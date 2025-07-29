Advertisement

رياضة

نيمار يقترب من العودة للدوري الفرنسي

Lebanon 24
29-07-2025 | 07:31
A-
A+
Doc-P-1397983-638893965576305848.jpg
Doc-P-1397983-638893965576305848.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أكدت تقارير صحفية إسبانية عن حقيقة رحيل النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا عن الفريق الأول بنادي سانتوس وعودته إلى الدوريات الأوروبية من جديد.
Advertisement
 
وتعرض نيمار لانتقادات لاذعة مع فريقه الأم "سانتوس" خلال المباريات الماضية نظرا لتراجع مستواه داخل الملعب وبعض سلوكياته غير المنضبطة خارج الملعب والتي بالتأكيد تؤثر على فاعليته وجاهزيته البدنية والذهنية للمباريات.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" نقلا عن موقع "TyC Sports" الأرجنتيني أن نجم باريس سان جيرمان السابق يفكر جديا في الرحيل عن الفريق البرازيلي بسبب ما يتعرض له قبل نهاية عقده في كانون الأول المقبل.
 
وأشارت الصحيفة إلى أن الوجهة الأقرب لنيمار ستكون العودة مجددا إلى الدوري الفرنسي ولكن ليس لناديه القديم باريس سان جيرمان بل ستكون من بوابة نادي مارسيليا.

وأوضحت التقارير أن مارسيليا مهتم بالتعاقد مع نيمار من أجل دعم صفوفه قبل المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل وذلك بعد احتلاله وصافة الدوري المحلي خلف سان جيرمان في موسم 2024-2025. (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
النصيري يقترب من الانتقال إلى الدوري السعودي
lebanon 24
29/07/2025 15:32:58 Lebanon 24 Lebanon 24
مُفاجأة من العيار الثقيل.. ميسي يقترب من الانتقال للدوري السعودي هذا ما تم كشفه
lebanon 24
29/07/2025 15:32:58 Lebanon 24 Lebanon 24
مصدر فرنسي: وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وبريطانيا يطلبون من نظيرهم الإيراني العودة للتفاوض
lebanon 24
29/07/2025 15:32:58 Lebanon 24 Lebanon 24
"لقاءات فرنسية" لبراك اليوم وتصعيد اسرائيلي حتى عودته الى بيروت
lebanon 24
29/07/2025 15:32:58 Lebanon 24 Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
04:30 | 2025-07-29
03:27 | 2025-07-29
02:22 | 2025-07-29
00:22 | 2025-07-29
23:00 | 2025-07-28
16:00 | 2025-07-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24