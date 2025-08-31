قبل لقاء أرسنال.. أرقام مذهلة تنتظر محمد صلاح

يستعد نجم لمواجهة ضمن الجولة الثالثة من ، حيث يسعى لتحقيق أهداف جديدة تعزز مكانته التاريخية مع الفريق.

وتظهر أرقام محمد صلاح أمام "المدفعجية" تفوقا كبيرا ويأمل "الفرعون المصري" في تسجيل هدف يجعله منفردا بالمركز الرابع في ترتيب هدافي الدوري الإنكليزي عبر التاريخ بعد وصوله لهدفه الـ 187 متساويا مع أندي كول.

كما يسعى ليصبح هداف ليفربول في شباك أرسنال بالتساوي مع روبرتو فيرمينو الذي سجل 11 هدفا بينما يمتلك صلاح 10 أهداف ضد المدفعجية.



كما إن تسجيله لهاتريك سيجعله أكثر لاعب هز شباك أرسنال في الدوري بالتساوي مع الذي سجل 14 هدفا. (روسيا اليوم)