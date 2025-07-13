ضربة موجعة للزمالك

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أعلن إصابة لاعبه ، مدافع الفريق الأول بقطع في الرباط الصليبي للركبة.إصابة أحمد حسام لاعب بقطع في الرباط الصليبيوأوضح الزمالك في بيان عبر موقعه الرسمي اليوم الأحد، أن الجهاز الطبي أجرى فحوصات مكثفة لأحمد حسام لاعب الفريق بعد إصابته في مواجهة ودية أقيمت يوم الجمعة الماضي.وأضاف البيان أن الفحص الطبي أثبت إصابة أحمد حسام بقطع في الرباط الصليبي، موضحا أن اللاعب سيخضع لجراحة الرباط الصليبي خلال الأيام المقبلة. (روسيا اليوم)