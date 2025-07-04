ليفربول يخلّد القميص رقم 20 تكريمًا لجوتا بعد رحيله

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أعلن الإنكليزي، رسميًا، تجميد القميص رقم 20 الذي كان يحمله النجم ، الذي توفي في حادث سير مروّع، عن عمر ناهز 28 عامًا.وفي بيان مؤثر نشره النادي عبر حساباته الرسمية، أكد أن الرقم 20 "سيُخلّد إلى الأبد" ولن يُمنح لأي لاعب آخر، تخليدًا لاسم وتقديرًا لمساهماته الكبيرة مع الفريق، لا سيما في موسم 2024-2025، حيث لعب دورًا حاسمًا في تتويج " " بلقبهم العشرين في .وذكر البيان: "بفضل مهاراته الفريدة وتسديداته الحاسمة، حسم جوتا الفوز في ميرسيسايد في نيسان، وكان ذلك آخر هدف له بقميص الفريق... هدفٌ تحوّل إلى لحظة خالدة".وأعاد نشر تصريح سابق لجوتا قال فيه: "الوصول إلى هذا اللقب الذي حلمت به منذ صغري، في أفضل في العالم، لحظة ستظل عالقة في ذهني إلى الأبد... إنه إنجاز رائع لشاب صغير جاء من غوندومار يحمل حلماً".