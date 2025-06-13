بمبلغ قياسي.. ليفربول وليفركوزن يتفقان على صفقة فيرتز

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ووفقًا لما كشفه موقع "ذا أثليتيك"، سيدفع مبلغًا مبدئيًا قدره 100 مليون جنيه إسترليني، إضافة إلى 16 مليونًا كحوافز وإضافات مرتبطة بالأداء، ليحسم النادي الإنجليزي صراعًا كبيرًا على خدمات اللاعب، بعد منافسة شرسة من أندية مثل وبايرن . توصل إلى اتفاق نهائي مع للتعاقد مع النجم الألماني فيرتز، في صفقة قياسية تعد الأعلى في تاريخ النادي، تبلغ قيمتها الإجمالية 116 مليون جنيه إسترليني.ووفقًا لما كشفه موقع "ذا أثليتيك"، سيدفع مبلغًا مبدئيًا قدره 100 مليون جنيه إسترليني، إضافة إلى 16 مليونًا كحوافز وإضافات مرتبطة بالأداء، ليحسم النادي الإنجليزي صراعًا كبيرًا على خدمات اللاعب، بعد منافسة شرسة من أندية مثل وبايرن .

وكان قد طلب في البداية 125 مليونًا للتخلي عن نجم خط الوسط البالغ من العمر 22 عامًا، إلا أن المفاوضات المكثفة التي قادها مدير التعاقدات في ليفربول ريتشارد هيوز مع نظيره في ليفركوزن سيمون رولفز أثمرت عن تخفيض السعر والتركيز على آليات الدفع وشروط الحوافز.



هذه الصفقة، التي تجاوزت عرض ليفربول السابق المقدر بـ113 مليون جنيه، ستجعل فيرتز أول لاعب في تاريخ " " ينضم بمقابل يتجاوز حاجز 100 مليون جنيه إسترليني، متقدمًا بذلك على صفقة مويسيس كايسيدو إلى التي بلغت 115 مليونًا من . (كووورة)