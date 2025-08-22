بعد فوز الفريق على مودرن سبورت.. انتقادات لاذعة للاعبي الزمالك

Advertisement

وجه أسطورة حراسة مرمى الأهلي السابق، إكرامي الشحات انتقادات حادة للبرازيليين خوان ألفينا وشيكو بانزا لاعبي ، بعد فوز الأخير على مودرن سبورت بهدفين مقابل هدف في الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز.إكرامي أكد خلال ظهوره على قناة MBC مصر: “ وناصر ماهر هما اللي عاملين شكل لنادي ، وأنا مش مقتنع بألفينا ولا شيكوبانزا، والهدفين أمس بسبب أبو جبل مش مهارتهم”.، دافع أحمد سليمان الزمالك عن اللاعبين، موضحًا أن ألفينا يمتلك مهارات فردية كبيرة وساهم في الهدف الأول وصنع الثاني، لكن إكرامي تمسك برأيه واعتبر تقييمه طوال المباراة متحفظًا.تصريحات إكرامي أثارت جدلاً واسعًا بين جماهير الزمالك وأشعلت حول أداء اللاعبين البرازيليين ومدى تأثيرهم على الفريق الأبيض.