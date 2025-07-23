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رياضة

مورينيو ينتقد غوارديولا: إذا مت متمسكًا بفكرتك فأنت أحمق

Lebanon 24
23-07-2025 | 07:44
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وجه جوزيه مورينيو، مدرب فنربخشة، انتقادات لاذعة إلى بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي، قائلاَ: "اليوم لا يوجد نموذج لعب واحد، هناك طرق عديدة للعب. لم يعد هناك نظام تكتيكي واحد، بل أساليب متعددة للبناء والدفاع".
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وفي مقابلة مع قناة "كانال 11"، أكد: "هذا يتطلب تدريبًا أكثر تعقيدًا حيث ينبغي على اللاعبين أن يتطوروا ويكتسبوا معرفة جديدة. المشكلة تبدأ عندما تحاول النسخ واللصق دون توفر الظروف الملائمة لذلك".
 
وفي مثال مباشر، أشار مورينيو إلى بيب، قائلًا: "اللعب من الخلف بحارس خشبي أمر معقد. أتذكر أن جوارديولا كان لديه جو هارت، أفضل حارس إنجليزي، لكنه أراد التعاقد مع كلاوديو برافو، ولم يكن كافيًا. ثم ضم إيدرسون".

وأتم: "هناك مدربون يجربون أشياء لا تنجح ويفشلون، ثم يقولون (مت وأنا متمسك بفكرتي). إذا مت متمسكًا بفكرتك، فأنت أحمق. على المدربين أن يكيّفوا أفكارهم مع ما يملكونه من أدوات". (كووورة) 
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