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رياضة

ضربة موجعة للزمالك

Lebanon 24
13-07-2025 | 16:08
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أعلن نادي الزمالك المصري لكرة القدم إصابة لاعبه أحمد حسام، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بقطع في الرباط الصليبي للركبة.
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إصابة أحمد حسام لاعب الزمالك بقطع في الرباط الصليبي
وأوضح الزمالك في بيان عبر موقعه الرسمي اليوم الأحد، أن الجهاز الطبي أجرى فحوصات مكثفة لأحمد حسام لاعب الفريق بعد إصابته في مواجهة ودية أقيمت يوم الجمعة الماضي.

وأضاف البيان أن الفحص الطبي أثبت إصابة أحمد حسام بقطع في الرباط الصليبي، موضحا أن اللاعب سيخضع لجراحة الرباط الصليبي خلال الأيام المقبلة. (روسيا اليوم)

 
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