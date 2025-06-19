Advertisement

رياضة

بسبب الطقس.. توقف مباراة الأهلي وبالميراس في مونديال الأندية

Lebanon 24
19-06-2025 | 13:56
A-
A+
Doc-P-1378965-638859636158951861.jpg
Doc-P-1378965-638859636158951861.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
توقفت مباراة الأهلي المصري وبالميراس البرازيلي، التي تجري الخميس، على ملعب "ميتلايف" في نيوجيرسي، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الأولى من بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم المقامة حاليا في الولايات المتحدة.
Advertisement


وطلب المذيع الداخلي بملعب "ميتلايف" من الجماهير مغادرة الملعب بسبب الطقس السيئ، حيث كانت النتيجة تشير إلى تقدم الفريق البرازيلي بهدفين دون رد.
وتقدم بالميراس بثنائية في مرمى الأهلي عن طريق وسام أبو علي في مرماه وخوسيه لوبيز.

وكانت مباراة صن داونز الجنوب إفريقي وأولسان الكوري الجنوبي قد تأجل انطلاقها بسبب الطقس السيء، قبل يومين، وهو ما تكرر أمس في مواجهة باتشوكا المكسيكي وريد بول سالزبورغ النمساوي.
مواضيع ذات صلة
أغرب فرصة ضائعة في مونديال الأندية في مجموعة الأهلي
lebanon 24
19/06/2025 22:04:02 Lebanon 24 Lebanon 24
بن شرقي يفاقم أزمات الأهلي في مونديال الأندية
lebanon 24
19/06/2025 22:04:02 Lebanon 24 Lebanon 24
مفاجأة في مونديال الأندية.. ميسي وزملاؤه اعتدوا على لاعبي الأهلي لفظيًا وجسديًا (فيديو)
lebanon 24
19/06/2025 22:04:02 Lebanon 24 Lebanon 24
الوداد المغربي يسقط أمام مانشستر سيتي في مونديال الأندية 2025
lebanon 24
19/06/2025 22:04:02 Lebanon 24 Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
12:00 | 2025-06-19
10:34 | 2025-06-19
09:39 | 2025-06-19
09:23 | 2025-06-19
07:51 | 2025-06-19
06:35 | 2025-06-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24