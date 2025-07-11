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رياضة
لماذا يثقب لاعبو مونديال الأندية جواربهم قبل المباريات؟
Lebanon 24
11-07-2025
|
10:56
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بات مشهد لاعبي
كرة القدم
وهم يرتدون جوارب بها ثقوب مألوفا في المباريات حول العالم، لكن هذه الظاهرة برزت بشكل لافت ومثير للفضول خلال
كأس العالم للأندية
المقامة في
الولايات المتحدة
.
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عادة ما تلتقط كاميرات التلفزيون هذه الثقوب، ويسارع بعض المشجعين للسخرية من اللاعبين الذين يرتدون جوارب مثقوبة. ومع ذلك، هناك سبب وجيه جدا وراء قيام اللاعبين بذلك، حيث يسعون للحصول على أفضلية طفيفة على خصومهم.
يلجأ اللاعبون غالبا إلى قص الثقوب في جواربهم لتقليل الضغط على عضلات الساق (السمانة)، والتي يمكن أن تتأثر بالشد الناتج عن الجوارب الرياضية الضيقة.
إذا كان لدى اللاعب عضلات ساق بارزة، فإن الجوارب الضيقة يمكن أن تكون مقيدة وتسبب مشاكل في تدفق
الدم
والدورة الدموية والتهوية.
لذلك، يقص اللاعبون ثقوبا في جواربهم في محاولة لمنح أنفسهم أفضلية طفيفة ضد خصومهم، وأيضا لتجنب أي إصابات محتملة مثل التقلصات العضلية وشد الساق. (روسيا اليوم)
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