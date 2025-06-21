Advertisement

رياضة

بعد زواج سريّ.. قائد أرسنال يحتفل بزفافه من راقصة (صور)

Lebanon 24
21-06-2025 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1380218-638861462654076414.png
Doc-P-1380218-638861462654076414.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
احتفل نجم كرة القدم النرويجي وقائد نادي أرسنال الإنكليزي مارتن أوديغارد بزواجه من شريكة حياته، الراقصة المحترفة هيلين سبيلينغ، خلال حفل أقيم في العاصمة النرويجية أوسلو، وسط حضور بارز من زملائه في الفريق وعدد من المشاهير.
Advertisement

وبحسب تقارير نرويجية، فإن أوديغارد، البالغ من العمر 26 عامًا، كان قد عقد قرانه على سبيلينغ (29 عامًا) بشكل سري في تشرين الثاني 2023، دون إعلان رسمي، حيث اكتُشف الأمر بعد تغيّر حالته الاجتماعية في السجل الوطني، وتعديل اسم زوجته ليصبح "هيلين سبيلينج أوديغارد".

وكان الثنائي قد أعلنا في أيلول 2024 عن ولادة طفلهما الأول بصورة ليده الصغيرة مع تعليق مؤثر: "نحن نحبك كثيرًا، يا طفلنا الصغير".

حفل الزفاف الأخير شهد حضور عدد من نجوم نادي أرسنال، أبرزهم النجم الإنكليزي بوكايو ساكا برفقة صديقته تولامي بنسون، بالإضافة إلى الألماني كاي هافرتز، والبلجيكي لياندرو تروسارد مع زوجته لورا هيلفين، وسط أجواء من الأناقة والاحتفال.
لقد شوهدت في عدد من مباريات أرسنال لدعم حبيبها منذ أن التقى الثنائي

وقد التُقطت صور للعروسين داخل سيارة الزفاف، حيث بدا أوديغارد في كامل أناقته ببدلة رسمية أنيقة، بينما أبهرت هيلين الحضور بفستانها الأبيض الكلاسيكي، وشعرها الأشقر الأنيق.
ظهرت تقارير في نوفمبر من العام الماضي تفيد بأن الزوجين عقدا قرانهما وأنهما يحتفلان الآن

تُعد هيلين سبيلينغ من أشهر الراقصات في النرويج، حيث توّجت بطلة في برنامج "Skal vi danse" بنسخته لعام 2021 (النسخة النرويجية من Strictly Come Dancing)، كما حصدت 17 ميدالية ذهبية في بطولات الرقص الصالوني.

هيلين، التي يتابعها أكثر من 180 ألف شخص على إنستغرام، هي أيضًا مؤسسة استوديو "adance" وتدير علامة أزياء خاصة بها، وتُعرف بدعمها المستمر لأوديغارد، حيث تظهر بانتظام في المدرجات لتشجيعه مع أرسنال والمنتخب الوطني.


مواضيع ذات صلة
بالدموع.. فنانة شهيرة تحتفل بزفاف أولى بناتها (صور)
lebanon 24
22/06/2025 06:40:20 Lebanon 24 Lebanon 24
الزفاف أم السفر؟ مقارنة تكشف المفاجأة في تكلفة الزواج بلبنان
lebanon 24
22/06/2025 06:40:20 Lebanon 24 Lebanon 24
نجم "ستار أكاديمي" يحتفل بزفافه.. وعروسه الإماراتية تلفت الأنظار (فيديو)
lebanon 24
22/06/2025 06:40:20 Lebanon 24 Lebanon 24
هل تتذكرون يسرا محسن؟ تحوّلت من وصيفة رابعة في مسابقة ملكة جمال لبنان إلى راقصة محترفة
lebanon 24
22/06/2025 06:40:20 Lebanon 24 Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:42 | 2025-06-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:08 | 2025-06-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:22 | 2025-06-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2025-06-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:14 | 2025-06-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
15:34 | 2025-06-21
14:45 | 2025-06-21
12:12 | 2025-06-21
10:49 | 2025-06-21
08:24 | 2025-06-21
07:46 | 2025-06-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24