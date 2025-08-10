لاليغا تقترب من خطوة تاريخية بنقل مباراة خارج إسبانيا

Advertisement

تدرس رابطة الدوري الإسباني "لاليغا" تدرس اتخاذ خطوة تاريخية بنقل إحدى مباريات البطولة لتُقام خارج إسبانيا لأول مرة.وأفادت صحيفة "آس" بأن مجلس إدارة الاتحاد الإسباني سيبحث، يوم الإثنين، تقديم طلب رسمي إلى لكرة القدم "يويفا" لنقل مباراة فياريال وبرشلونة، ضمن الجولة السابعة عشرة من الدوري الإسباني، إلى ملعب "هارد روك" بمدينة ميامي الأميركية، والمقررة في 20 كانون الأول المقبل.وجاء في التقرير أن هذه الخطوة تمثل بداية السعي للحصول على موافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، تمهيدًا لإقامة مباريات من البطولات الوطنية على أراضٍ دولية.ويُعد هذا المشروع حلمًا قديمًا لخافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني، الذي أعلن سابقًا نيته تحقيق هذا الهدف أمام .وفي حال موافقة "يويفا" و"فيفا"، ستُقام مباراة فياريال وبرشلونة في ميامي بدلًا من ملعب "الكامب نو"، ما يجعلها أول مباراة رسمية في تاريخ الدوري الإسباني تُلعب خارج الأراضي الإسبانية، بحسب صحيفة "سبورت".وكان قد اقترب من إقامة مباراة ضد أتلتيكو في ميامي خلال الموسم الماضي، لكن المشروع تعثر بسبب ظروف الطقس وأسباب إدارية داخل الاتحاد الإسباني، وفقًا للتقارير نفسها.