24
ضربة مُوجعة للمنتخب الإيطاليّ قبل مباراته أمام النرويج
lebanon 24
06/06/2025 05:10:24 Lebanon 24 Lebanon 24
مرتدية مجوهرات بـ8 ملايين دولار.. النجمة الشهيرة في المحكمة للادلاء بشهادتها (صور)
lebanon 24
06/06/2025 05:10:24 Lebanon 24 Lebanon 24

فنون ومشاهير

رياضة

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:09 | 2025-06-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:24 | 2025-06-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:39 | 2025-06-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2025-06-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2025-06-05 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
15:30 | 2025-06-05
10:29 | 2025-06-05
09:37 | 2025-06-05
08:57 | 2025-06-05
08:28 | 2025-06-05
07:13 | 2025-06-05
فيديو
lebanon 24
00:44 | 2025-06-05 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24