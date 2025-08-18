28
o
بيروت
29
o
طرابلس
22
o
صور
28
o
جبيل
27
o
صيدا
28
o
جونية
21
o
النبطية
20
o
زحلة
20
o
بعلبك
14
o
بشري
24
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
لاعب نيوم السعودي في طريقه للانضمام إلى صفوف الفيحاء
Lebanon 24
18-08-2025
|
14:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
اقترب الغيني ألفا سيميدو،
لاعب نادي
نيوم السعودي، من الانضمام إلى صفوف
الفيحاء
خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وذلك وفق ما أفادت به مصادر خاصة لـ"العربية.نت" يوم الاثنين.
Advertisement
وبحسب المصادر، فإن سيميدو (27 عامًا) في طريقه لتوقيع عقد جديد مع الفيحاء يمتد حتى صيف 2028.
ويحمل سيميدو، المولود في بيساو عاصمة غينيا بيساو، مسيرة كروية متنوعة، حيث سبق له اللعب في
البرتغال
مع بنفيكا العريق وفيتوريا غيمارايش، وفي
إنجلترا
مع نوتنغهام فورست وريدينغ، إضافة إلى تجربة قصيرة مع إسبانيول الإسباني.
وحضر سيميدو إلى
السعودية
أولاً عبر الطائي الذي تعاقد معه صيف 2022 وبقي معه حتى الموسم الماضي عندما انتقل إلى نيوم، والذي صعد مؤخراً إلى
دوري روشن السعودي
.
مواضيع ذات صلة
الحكومة السورية: نرحب بانضمام المقاتلين السوريين من قسد إلى صفوف الجيش السوري ضمن الأطر الدستورية والقانونية
Lebanon 24
الحكومة السورية: نرحب بانضمام المقاتلين السوريين من قسد إلى صفوف الجيش السوري ضمن الأطر الدستورية والقانونية
19/08/2025 04:39:14
19/08/2025 04:39:14
Lebanon 24
Lebanon 24
بن سلمان يستقبل العاهل الأردني في نيوم السعودية
Lebanon 24
بن سلمان يستقبل العاهل الأردني في نيوم السعودية
19/08/2025 04:39:14
19/08/2025 04:39:14
Lebanon 24
Lebanon 24
وفد جامعة الجنان زار اتحاد بلديات الفيحاء
Lebanon 24
وفد جامعة الجنان زار اتحاد بلديات الفيحاء
19/08/2025 04:39:14
19/08/2025 04:39:14
Lebanon 24
Lebanon 24
زمرلي استقبل النائب مطر: تعاون لتذليل العقبات ودعم اتحاد بلديات الفيحاء
Lebanon 24
زمرلي استقبل النائب مطر: تعاون لتذليل العقبات ودعم اتحاد بلديات الفيحاء
19/08/2025 04:39:14
19/08/2025 04:39:14
Lebanon 24
Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً
مارسيليا يستبعد رابيو ورو بعد مشادة كلامية في غرفة الملابس
Lebanon 24
مارسيليا يستبعد رابيو ورو بعد مشادة كلامية في غرفة الملابس
15:56 | 2025-08-18
18/08/2025 03:56:12
Lebanon 24
Lebanon 24
حُدّد التاريخ.. هذا موعد ومكان حفل زفاف رونالدو وجورجينا
Lebanon 24
حُدّد التاريخ.. هذا موعد ومكان حفل زفاف رونالدو وجورجينا
09:21 | 2025-08-18
18/08/2025 09:21:38
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد الخسارة الثقيلة وبكاء نيمار.. هذا ما حلّ بمدرّب سانتوس!
Lebanon 24
بعد الخسارة الثقيلة وبكاء نيمار.. هذا ما حلّ بمدرّب سانتوس!
07:03 | 2025-08-18
18/08/2025 07:03:01
Lebanon 24
Lebanon 24
من جدة إلى المجد: أستراليا تفرض هيمنتها على سلة آسيا
Lebanon 24
من جدة إلى المجد: أستراليا تفرض هيمنتها على سلة آسيا
06:30 | 2025-08-18
18/08/2025 06:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ما سبب تأخر انضمام محمد صلاح لمعسكر منتخب مصر؟
Lebanon 24
ما سبب تأخر انضمام محمد صلاح لمعسكر منتخب مصر؟
04:09 | 2025-08-18
18/08/2025 04:09:56
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
سيارات الإطفاء تحرّكت.. حريق كبير في الضاحية!
Lebanon 24
سيارات الإطفاء تحرّكت.. حريق كبير في الضاحية!
11:18 | 2025-08-18
18/08/2025 11:18:19
Lebanon 24
Lebanon 24
إطلاق نار وسقوط إصابات في طريق الجديدة.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
إطلاق نار وسقوط إصابات في طريق الجديدة.. إليكم التفاصيل
10:03 | 2025-08-18
18/08/2025 10:03:03
Lebanon 24
Lebanon 24
بشرى للعسكريين.. 150 دولاراً ستُدفع في هذا الموعد
Lebanon 24
بشرى للعسكريين.. 150 دولاراً ستُدفع في هذا الموعد
06:36 | 2025-08-18
18/08/2025 06:36:33
Lebanon 24
Lebanon 24
مُتهم "بالسرقة".. ضجة كبيرة بسبب أغنية فضل شاكر "إلا وأنا معاك" فما القصة؟ (فيديو)
Lebanon 24
مُتهم "بالسرقة".. ضجة كبيرة بسبب أغنية فضل شاكر "إلا وأنا معاك" فما القصة؟ (فيديو)
04:51 | 2025-08-18
18/08/2025 04:51:21
Lebanon 24
Lebanon 24
هو رجل أعمال.. داليدا خليل تدخل القفص الذهبي في هذا الموعد
Lebanon 24
هو رجل أعمال.. داليدا خليل تدخل القفص الذهبي في هذا الموعد
03:47 | 2025-08-18
18/08/2025 03:47:40
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
15:56 | 2025-08-18
مارسيليا يستبعد رابيو ورو بعد مشادة كلامية في غرفة الملابس
09:21 | 2025-08-18
حُدّد التاريخ.. هذا موعد ومكان حفل زفاف رونالدو وجورجينا
07:03 | 2025-08-18
بعد الخسارة الثقيلة وبكاء نيمار.. هذا ما حلّ بمدرّب سانتوس!
06:30 | 2025-08-18
من جدة إلى المجد: أستراليا تفرض هيمنتها على سلة آسيا
04:09 | 2025-08-18
ما سبب تأخر انضمام محمد صلاح لمعسكر منتخب مصر؟
01:55 | 2025-08-18
جيسوس والاتحاد.. سلسلة انتصارات انتهت بـ"صدمة"
فيديو
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
Lebanon 24
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
14:24 | 2025-08-16
19/08/2025 04:39:14
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
Lebanon 24
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
03:31 | 2025-08-14
19/08/2025 04:39:14
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
Lebanon 24
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
23:54 | 2025-08-13
19/08/2025 04:39:14
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24