بعد زواج سريّ.. قائد أرسنال يحتفل بزفافه من راقصة (صور)

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وبحسب تقارير نرويجية، فإن أوديغارد، البالغ من العمر 26 عامًا، كان قد عقد قرانه على سبيلينغ (29 عامًا) بشكل سري في تشرين الثاني 2023، دون إعلان رسمي، حيث اكتُشف الأمر بعد تغيّر حالته الاجتماعية في ، وتعديل اسم زوجته ليصبح "هيلين سبيلينج أوديغارد".وكان قد أعلنا في أيلول 2024 عن ولادة طفلهما الأول بصورة ليده الصغيرة مع تعليق مؤثر: "نحن نحبك كثيرًا، يا طفلنا الصغير".حفل الزفاف الأخير شهد حضور عدد من أرسنال، أبرزهم النجم الإنكليزي برفقة صديقته تولامي بنسون، بالإضافة إلى الألماني كاي هافرتز، والبلجيكي لياندرو تروسارد مع زوجته لورا هيلفين، وسط أجواء من الأناقة والاحتفال.وقد التُقطت صور للعروسين داخل سيارة الزفاف، حيث بدا أوديغارد في كامل أناقته ببدلة رسمية أنيقة، بينما أبهرت هيلين الحضور بفستانها الأبيض الكلاسيكي، وشعرها الأشقر الأنيق.تُعد هيلين سبيلينغ من أشهر الراقصات في ، حيث توّجت بطلة في برنامج "Skal vi danse" بنسخته لعام 2021 (النسخة النرويجية من Strictly Come Dancing)، كما حصدت 17 ميدالية ذهبية في بطولات الرقص الصالوني.هيلين، التي يتابعها أكثر من 180 ألف شخص على إنستغرام، هي أيضًا مؤسسة استوديو "adance" وتدير علامة أزياء خاصة بها، وتُعرف بدعمها المستمر لأوديغارد، حيث تظهر بانتظام في المدرجات لتشجيعه مع أرسنال والمنتخب الوطني.