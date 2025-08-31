Advertisement

رياضة

قبل لقاء أرسنال.. أرقام مذهلة تنتظر محمد صلاح

Lebanon 24
31-08-2025 | 10:42
يستعد نجم ليفربول محمد صلاح لمواجهة أرسنال يوم الأحد ضمن الجولة الثالثة من الدوري الإنكليزي، حيث يسعى لتحقيق أهداف جديدة تعزز مكانته التاريخية مع الفريق.
وتظهر أرقام محمد صلاح أمام "المدفعجية" تفوقا كبيرا ويأمل "الفرعون المصري" في تسجيل هدف يجعله منفردا بالمركز الرابع في ترتيب هدافي الدوري الإنكليزي عبر التاريخ بعد وصوله لهدفه الـ 187 متساويا مع أندي كول.
 
كما يسعى ليصبح هداف ليفربول في شباك أرسنال بالتساوي مع روبرتو فيرمينو الذي سجل 11 هدفا بينما يمتلك صلاح 10 أهداف ضد المدفعجية.

كما إن تسجيله لهاتريك سيجعله أكثر لاعب هز شباك أرسنال في الدوري بالتساوي مع هاري كين الذي سجل 14 هدفا. (روسيا اليوم) 

