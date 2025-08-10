29
o
بيروت
31
o
طرابلس
28
o
صور
33
o
جبيل
29
o
صيدا
31
o
جونية
28
o
النبطية
28
o
زحلة
28
o
بعلبك
16
o
بشري
28
o
بيت الدين
28
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
لاليغا تقترب من خطوة تاريخية بنقل مباراة خارج إسبانيا
Lebanon 24
10-08-2025
|
14:17
A-
A+
photos
0
A+
A-
تدرس رابطة الدوري الإسباني "لاليغا" تدرس اتخاذ خطوة تاريخية بنقل إحدى مباريات البطولة لتُقام خارج إسبانيا لأول مرة.
وأفادت صحيفة "آس" بأن مجلس إدارة الاتحاد الإسباني
لكرة القدم
سيبحث، يوم الإثنين، تقديم طلب رسمي إلى
الاتحاد الأوروبي
لكرة القدم "يويفا" لنقل مباراة فياريال وبرشلونة، ضمن الجولة السابعة عشرة من الدوري الإسباني، إلى ملعب "هارد روك" بمدينة ميامي الأميركية، والمقررة في 20 كانون الأول المقبل.
Advertisement
وجاء في التقرير أن هذه الخطوة تمثل بداية السعي للحصول على موافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، تمهيدًا لإقامة مباريات من البطولات الوطنية على أراضٍ دولية.
ويُعد هذا المشروع حلمًا قديمًا لخافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني، الذي أعلن سابقًا نيته تحقيق هذا الهدف أمام
وسائل الإعلام
الإسبانية
.
وفي حال موافقة "يويفا" و"فيفا"، ستُقام مباراة فياريال وبرشلونة في ميامي بدلًا من ملعب "الكامب نو"، ما يجعلها أول مباراة رسمية في تاريخ الدوري الإسباني تُلعب خارج الأراضي الإسبانية، بحسب صحيفة "سبورت".
وكان
برشلونة
قد اقترب من إقامة مباراة ضد أتلتيكو
مدريد
في ميامي خلال الموسم الماضي، لكن المشروع تعثر بسبب ظروف الطقس وأسباب إدارية داخل الاتحاد الإسباني، وفقًا للتقارير نفسها.
مواضيع ذات صلة
الكتائب: قرار مجلس الوزراء خطوة تاريخية وتبقى العبرة بالتنفيذ
Lebanon 24
الكتائب: قرار مجلس الوزراء خطوة تاريخية وتبقى العبرة بالتنفيذ
11/08/2025 01:19:05
11/08/2025 01:19:05
Lebanon 24
Lebanon 24
نتنياهو: أيام تاريخية ونقترب من صفقة تشمل إطلاق الرهائن
Lebanon 24
نتنياهو: أيام تاريخية ونقترب من صفقة تشمل إطلاق الرهائن
11/08/2025 01:19:05
11/08/2025 01:19:05
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يلتقط الأنفاس وبيتكوين تقترب من أعلى مستوياتها التاريخية
Lebanon 24
الدولار يلتقط الأنفاس وبيتكوين تقترب من أعلى مستوياتها التاريخية
11/08/2025 01:19:05
11/08/2025 01:19:05
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير خارجية إسبانيا: سأطلب من وزراء الخارجية الأوروبيين أن يعارضوا الحرب بين إيران وإسرائيل
Lebanon 24
وزير خارجية إسبانيا: سأطلب من وزراء الخارجية الأوروبيين أن يعارضوا الحرب بين إيران وإسرائيل
11/08/2025 01:19:05
11/08/2025 01:19:05
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
هجوم إسرائيلي على محمد صلاح.. ما القصة؟
Lebanon 24
هجوم إسرائيلي على محمد صلاح.. ما القصة؟
16:00 | 2025-08-10
10/08/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان يستعد لمواجهة اليابان بعد سقوطه أمام كوريا الجنوبية
Lebanon 24
