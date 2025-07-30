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رياضة
بشأن مستقبله.. كوندي يعلن عن قرار حاسم
Lebanon 24
30-07-2025
|
10:30
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أكد
جوليس كوندي
، ظهير أيمن
برشلونة
أنه بصدد تجديد تعاقده مع النادي الكتالوني بمجرد العودة إلى
إسبانيا
.
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ويتواجد الفريق الكتالوني حاليا في
كوريا الجنوبية
لأداء مباراتين وديتين غدا وفي 4 أب المقبل في إطار الاستعداد لمنافسات الموسم الجديد 2025-2026.
وقال
كوندي
في تصريحات على هامش الجولة الآسيوية أبرزها الحساب الرسمي لفابريزيو رومانو خبير سوق الانتقالات في
أوروبا
على منصة (إكس) "نعم، كل شيء جاهز بالنسبة لي لتجديد تعاقدي حتى 2030".
وأضاف "الأمور تسير بسرعة، وننتظر فقط العودة إلى برشلونة، لإتمام هذه الخطوة". (كووورة)
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