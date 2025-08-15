33
رياضة
فيديو ترويجي من "الكرة الذهبية" يستفز رونالدو مجدداً
Lebanon 24
15-08-2025
|
04:26
A-
A+
photos
0
A+
A-
وجه الحساب الرسمي لجائزة
الكرة
الذهبية عبر منصة "إكس" رسالة غير مباشرة مثلت "صدمة" للنجم
البرتغالي كريستيانو رونالدو
قائد النصر السعودي.
ونشر حساب جائزة الكرة الذهبية مقطع فيديو يظهر فيه الفرنسي عثمان ديمبيلي، نجم
باريس سان جيرمان
وأحد أبرز المرشحين للجائزة هذا العام، وهو يختار أعظم الفائزين بها.
وخلال الفيديو، خاض ديمبيلي سلسلة من الاختيارات الإقصائية بين نجوم حاليين وسابقين، بدأت بالمفاضلة بين لوكا مودريتش وريكاردو كاكا، ليفضل الأخير، ثم بين كاكا ورونالدينيو، ليختار "الساحر" البرازيلي.
بعد ذلك رجح كفة كريم بنزيما على رونالدينيو، قبل أن يمنح الأفضلية لـ"الظاهرة" رونالدو على حساب بنزيما.
وفي المشهد النهائي، وجد ديمبيلي نفسه أمام خيار صعب بين
كريستيانو رونالدو
وليونيل ميسي، لكنه حسم قراره لصالح النجم الأرجنتيني، الفائز بالكرة الذهبية 8 مرات.
هذا الفيديو اعتبر ردا ضمنيا على تصريحات رونالدو الأخيرة التي وصف فيها الجائزة بأنها "وهمية وتفتقر للنزاهة".
ويعد ميسي هو الأكثر تتويجا بالجائزة عبر التاريخ برصيد 8 كرات، بينما فاز بها رونالدو 5 مرات. (روسيا اليوم)