لبنان يستعد لمواجهة اليابان بعد سقوطه أمام كوريا الجنوبية
12:38 | 2025-08-10
10/08/2025 12:38:55
Lebanon 24
Lebanon 24
يامال يوجه رسالة إلى مارتينيز
Lebanon 24
يامال يوجه رسالة إلى مارتينيز
10:41 | 2025-08-10
10/08/2025 10:41:17
Lebanon 24
Lebanon 24
توفي مباشرة بعد السباق.. رياضة المحركات تخسر رشيد النعنعي
Lebanon 24
توفي مباشرة بعد السباق.. رياضة المحركات تخسر رشيد النعنعي
06:38 | 2025-08-10
10/08/2025 06:38:07
Lebanon 24
Lebanon 24
تين هاج: رونالدو لم يكن المشكلة في مانشستر يونايتد
Lebanon 24
تين هاج: رونالدو لم يكن المشكلة في مانشستر يونايتد
04:20 | 2025-08-10
10/08/2025 04:20:18
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
"لا كهرباء".. معمل في لبنان "خارج الخدمة"
Lebanon 24
"لا كهرباء".. معمل في لبنان "خارج الخدمة"
03:20 | 2025-08-10
10/08/2025 03:20:28
Lebanon 24
Lebanon 24
في منطقة لبنانية.. "شتاء" في عز آب (فيديو)
Lebanon 24
في منطقة لبنانية.. "شتاء" في عز آب (فيديو)
03:37 | 2025-08-10
10/08/2025 03:37:30
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد حفل الزفاف الضخم.. زوج يومي يعاني من مرض مزمن إليكم تفاصيله
Lebanon 24
بعد حفل الزفاف الضخم.. زوج يومي يعاني من مرض مزمن إليكم تفاصيله
02:16 | 2025-08-10
10/08/2025 02:16:54
Lebanon 24
Lebanon 24
احتفال بخطوبة نجل إلياس بو صعب وجوليا بطرس... شاهدوا بالصور كيف بدت إطلالتهم
Lebanon 24
احتفال بخطوبة نجل إلياس بو صعب وجوليا بطرس... شاهدوا بالصور كيف بدت إطلالتهم
05:47 | 2025-08-10
10/08/2025 05:47:06
Lebanon 24
Lebanon 24
عبر برّي.. رسالة من محمد رعد
Lebanon 24
عبر برّي.. رسالة من محمد رعد
02:45 | 2025-08-10
10/08/2025 02:45:25
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
16:00 | 2025-08-10
هجوم إسرائيلي على محمد صلاح.. ما القصة؟
12:38 | 2025-08-10
لبنان يستعد لمواجهة اليابان بعد سقوطه أمام كوريا الجنوبية
10:41 | 2025-08-10
يامال يوجه رسالة إلى مارتينيز
06:38 | 2025-08-10
توفي مباشرة بعد السباق.. رياضة المحركات تخسر رشيد النعنعي
04:20 | 2025-08-10
تين هاج: رونالدو لم يكن المشكلة في مانشستر يونايتد
03:23 | 2025-08-10
أشرف حكيمي يرد على تهمة الاغتصاب
فيديو
مشهد مروع.. طفلة علقت على حافة شرفة منزلها في الطابق الـ 11 وهذا ما حلّ بها (فيديو)
Lebanon 24
مشهد مروع.. طفلة علقت على حافة شرفة منزلها في الطابق الـ 11 وهذا ما حلّ بها (فيديو)
04:00 | 2025-08-09
11/08/2025 01:19:05
Lebanon 24
Lebanon 24
بهوية مزيفة امرأة عالجت آلاف المرضى.. شاهدوا لحظة إلقاء القبض عليها
Lebanon 24
بهوية مزيفة امرأة عالجت آلاف المرضى.. شاهدوا لحظة إلقاء القبض عليها
23:43 | 2025-08-07
11/08/2025 01:19:05
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: فضيحة الأدوية المزوّرة والمهربة.. هكذا خدعت صيدليات كبيرة اللبنانيين
Lebanon 24
بالفيديو: فضيحة الأدوية المزوّرة والمهربة.. هكذا خدعت صيدليات كبيرة اللبنانيين
10:17 | 2025-08-07
11/08/2025 01:19:05
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24