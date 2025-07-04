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رياضة
ليفربول يخلّد القميص رقم 20 تكريمًا لجوتا بعد رحيله
Lebanon 24
04-07-2025
|
03:29
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أعلن
نادي ليفربول
الإنكليزي، رسميًا، تجميد القميص رقم 20 الذي كان يحمله النجم
البرتغالي
ديوغو جوتا
، الذي توفي في حادث سير مروّع، عن عمر ناهز 28 عامًا.
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وفي بيان مؤثر نشره النادي عبر حساباته الرسمية، أكد أن الرقم 20 "سيُخلّد إلى الأبد" ولن يُمنح لأي لاعب آخر، تخليدًا لاسم
جوتا
وتقديرًا لمساهماته الكبيرة مع الفريق، لا سيما في موسم 2024-2025، حيث لعب دورًا حاسمًا في تتويج "
الريدز
" بلقبهم العشرين في
الدوري الإنجليزي الممتاز
.
وذكر البيان: "بفضل مهاراته الفريدة وتسديداته الحاسمة، حسم جوتا الفوز في
ديربي
ميرسيسايد في نيسان، وكان ذلك آخر هدف له بقميص الفريق... هدفٌ تحوّل إلى لحظة خالدة".
وأعاد
ليفربول
نشر تصريح سابق لجوتا قال فيه: "الوصول إلى هذا اللقب الذي حلمت به منذ صغري، في أفضل
دوري
في العالم، لحظة ستظل عالقة في ذهني إلى الأبد... إنه إنجاز رائع لشاب صغير جاء من غوندومار يحمل حلماً".
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