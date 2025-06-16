"بايرن" اكتسح "أوكلاند سيتي" بـ10 أهداف!

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فاز " " على منافسه " " النيوزيلاندي 10- صفر، وحقّق أكبر فوز في تاريخ بطولة .

واعتلى البايرن قمة من للأندية التي تقام لأول مرة بمشاركة 32 فريقا، وتستضيفها الأميركية حتى يوم 14 المقبل. (العربية)



