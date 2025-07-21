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رياضة

هوغو إيكيتيكي يقترب من ليفربول في صفقة ضخمة

Lebanon 24
21-07-2025 | 10:49
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اقترب نادي ليفربول الإنكليزي من حسم صفقة التعاقد مع المهاجم الفرنسي هوغو إيكيتيكي، لاعب آينتراخت فرانكفورت، مقابل مبلغ قد يصل إلى 111 مليون دولار، بحسب ما أفادت تقارير صحافية متطابقة.
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وبحسب الاتفاق، سيدفع "الريدز" مبلغًا ثابتًا قدره 93 مليون دولار (69 مليون جنيه إسترليني) للفريق الألماني، إلى جانب 13 مليون دولار إضافية مشروطة بأداء اللاعب ونتائج الفريق. الصفقة تمثل ضربة قوية في سوق الانتقالات الصيفية، خصوصًا بعد انسحاب نيوكاسل يونايتد الذي لم يلبِ مطالب فرانكفورت المالية، رغم تقدمه بعرض سابق.

ويأتي هذا التحرك في وقتٍ أنهى فيه فرانكفورت سعيه لضم لاعب وسط جديد، إذ انسحب مؤخرًا من التفاوض مع فيكتور فروهولدت لاعب كوبنهاغن، نتيجة الأعباء المالية المتراكمة على النادي، على ما أكده الصحافي فلوريان بليتينبرغ.

أداء إيكيتيكي مع فرانكفورت خلال الموسم الماضي كان لافتًا، إذ سجل 22 هدفًا في مختلف المسابقات، بينها 15 هدفًا في الدوري الألماني، مساهمًا بفاعلية في حجز فريقه لمقعد في دوري أبطال أوروبا. هذا الأداء جذب أنظار عدة أندية، من بينها نيوكاسل وليفربول، إلا أن رغبة اللاعب حسمت الوجهة.

من المتوقع أن يلتحق إيكيتيكي بتدريبات ليفربول خلال الجولة الآسيوية، حيث يواجه الفريق كلاً من ميلان في هونغ كونغ، ويوكوهاما مارينوس في اليابان، في إطار استعداداته للموسم الجديد تحت قيادة المدرب آرني سلوت.

وتشير تقارير إلى أن ليفربول يرى في اللاعب "مزيجًا بين نيمار ومبابي"، ويأمل أن يشكل إضافة هجومية نوعية للفريق، خصوصًا في ظل التكهنات المستمرة حول مستقبل محمد صلاح، واهتمام بعض الأندية السعودية بألكسندر إيزاك.
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