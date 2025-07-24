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رياضة
مقابل 9 ملايين يورو... إيمرسون ينتقل إلى "فلامنغو"
Lebanon 24
24-07-2025
|
11:43
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كشف خبير الانتقالات فابريزيو رومانو، أنّ
نادي فلامنغو البرازيلي
توصل إلى اتفاق شفهي مع
نادي ميلان الإيطالي
لضم الظهير الأيمن
إيمرسون رويال
مقابل 9 ملايين
يورو
. (الامارات 24)
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