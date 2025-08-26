31
بعد توقيفه في باريس.. الولايات المتحدة تطلب لاعب كرة السلة الروسي كاساتكين
Lebanon 24
26-08-2025
|
01:30
A-
A+
أعلن محامي لاعب كرة السلة الروسي دانييل كاساتكين، فريديريك بيلو، أن
الولايات المتحدة
أرسلت إلى
فرنسا
طلبا رسميا لتسليمه، وذلك في تصريح لوكالة "تاس".
وقال بيلو: "بحسب بيانات
النيابة
، تلقت
وزارة الخارجية الفرنسية
في 19 آب طلب التسليم من السلطات الأميركية".
وأضاف أن فريق الدفاع لم يتسلم أي وثائق رسمية بهذا الخصوص، ما دفعهم لتقديم التماس للإفراج الفوري عن كاساتكين، مشيرا إلى أن جلسة النظر في الطلب مقررة في 27 آب الجاري.
وكان كاساتكين اعتقل يوم 21 حزيران في
مطار باريس
بناء على طلب من الولايات المتحدة، حيث تتهمه
واشنطن
بالانتماء إلى شبكة قرصنة إلكترونية متخصصة في برمجيات الفدية والتفاوض بشأن الفديات في إطار نشاط هذه الشبكة.
