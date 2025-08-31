26
o
بيروت
26
o
طرابلس
23
o
صور
27
o
جبيل
24
o
صيدا
26
o
جونية
21
o
النبطية
22
o
زحلة
23
o
بعلبك
16
o
بشري
25
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
قبل لقاء أرسنال.. أرقام مذهلة تنتظر محمد صلاح
Lebanon 24
31-08-2025
|
10:42
A-
A+
photos
0
A+
A-
يستعد نجم
ليفربول
محمد صلاح
لمواجهة
أرسنال
يوم الأحد
ضمن الجولة الثالثة من
الدوري الإنكليزي
، حيث يسعى لتحقيق أهداف جديدة تعزز مكانته التاريخية مع الفريق.
Advertisement
وتظهر أرقام محمد صلاح أمام "المدفعجية" تفوقا كبيرا ويأمل "الفرعون المصري" في تسجيل هدف يجعله منفردا بالمركز الرابع في ترتيب هدافي الدوري الإنكليزي عبر التاريخ بعد وصوله لهدفه الـ 187 متساويا مع أندي كول.
كما يسعى ليصبح هداف ليفربول في شباك أرسنال بالتساوي مع روبرتو فيرمينو الذي سجل 11 هدفا بينما يمتلك صلاح 10 أهداف ضد المدفعجية.
كما إن تسجيله لهاتريك سيجعله أكثر لاعب هز شباك أرسنال في الدوري بالتساوي مع
هاري كين
الذي سجل 14 هدفا. (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
صورة محمد صلاح تُثير ضجّة... شاهدوها
Lebanon 24
صورة محمد صلاح تُثير ضجّة... شاهدوها
31/08/2025 23:32:01
31/08/2025 23:32:01
Lebanon 24
Lebanon 24
ما سبب تأخر انضمام محمد صلاح لمعسكر منتخب مصر؟
Lebanon 24
ما سبب تأخر انضمام محمد صلاح لمعسكر منتخب مصر؟
31/08/2025 23:32:01
31/08/2025 23:32:01
Lebanon 24
Lebanon 24
لاعب "مانشستر يونايتد": أعطوا محمد صلاح الكرة الذهبيّة
Lebanon 24
لاعب "مانشستر يونايتد": أعطوا محمد صلاح الكرة الذهبيّة
31/08/2025 23:32:01
31/08/2025 23:32:01
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف قلبت تغريدة محمد صلاح موازين الرياضة والإنسانية؟
Lebanon 24
كيف قلبت تغريدة محمد صلاح موازين الرياضة والإنسانية؟
31/08/2025 23:32:01
31/08/2025 23:32:01
Lebanon 24
Lebanon 24
الدوري الإنكليزي
روسيا اليوم
محمد صلاح
يوم الأحد
هاري كين
ليفربول
إنكليزي
تابع
قد يعجبك أيضاً
سوبوسلاي يهدي ليفربول الفوز على آرسنال
Lebanon 24
سوبوسلاي يهدي ليفربول الفوز على آرسنال
15:26 | 2025-08-31
31/08/2025 03:26:29
Lebanon 24
Lebanon 24
الأهلي برج رحال يحتفل بتتويجه بطلاً للجنوب
Lebanon 24
الأهلي برج رحال يحتفل بتتويجه بطلاً للجنوب
15:00 | 2025-08-31
31/08/2025 03:00:41
Lebanon 24
Lebanon 24
كارثة الـ150 مليون.. نونو على حافة الإقالة ومورينيو بين إنكلترا واسكتلندا
Lebanon 24
كارثة الـ150 مليون.. نونو على حافة الإقالة ومورينيو بين إنكلترا واسكتلندا
13:53 | 2025-08-31
31/08/2025 01:53:13
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. حادث يطيح بهاميلتون
Lebanon 24
بالفيديو.. حادث يطيح بهاميلتون
12:31 | 2025-08-31
31/08/2025 12:31:21
Lebanon 24
Lebanon 24
سقوط جديد لمانشستر سيتي أمام برايتون
Lebanon 24
سقوط جديد لمانشستر سيتي أمام برايتون
11:14 | 2025-08-31
31/08/2025 11:14:54
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
"فيلا" فنان معروف تتعرّض للسرقة... ومفاجأة كبيرة بهويّة الفاعل!
Lebanon 24
"فيلا" فنان معروف تتعرّض للسرقة... ومفاجأة كبيرة بهويّة الفاعل!
08:27 | 2025-08-31
31/08/2025 08:27:51
Lebanon 24
Lebanon 24
في عشقوت.. إليكم ما فعلته سوريّة داخل منزل تعمل فيه
Lebanon 24
في عشقوت.. إليكم ما فعلته سوريّة داخل منزل تعمل فيه
07:28 | 2025-08-31
31/08/2025 07:28:11
Lebanon 24
Lebanon 24
مُذيعة أخبار "الجديد" قدّمت آخر نشرة: صار لازم ودعكن إلى اللقاء (فيديو)
Lebanon 24
مُذيعة أخبار "الجديد" قدّمت آخر نشرة: صار لازم ودعكن إلى اللقاء (فيديو)
07:17 | 2025-08-31
31/08/2025 07:17:15
Lebanon 24
Lebanon 24
بالأرقام.. لبنان في أسوأ مرحلة
Lebanon 24
بالأرقام.. لبنان في أسوأ مرحلة
04:30 | 2025-08-31
31/08/2025 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس بري في ذكرى "التغييب"... هذا هو الحلّ الوحيد لسلاح "حزب الله"
Lebanon 24
الرئيس بري في ذكرى "التغييب"... هذا هو الحلّ الوحيد لسلاح "حزب الله"
09:00 | 2025-08-31
31/08/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
15:26 | 2025-08-31
سوبوسلاي يهدي ليفربول الفوز على آرسنال
15:00 | 2025-08-31
الأهلي برج رحال يحتفل بتتويجه بطلاً للجنوب
13:53 | 2025-08-31
كارثة الـ150 مليون.. نونو على حافة الإقالة ومورينيو بين إنكلترا واسكتلندا
12:31 | 2025-08-31
بالفيديو.. حادث يطيح بهاميلتون
11:14 | 2025-08-31
سقوط جديد لمانشستر سيتي أمام برايتون
07:50 | 2025-08-31
بعد فوز ريال مدريد على ماريوكا.. ماذا قال تشابي أولونسو؟
فيديو
بالأرقام.. لبنان في أسوأ مرحلة
Lebanon 24
بالأرقام.. لبنان في أسوأ مرحلة
04:30 | 2025-08-31
31/08/2025 23:32:01
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. روسيا تُغرق سفينة أوكرانية
Lebanon 24
بالفيديو.. روسيا تُغرق سفينة أوكرانية
02:23 | 2025-08-29
31/08/2025 23:32:01
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. برّاك يعلّق على كلمة "animalistic"
Lebanon 24
بالفيديو.. برّاك يعلّق على كلمة "animalistic"
06:09 | 2025-08-28
31/08/2025 23:32:01
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24