بسبب الطقس.. توقف مباراة الأهلي وبالميراس في مونديال الأندية

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وطلب المذيع الداخلي بملعب "ميتلايف" من الجماهير مغادرة الملعب بسبب الطقس السيئ، حيث كانت النتيجة تشير إلى تقدم الفريق البرازيلي بهدفين دون رد. توقفت مباراة وبالميراس البرازيلي، التي تجري الخميس، على ملعب "ميتلايف" في نيوجيرسي، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الأولى من بطولة المقامة حاليا في .وطلب المذيع الداخلي بملعب "ميتلايف" من الجماهير مغادرة الملعب بسبب الطقس السيئ، حيث كانت النتيجة تشير إلى تقدم الفريق البرازيلي بهدفين دون رد.

وتقدم بالميراس بثنائية في مرمى الأهلي عن طريق في مرماه وخوسيه لوبيز.



وكانت مباراة صن داونز الجنوب إفريقي وأولسان الكوري الجنوبي قد تأجل انطلاقها بسبب الطقس السيء، قبل يومين، وهو ما تكرر أمس في مواجهة باتشوكا المكسيكي وريد بول سالزبورغ النمساوي.