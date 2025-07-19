غابت عن التتويج... واختفت من الصور: غريس خارج حياة نجم تشيلسي؟

Advertisement

في خضم الاحتفالات بتتويجه مع بكأس العالم للأندية، أثار النجم الإنكليزي كول الجدل بعد أن ألغى متابعة صديقته المؤثرة كوني غريس على وسائل التواصل الاجتماعي، في خطوة قابلتها الأخيرة بالمثل، وسط تكهنات قوية بانفصال .بالمر، البالغ من العمر 23 عامًا، تألق في نهائي البطولة أمام ، حيث سجل هدفين وصنع هدفًا ثالثًا ليقود لفوز كبير 3-0 على ملعب "ميتلايف" في ، والتتويج بلقب عالمي جديد. ومع ذلك، طغت أنباء حياته الشخصية على إنجازه الرياضي، بعدما لاحظ المتابعون حذف الطرفين جميع الصور المشتركة من حساباتهما الرسمية على إنستغرام.وفي حين كانت زوجات وصديقات اللاعبين يحتفلن على أرض الملعب، غابت غريس بشكل لافت، إذ كانت متواجدة في الولايات المتحدة، لكنها لم تظهر في أي من الصور الرسمية أو الاحتفالات، ما عزز الشائعات حول توتر العلاقة.اللافت أن بالمر صرح قبل أيام أنه يتطلع لرؤية صديقته مجددًا، لكنه يخطط أولًا لزيارة كيتس ونيفيس لقضاء بعض الوقت الخاص. ومع ذلك، فإن قرار إلغاء المتابعة المتبادل بينهما يُفسَّر على نطاق واسع كمؤشر لانفصال محتمل، رغم عدم صدور أي بيان رسمي من الطرفين حتى الآن.