في اليوم الأخير من الميركاتو… لاعب مانشستر سيتي ينتقل إلى إنتر ميلان!

وأوضح رومانو، عبر حسابه على منصة "إكس"، أنّ إنتر سيدفع مليوني كرسوم إعارة، إضافةً إلى تغطية جزء كبير من راتب اللاعب خلال الموسم الحالي.ويتضمّن العقد بندًا يمنح إنتر خيار شراء أكانجي مقابل 15 مليون يورو، على أن يتحوّل هذا الخيار إلى إلزامي إذا شارك المدافع في 50% من مباريات الفريق على الأقل، وفاز إنتر بلقب مع نهاية الموسم.