Advertisement

رياضة

بشأن مستقبله.. كوندي يعلن عن قرار حاسم

Lebanon 24
30-07-2025 | 10:30
A-
A+
Doc-P-1398555-638894909040206581.jpg
Doc-P-1398555-638894909040206581.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أكد جوليس كوندي، ظهير أيمن برشلونة أنه بصدد تجديد تعاقده مع النادي الكتالوني بمجرد العودة إلى إسبانيا.
Advertisement

ويتواجد الفريق الكتالوني حاليا في كوريا الجنوبية لأداء مباراتين وديتين غدا وفي 4 أب المقبل في إطار الاستعداد لمنافسات الموسم الجديد 2025-2026.
 
وقال كوندي في تصريحات على هامش الجولة الآسيوية أبرزها الحساب الرسمي لفابريزيو رومانو خبير سوق الانتقالات في أوروبا على منصة (إكس) "نعم، كل شيء جاهز بالنسبة لي لتجديد تعاقدي حتى 2030".
 
وأضاف "الأمور تسير بسرعة، وننتظر فقط العودة إلى برشلونة، لإتمام هذه الخطوة". (كووورة) 
مواضيع ذات صلة
مصادر في البيت الأبيض: ويتكوف سيعلن عن القرار النهائي بشأن مورغان أورتاغوس هذا الأسبوع
lebanon 24
30/07/2025 18:34:15 Lebanon 24 Lebanon 24
رونالدو يحسم مستقبله مع النصر السعودي
lebanon 24
30/07/2025 18:34:15 Lebanon 24 Lebanon 24
بشأن مستقبله مع ليفربول.. لويس دياز يثير الجدل
lebanon 24
30/07/2025 18:34:15 Lebanon 24 Lebanon 24
برشلونة يحسم مستقبل حارس مرماه تشيزني
lebanon 24
30/07/2025 18:34:15 Lebanon 24 Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:45 | 2025-07-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:40 | 2025-07-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:00 | 2025-07-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:03 | 2025-07-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:27 | 2025-07-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
09:21 | 2025-07-30
07:30 | 2025-07-30
03:38 | 2025-07-30
02:25 | 2025-07-30
00:42 | 2025-07-30
23:00 | 2025-07-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24