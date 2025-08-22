Advertisement

رياضة

بعد فوز الفريق على مودرن سبورت.. انتقادات لاذعة للاعبي الزمالك

Lebanon 24
22-08-2025 | 13:27
وجه أسطورة حراسة مرمى الأهلي السابق، إكرامي الشحات انتقادات حادة للبرازيليين خوان ألفينا وشيكو بانزا لاعبي نادي الزمالك، بعد فوز الأخير على مودرن سبورت بهدفين مقابل هدف في الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز.
إكرامي أكد خلال ظهوره على قناة MBC مصر: “عبد الله السعيد وناصر ماهر هما اللي عاملين شكل لنادي الزمالك، وأنا مش مقتنع بألفينا ولا شيكوبانزا، والهدفين أمس بسبب أبو جبل مش مهارتهم”.

من جهته، دافع أحمد سليمان عضو مجلس إدارة الزمالك عن اللاعبين، موضحًا أن ألفينا يمتلك مهارات فردية كبيرة وساهم في الهدف الأول وصنع الثاني، لكن إكرامي تمسك برأيه واعتبر تقييمه طوال المباراة متحفظًا.

تصريحات إكرامي أثارت جدلاً واسعًا بين جماهير الزمالك وأشعلت النقاش حول أداء اللاعبين البرازيليين ومدى تأثيرهم على الفريق الأبيض.
