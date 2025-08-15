فيديو ترويجي من "الكرة الذهبية" يستفز رونالدو مجدداً

Advertisement

وجه الحساب الرسمي لجائزة الذهبية عبر منصة "إكس" رسالة غير مباشرة مثلت "صدمة" للنجم قائد النصر السعودي.ونشر حساب جائزة الكرة الذهبية مقطع فيديو يظهر فيه الفرنسي عثمان ديمبيلي، نجم وأحد أبرز المرشحين للجائزة هذا العام، وهو يختار أعظم الفائزين بها.وخلال الفيديو، خاض ديمبيلي سلسلة من الاختيارات الإقصائية بين نجوم حاليين وسابقين، بدأت بالمفاضلة بين لوكا مودريتش وريكاردو كاكا، ليفضل الأخير، ثم بين كاكا ورونالدينيو، ليختار "الساحر" البرازيلي.بعد ذلك رجح كفة كريم بنزيما على رونالدينيو، قبل أن يمنح الأفضلية لـ"الظاهرة" رونالدو على حساب بنزيما.وفي المشهد النهائي، وجد ديمبيلي نفسه أمام خيار صعب بين وليونيل ميسي، لكنه حسم قراره لصالح النجم الأرجنتيني، الفائز بالكرة الذهبية 8 مرات.هذا الفيديو اعتبر ردا ضمنيا على تصريحات رونالدو الأخيرة التي وصف فيها الجائزة بأنها "وهمية وتفتقر للنزاهة".ويعد ميسي هو الأكثر تتويجا بالجائزة عبر التاريخ برصيد 8 كرات، بينما فاز بها رونالدو 5 مرات. (روسيا اليوم)