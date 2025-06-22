فرص المنتخب السعودي لبلوغ ربع نهائي الكأس الذهبية 2025

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يخوض المنتخب السعودي مباراة هامة ضد فجر يوم الاثنين، على ملعب "أليجانت" في لاس بأمريكا، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة لدور المجموعات من الكأس الذهبية 2025.واستهل الأخضر السعودي مشواره في البطولة بالفوز على منتخب هايتي بهدف وحيد، قبل أن يخسر أمام منتخب بالنتيجة ذاتها في الجولة الثانية.ويحتل المنتخب السعودي المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط، متأخرا بفارق ثلاث نقاط عن منتخب أمريكا المتصدر.بينما يشغل منتخبا هايتي وترينيداد وتوباغو في المركزين الثالث والرابع على الترتيب برصيد نقطة واحدة لكل منهما.فرص منتخب في بلوغ الدور ربع النهائي لبطولة الكأس الذهبية 2025:1- الفوز على منتخب وتوباغو بأي نتيجة.2- التعادل شرط عدم فوز منتخب هايتي على منتخب أمريكا.3- التعادل شرط التفوق على منتخب هايتي بفارق الأهداف إن فاز الأخير على منتخب أمريكا.وسيودع الأخضر السعودي البطولة من الدور الأول إذا تعرض للخسارة. (روسيا اليوم)