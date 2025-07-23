مورينيو ينتقد غوارديولا: إذا مت متمسكًا بفكرتك فأنت أحمق

وجه ، مدرب فنربخشة، انتقادات لاذعة إلى مدرب ، قائلاَ: "اليوم لا يوجد نموذج لعب واحد، هناك طرق عديدة للعب. لم يعد هناك نظام تكتيكي واحد، بل أساليب متعددة للبناء والدفاع".

Advertisement

وفي مقابلة مع قناة "كانال 11"، أكد: "هذا يتطلب تدريبًا أكثر تعقيدًا حيث ينبغي على اللاعبين أن يتطوروا ويكتسبوا معرفة جديدة. المشكلة تبدأ عندما تحاول النسخ واللصق دون توفر الظروف الملائمة لذلك".

وفي مثال مباشر، أشار إلى بيب، قائلًا: "اللعب من الخلف بحارس خشبي أمر معقد. أتذكر أن جوارديولا كان لديه ، أفضل حارس إنجليزي، لكنه أراد التعاقد مع ، ولم يكن كافيًا. ثم ضم إيدرسون".



وأتم: "هناك مدربون يجربون أشياء لا تنجح ويفشلون، ثم يقولون (مت وأنا متمسك بفكرتي). إذا مت متمسكًا بفكرتك، فأنت أحمق. على المدربين أن يكيّفوا أفكارهم مع ما يملكونه من أدوات". (كووورة)