Advertisement

رياضة

لاليغا تقترب من خطوة تاريخية بنقل مباراة خارج إسبانيا

Lebanon 24
10-08-2025 | 14:17
A-
A+
Doc-P-1403170-638904581383632733.webp
Doc-P-1403170-638904581383632733.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تدرس رابطة الدوري الإسباني "لاليغا" تدرس اتخاذ خطوة تاريخية بنقل إحدى مباريات البطولة لتُقام خارج إسبانيا لأول مرة.

وأفادت صحيفة "آس" بأن مجلس إدارة الاتحاد الإسباني لكرة القدم سيبحث، يوم الإثنين، تقديم طلب رسمي إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" لنقل مباراة فياريال وبرشلونة، ضمن الجولة السابعة عشرة من الدوري الإسباني، إلى ملعب "هارد روك" بمدينة ميامي الأميركية، والمقررة في 20 كانون الأول المقبل.
Advertisement

وجاء في التقرير أن هذه الخطوة تمثل بداية السعي للحصول على موافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، تمهيدًا لإقامة مباريات من البطولات الوطنية على أراضٍ دولية.

ويُعد هذا المشروع حلمًا قديمًا لخافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني، الذي أعلن سابقًا نيته تحقيق هذا الهدف أمام وسائل الإعلام الإسبانية.

وفي حال موافقة "يويفا" و"فيفا"، ستُقام مباراة فياريال وبرشلونة في ميامي بدلًا من ملعب "الكامب نو"، ما يجعلها أول مباراة رسمية في تاريخ الدوري الإسباني تُلعب خارج الأراضي الإسبانية، بحسب صحيفة "سبورت".

وكان برشلونة قد اقترب من إقامة مباراة ضد أتلتيكو مدريد في ميامي خلال الموسم الماضي، لكن المشروع تعثر بسبب ظروف الطقس وأسباب إدارية داخل الاتحاد الإسباني، وفقًا للتقارير نفسها.
مواضيع ذات صلة
الكتائب: قرار مجلس الوزراء خطوة تاريخية وتبقى العبرة بالتنفيذ
lebanon 24
11/08/2025 01:19:05 Lebanon 24 Lebanon 24
نتنياهو: أيام تاريخية ونقترب من صفقة تشمل إطلاق الرهائن
lebanon 24
11/08/2025 01:19:05 Lebanon 24 Lebanon 24
الدولار يلتقط الأنفاس وبيتكوين تقترب من أعلى مستوياتها التاريخية
lebanon 24
11/08/2025 01:19:05 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير خارجية إسبانيا: سأطلب من وزراء الخارجية الأوروبيين أن يعارضوا الحرب بين إيران وإسرائيل
lebanon 24
11/08/2025 01:19:05 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
16:00 | 2025-08-10
12:38 | 2025-08-10
10:41 | 2025-08-10
06:38 | 2025-08-10
04:20 | 2025-08-10
03:23 | 2025-08-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24