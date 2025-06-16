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رياضة

"بايرن" اكتسح "أوكلاند سيتي" بـ10 أهداف!

Lebanon 24
16-06-2025 | 05:15
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فاز "بايرن ميونخ" على منافسه "أوكلاند سيتي" النيوزيلاندي 10- صفر، وحقّق أكبر فوز في تاريخ بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم.
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واعتلى البايرن قمة المجموعة الثالثة من كأس العالم للأندية التي تقام لأول مرة بمشاركة 32 فريقا، وتستضيفها الولايات المتحدة الأميركية حتى يوم 14 تموز المقبل. (العربية)

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