رسمياً.. ليفربول يعلن رحيل حارسه

أعلن الإنكليزي رسميا، اليوم الخميس، تجديد عقد حارسه الشاب ، قبل أن يتم انتقاله إلى نادي كرولي على سبيل الإعارة حتى نهاية موسم 2025-2026.

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ويسعى من خلال هذه الخطوة إلى منح ديفيز مزيدا من الخبرة في الفريق الأول، عودته أكثر نضجا في السنوات المقبلة.



وينضم الحارس الشاب إلى كرولي، أحد أندية الدرجة الثانية الإنكليزي، بعد موسم ناجح مع كرو ألكساندرا، شارك خلاله في 32 مباراة بكل البطولات. (روسيا اليوم)