رياضة

في اليوم الأخير من الميركاتو… لاعب مانشستر سيتي ينتقل إلى إنتر ميلان!

Lebanon 24
01-09-2025 | 11:15
كشف خبير سوق الانتقالات فابريزيو رومانو أنّ نادي إنتر ميلان أنهى اتفاقه مع مانشستر سيتي للتعاقد مع المدافع السويسري مانويل أكانجي على سبيل الإعارة، وذلك في الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية.
وأوضح رومانو، عبر حسابه على منصة "إكس"، أنّ إنتر سيدفع مليوني يورو كرسوم إعارة، إضافةً إلى تغطية جزء كبير من راتب اللاعب خلال الموسم الحالي.


ويتضمّن العقد بندًا يمنح إنتر خيار شراء أكانجي مقابل 15 مليون يورو، على أن يتحوّل هذا الخيار إلى إلزامي إذا شارك المدافع في 50% من مباريات الفريق على الأقل، وفاز إنتر بلقب الدوري الإيطالي مع نهاية الموسم.
