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رياضة

غابت عن التتويج... واختفت من الصور: غريس خارج حياة نجم تشيلسي؟

Lebanon 24
19-07-2025 | 23:00
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في خضم الاحتفالات بتتويجه مع تشيلسي بكأس العالم للأندية، أثار النجم الإنكليزي كول بالمر الجدل بعد أن ألغى متابعة صديقته المؤثرة كوني غريس على وسائل التواصل الاجتماعي، في خطوة قابلتها الأخيرة بالمثل، وسط تكهنات قوية بانفصال الثنائي.
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بالمر، البالغ من العمر 23 عامًا، تألق في نهائي البطولة أمام باريس سان جيرمان، حيث سجل هدفين وصنع هدفًا ثالثًا ليقود البلوز لفوز كبير 3-0 على ملعب "ميتلايف" في الولايات المتحدة، والتتويج بلقب عالمي جديد. ومع ذلك، طغت أنباء حياته الشخصية على إنجازه الرياضي، بعدما لاحظ المتابعون حذف الطرفين جميع الصور المشتركة من حساباتهما الرسمية على إنستغرام.

وفي حين كانت زوجات وصديقات اللاعبين يحتفلن على أرض الملعب، غابت غريس بشكل لافت، إذ كانت متواجدة في الولايات المتحدة، لكنها لم تظهر في أي من الصور الرسمية أو الاحتفالات، ما عزز الشائعات حول توتر العلاقة.

اللافت أن بالمر صرح قبل أيام أنه يتطلع لرؤية صديقته مجددًا، لكنه يخطط أولًا لزيارة سانت كيتس ونيفيس لقضاء بعض الوقت الخاص. ومع ذلك، فإن قرار إلغاء المتابعة المتبادل بينهما يُفسَّر على نطاق واسع كمؤشر لانفصال محتمل، رغم عدم صدور أي بيان رسمي من الطرفين حتى الآن.
  

 
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