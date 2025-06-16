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رياضة
أغرب فرصة ضائعة في مونديال الأندية في مجموعة الأهلي
Lebanon 24
16-06-2025
|
04:08
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شهدت مجموعة الأهلي في بطولة
كأس العالم للأندية
2025 واحدة من أغرب الفرص الضائعة في البطولة حتى الآن، بعد مرور يومين فقط على انطلاق المنافسات.
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وخلال مواجهة
بورتو البرتغالي
ضد بالميراس البرازيلي، في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الأول للمباراة، أطلق لاعبو
الفريق البرازيلي
هجمة منظمة اخترقوا بها دفاع بورتو، لتصل
الكرة
إلى
ويليام
ستيفاو أمام المرمى، إلا أن الحارس كلاوديو
راموس
أنقذها ببراعة قبل أن تعبر خط المرمى بسنتيمترات.
وفي لحظة درامية، تصدى راموس لتسديدة ثانية مباشرة في نفس الهجمة، قبل أن تصل الكرة إلى
فيتور روكي
الذي راوغ الحارس والمدافعين وسدد نحو المرمى مجددا، لكنها وجدت مدافع بورتو بالمرصاد، ليبعدها للمرة الثالثة ويحرم بالميراس من هدف محقق. (روسيا اليوم)
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