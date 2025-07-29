نيمار يقترب من العودة للدوري الفرنسي

أكدت تقارير صحفية إسبانية عن حقيقة رحيل النجم البرازيلي عن الفريق الأول بنادي سانتوس وعودته إلى الدوريات الأوروبية من جديد.

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وتعرض لانتقادات لاذعة مع فريقه الأم "سانتوس" خلال المباريات الماضية نظرا لتراجع مستواه داخل الملعب وبعض سلوكياته غير المنضبطة خارج الملعب والتي بالتأكيد تؤثر على فاعليته وجاهزيته البدنية والذهنية للمباريات.



وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" نقلا عن موقع "TyC Sports" الأرجنتيني أن نجم السابق يفكر جديا في الرحيل عن الفريق البرازيلي بسبب ما يتعرض له قبل نهاية عقده في كانون الأول المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن الوجهة الأقرب لنيمار ستكون العودة مجددا إلى الدوري الفرنسي ولكن ليس لناديه القديم بل ستكون من بوابة نادي مارسيليا.



وأوضحت التقارير أن مارسيليا مهتم بالتعاقد مع نيمار من أجل دعم صفوفه قبل المشاركة في الموسم المقبل وذلك بعد احتلاله وصافة الدوري المحلي خلف سان جيرمان في موسم 2024-2025. (روسيا اليوم)