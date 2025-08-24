تحقيقات مستمرة وتفاصيل تكشف للمرة الاولى.. هل قُتل هولك هوغان؟



وأعلنت شرطة مدينة كليرواتر في ، فتح تحقيق في ملابسات الوفاة، وسط تساؤلات عن مضاعفات طبية أدت إلى موته مقتولاً وأيضاً طريقة التعامل مع جثمانه.



وأوضحت شرطة كليرواتر أن التحقيق ما زال مستمرًا، ويشمل ذلك مراجعة السجلات الطبية والتواصل مع الشهود ومقدمي الرعاية الصحية الذين كانوا موجودين خلال الأحداث، فيما تنتظر العائلة النتائج قبل الإعلان عن أي تفاصيل جديدة.

ووفقًا لوثائق نشرتها مجلة Us Weekly، توفي هوغان نتيجة احتشاء حاد في عضلة القلب، واستجابت فرق الطوارئ، بما في ذلك الشرطة في كليرواتر، لنداء طبي الساعة 9:51 صباح يوم وفاته، وتم نقله بواسطة فرق الإسعاف إلى مستشفى "مورتون بلانت" حيث تم الإعلان عن وفاته.



وأفاد اختصاصي علاج طبيعي كان حاضرًا في منزله أن العصب الحجابي تعرض لقطع خلال عملية جراحية أجراها مؤخرًا، ما قد يكون تسبب بفشل تنفسي أدى لتوقفه عن التنفس.



واتصلت زوجته سكاي بخدمات الطوارئ، وأكدت لـ TMZ Sports أن العصب تعرض لـ"ضرر" أثناء الجراحة، وسط تساؤلات عن احتمال وجود خطأ طبي.



وكشف مكتب أن هوغان كان مصابًا بسرطان الليمفاوي المزمن، لكن ابنته شككت في ذلك وقالت إنها لم تكن على علم بأي إصابة بالسرطان.