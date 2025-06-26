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رياضة

رسمياً.. ليفربول يعلن رحيل حارسه

Lebanon 24
26-06-2025 | 07:29
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أعلن نادي ليفربول الإنكليزي رسميا، اليوم الخميس، تجديد عقد حارسه الشاب هارفي ديفيز، قبل أن يتم انتقاله إلى نادي كرولي تاون على سبيل الإعارة حتى نهاية موسم 2025-2026.
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ويسعى ليفربول من خلال هذه الخطوة إلى منح ديفيز مزيدا من الخبرة في الفريق الأول، على أمل عودته أكثر نضجا في السنوات المقبلة.

وينضم الحارس الشاب إلى كرولي، أحد أندية دوري الدرجة الثانية الإنكليزي، بعد موسم ناجح مع كرو ألكساندرا، شارك خلاله في 32 مباراة بكل البطولات. (روسيا اليوم)
 
 

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