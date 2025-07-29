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رياضة
نيمار يقترب من العودة للدوري الفرنسي
Lebanon 24
29-07-2025
|
07:31
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أكدت تقارير صحفية إسبانية عن حقيقة رحيل النجم البرازيلي
نيمار دا سيلفا
عن الفريق الأول بنادي سانتوس وعودته إلى الدوريات الأوروبية من جديد.
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وتعرض
نيمار
لانتقادات لاذعة مع فريقه الأم "سانتوس" خلال المباريات الماضية نظرا لتراجع مستواه داخل الملعب وبعض سلوكياته غير المنضبطة خارج الملعب والتي بالتأكيد تؤثر على فاعليته وجاهزيته البدنية والذهنية للمباريات.
وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" نقلا عن موقع "TyC Sports" الأرجنتيني أن نجم
باريس سان جيرمان
السابق يفكر جديا في الرحيل عن الفريق البرازيلي بسبب ما يتعرض له قبل نهاية عقده في كانون الأول المقبل.
وأشارت الصحيفة إلى أن الوجهة الأقرب لنيمار ستكون العودة مجددا إلى الدوري الفرنسي ولكن ليس لناديه القديم
باريس
سان جيرمان
بل ستكون من بوابة نادي مارسيليا.
وأوضحت التقارير أن مارسيليا مهتم بالتعاقد مع نيمار من أجل دعم صفوفه قبل المشاركة في
دوري أبطال أوروبا
الموسم المقبل وذلك بعد احتلاله وصافة الدوري المحلي خلف سان جيرمان في موسم 2024-2025. (روسيا اليوم)
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