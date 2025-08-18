Advertisement

رياضة

لاعب نيوم السعودي في طريقه للانضمام إلى صفوف الفيحاء

Lebanon 24
18-08-2025 | 14:00
اقترب الغيني ألفا سيميدو، لاعب نادي نيوم السعودي، من الانضمام إلى صفوف الفيحاء خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وذلك وفق ما أفادت به مصادر خاصة لـ"العربية.نت" يوم الاثنين.
وبحسب المصادر، فإن سيميدو (27 عامًا) في طريقه لتوقيع عقد جديد مع الفيحاء يمتد حتى صيف 2028.

ويحمل سيميدو، المولود في بيساو عاصمة غينيا بيساو، مسيرة كروية متنوعة، حيث سبق له اللعب في البرتغال مع بنفيكا العريق وفيتوريا غيمارايش، وفي إنجلترا مع نوتنغهام فورست وريدينغ، إضافة إلى تجربة قصيرة مع إسبانيول الإسباني.

وحضر سيميدو إلى السعودية أولاً عبر الطائي الذي تعاقد معه صيف 2022 وبقي معه حتى الموسم الماضي عندما انتقل إلى نيوم، والذي صعد مؤخراً إلى دوري روشن السعودي.
