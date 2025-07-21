هوغو إيكيتيكي يقترب من ليفربول في صفقة ضخمة

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اقترب الإنكليزي من حسم صفقة التعاقد مع المهاجم الفرنسي هوغو إيكيتيكي، لاعب آينتراخت فرانكفورت، مقابل مبلغ قد يصل إلى 111 مليون دولار، بحسب ما أفادت تقارير صحافية متطابقة.وبحسب الاتفاق، سيدفع "الريدز" مبلغًا ثابتًا قدره 93 مليون دولار (69 مليون جنيه إسترليني) للفريق الألماني، إلى جانب 13 مليون دولار إضافية مشروطة بأداء اللاعب ونتائج الفريق. الصفقة تمثل ضربة قوية في سوق الانتقالات الصيفية، خصوصًا بعد انسحاب نيوكاسل الذي لم يلبِ مطالب فرانكفورت المالية، رغم تقدمه بعرض سابق.ويأتي هذا التحرك في وقتٍ أنهى فيه فرانكفورت سعيه لضم لاعب وسط جديد، إذ انسحب مؤخرًا من التفاوض مع فيكتور فروهولدت لاعب كوبنهاغن، نتيجة الأعباء المالية المتراكمة على النادي، على ما أكده الصحافي بليتينبرغ.أداء إيكيتيكي مع فرانكفورت خلال الموسم الماضي كان لافتًا، إذ سجل 22 هدفًا في مختلف المسابقات، بينها 15 هدفًا في الدوري الألماني، مساهمًا بفاعلية في حجز فريقه لمقعد في . هذا الأداء جذب أنظار عدة أندية، من بينها نيوكاسل وليفربول، إلا أن رغبة اللاعب حسمت الوجهة.من المتوقع أن يلتحق إيكيتيكي بتدريبات خلال الجولة الآسيوية، حيث يواجه الفريق كلاً من في هونغ كونغ، ويوكوهاما مارينوس في ، في إطار استعداداته للموسم الجديد تحت قيادة المدرب آرني .وتشير تقارير إلى أن ليفربول يرى في اللاعب "مزيجًا بين ومبابي"، ويأمل أن يشكل إضافة هجومية نوعية للفريق، خصوصًا في ظل التكهنات المستمرة حول مستقبل ، واهتمام بعض الأندية بألكسندر إيزاك.