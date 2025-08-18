لاعب نيوم السعودي في طريقه للانضمام إلى صفوف الفيحاء

Advertisement

اقترب الغيني ألفا سيميدو، نيوم السعودي، من الانضمام إلى صفوف خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وذلك وفق ما أفادت به مصادر خاصة لـ"العربية.نت" يوم الاثنين.وبحسب المصادر، فإن سيميدو (27 عامًا) في طريقه لتوقيع عقد جديد مع الفيحاء يمتد حتى صيف 2028.ويحمل سيميدو، المولود في بيساو عاصمة غينيا بيساو، مسيرة كروية متنوعة، حيث سبق له اللعب في مع بنفيكا العريق وفيتوريا غيمارايش، وفي مع نوتنغهام فورست وريدينغ، إضافة إلى تجربة قصيرة مع إسبانيول الإسباني.وحضر سيميدو إلى أولاً عبر الطائي الذي تعاقد معه صيف 2022 وبقي معه حتى الموسم الماضي عندما انتقل إلى نيوم، والذي صعد مؤخراً إلى .