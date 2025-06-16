أغرب فرصة ضائعة في مونديال الأندية في مجموعة الأهلي

شهدت مجموعة الأهلي في بطولة 2025 واحدة من أغرب الفرص الضائعة في البطولة حتى الآن، بعد مرور يومين فقط على انطلاق المنافسات.

Advertisement

وخلال مواجهة ضد بالميراس البرازيلي، في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الأول للمباراة، أطلق لاعبو هجمة منظمة اخترقوا بها دفاع بورتو، لتصل إلى ستيفاو أمام المرمى، إلا أن الحارس كلاوديو أنقذها ببراعة قبل أن تعبر خط المرمى بسنتيمترات.



وفي لحظة درامية، تصدى راموس لتسديدة ثانية مباشرة في نفس الهجمة، قبل أن تصل الكرة إلى الذي راوغ الحارس والمدافعين وسدد نحو المرمى مجددا، لكنها وجدت مدافع بورتو بالمرصاد، ليبعدها للمرة الثالثة ويحرم بالميراس من هدف محقق. (روسيا اليوم)