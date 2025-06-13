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رياضة

بمبلغ قياسي.. ليفربول وليفركوزن يتفقان على صفقة فيرتز

Lebanon 24
13-06-2025 | 09:26
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توصل نادي ليفربول إلى اتفاق نهائي مع باير ليفركوزن للتعاقد مع النجم الألماني فلوريان فيرتز، في صفقة قياسية تعد الأعلى في تاريخ النادي، تبلغ قيمتها الإجمالية 116 مليون جنيه إسترليني.
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ووفقًا لما كشفه موقع "ذا أثليتيك"، سيدفع ليفربول مبلغًا مبدئيًا قدره 100 مليون جنيه إسترليني، إضافة إلى 16 مليونًا كحوافز وإضافات مرتبطة بالأداء، ليحسم النادي الإنجليزي صراعًا كبيرًا على خدمات اللاعب، بعد منافسة شرسة من أندية مثل مانشستر سيتي وبايرن ميونيخ.
 
وكان ليفركوزن قد طلب في البداية 125 مليونًا للتخلي عن نجم خط الوسط البالغ من العمر 22 عامًا، إلا أن المفاوضات المكثفة التي قادها مدير التعاقدات في ليفربول ريتشارد هيوز مع نظيره في ليفركوزن سيمون رولفز أثمرت عن تخفيض السعر والتركيز على آليات الدفع وشروط الحوافز.

هذه الصفقة، التي تجاوزت عرض ليفربول السابق المقدر بـ113 مليون جنيه، ستجعل فيرتز أول لاعب في تاريخ "الريدز" ينضم بمقابل يتجاوز حاجز 100 مليون جنيه إسترليني، متقدمًا بذلك على صفقة مويسيس كايسيدو إلى تشيلسي التي بلغت 115 مليونًا من برايتون. (كووورة)
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