خليفة إنييستا؟ موهبة برشلونة الشابة تُذكّر المدربين بأسطورة خط الوسط

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اللاعب الشاب البالغ من العمر 17 عامًا سبق له أن تدرب مع الفريق الأول في الموسم الماضي، ويبدو أنه بات تحت مجهر الجهاز الفني مع انطلاق عهد فليك في " ".مدرباه السابقان، خافي روكسو ولويس ، عبّرا عن إعجابهما الشديد بتطور فرنانديز، مؤكدَين أن نضجه البدني والتكتيكي لم يُفقده لمسته الإبداعية وطريقته المميزة في اللعب. وقال روكسو لصحيفة سبورت: "أراه لاعبًا في برشلونة. نضج كثيرًا بدنيًا، لكن شخصيته في الملعب لم تتغير. ما زال يلعب بنفس الثقة التي عرفناها به منذ صغره".وقارن روكسو وبيريز فرنانديز بلاعبين كبار مثل ألكانتارا وأندريس إنييستا، مشيرَين إلى أن رؤيته للملعب ومرونته في الأداء تجعله مختلفًا. ورغم تشبيه البعض له ببيدري، إلا أنه، وفقًا لمدربيه، أقرب بأسلوبه إلى إنييستا، لا سيما في قدرته على اللعب بحرية والإبداع تحت الضغط.كما أشار المدربان إلى أن فرنانديز يمكنه التألق حتى في مركز الجناح، وقالا: "إذا استخدمه فليك على الجناح، فسيُظهر إمكانيات رائعة. لن يكون رافينيا، لكنه قد يذكرنا بإنييستا عندما لعب على الجهة اليسرى. لديه كل الأدوات ليبدع".ويبقى السؤال مطروحًا حول ما إذا كان فرنانديز سيُدرج ضمن قائمة برشلونة التي ستتوجه إلى الجولة الآسيوية، حيث يفاضل فليك بين 35 لاعبًا لاختيار 26 منهم لخوض المباريات التحضيرية.