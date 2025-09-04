Advertisement

رياضة

خطوة مفاجئة تثير الجدل.. رجل أعمال برازيلي يهب ملياراته لـ نيمار!

Lebanon 24
04-09-2025 | 03:01
أثار رجل أعمال برازيلي شاب من ولاية ريو غراندي دو سول جدلًا واسعًا، بعد أن أوصى بتحويل كامل ثروته البالغة نحو 6 مليارات ريال برازيلي إلى نجم كرة القدم البرازيلي نيمار دا سيلفا. وقد تم توثيق الوصية رسميًا في مكتب كاتب العدل خلال حزيران الماضي، في حين تعود فكرة التبرع إلى عام 2023.
وأوضح رجل الأعمال البالغ من العمر 31 عامًا أن مسيرة نيمار ألهمته، معتبرًا أنها تعكس تجربة شخصية مشابهة في مواجهة التحديات، رغم عدم وجود أي علاقة مباشرة بينهما. وقال: "أحب نيمار وأشعر أن قصته تشبه قصتي. أعجبت بعلاقته بوالده، فهي تذكرني بعلاقتي بوالدي الراحل."

حتى الآن، لم يصدر أي تعليق رسمي من نيمار، وأكد فريقه الإعلامي عدم تلقيهم إخطارًا بشأن الوصية. وتقدر ثروة نيمار الحالية بحوالي مليار دولار، ما يعني أن هذه الخطوة قد تضاعف ثروته بشكل كبير إذا نُفذت.

وقد أثار القرار انقسامات في الإعلام البرازيلي، حيث دعت بعض الأصوات إلى توجيه الأموال لدعم الرياضيين الشباب من العائلات الفقيرة أو لمشاريع اجتماعية جديدة، بينما أكدت أخرى أن نيمار يدير بالفعل مؤسسة خيرية للأطفال المحتاجين.
 
 
ويذكر أن ثروة رجل الأعمال تشمل عقارات واستثمارات وأصول مالية، مع احتفاظه بحق تحديد توزيعها شخصيًا. (روسيا اليوم)
نيمار دا سيلفا

روسيا اليوم

كرة القدم

دا سيلفا

الرياض

روسيا

