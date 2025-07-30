بشأن مستقبله.. كوندي يعلن عن قرار حاسم

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ويتواجد الفريق الكتالوني حاليا في لأداء مباراتين وديتين غدا وفي 4 أب المقبل في إطار الاستعداد لمنافسات الموسم الجديد 2025-2026. أكد ، ظهير أيمن أنه بصدد تجديد تعاقده مع النادي الكتالوني بمجرد العودة إلى .ويتواجد الفريق الكتالوني حاليا في لأداء مباراتين وديتين غدا وفي 4 أب المقبل في إطار الاستعداد لمنافسات الموسم الجديد 2025-2026.

وقال في تصريحات على هامش الجولة الآسيوية أبرزها الحساب الرسمي لفابريزيو رومانو خبير سوق الانتقالات في على منصة (إكس) "نعم، كل شيء جاهز بالنسبة لي لتجديد تعاقدي حتى 2030".

وأضاف "الأمور تسير بسرعة، وننتظر فقط العودة إلى برشلونة، لإتمام هذه الخطوة". (كووورة)