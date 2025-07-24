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رياضة

مقابل 9 ملايين يورو... إيمرسون ينتقل إلى "فلامنغو"

Lebanon 24
24-07-2025 | 11:43
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كشف خبير الانتقالات فابريزيو رومانو، أنّ نادي فلامنغو البرازيلي توصل إلى اتفاق شفهي مع نادي ميلان الإيطالي لضم الظهير الأيمن إيمرسون رويال مقابل 9 ملايين يورو. (الامارات 24)
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