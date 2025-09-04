أزمة السوبر السعودي.. الأهلي بطل والجدل يطيح بأمين اتحاد الكرة

Advertisement

تصاعد الجدل حول كأس السوبر السعودي بعد إقالة لاتحاد إبراهيم من منصبه، على خلفية أحداث البطولة التي أقيمت في هونغ كونغ الشهر الماضي.وأوضح الاتحاد السعودي أنه شكّل فريق عمل لدراسة كافة الجوانب، ليقرر لاحقًا إقالة القاسم وتعيين سمير المحمادي بديلًا له.الأزمة اندلعت بعد إلغاء لجنة قرار لجنة الانضباط ضد نادي الهلال، الذي امتنع عن خوض البطولة، واعتباره خاسرًا أمام القادسية. لكن رغم ذلك، أكد الاتحاد أن مشاركة الأهلي في البطولة نظامية وغير قابلة للاستئناف، ما دفع القادسية للتهديد باللجوء إلى كل المسارات القانونية لضمان حقوقه.الأهلي تُوّج باللقب الثاني في تاريخه بعد فوزه على النصر بركلات الترجيح 5-3 في النهائي. ومع ذلك، لا يزال الجدل محتدمًا حول قرارات الاتحاد، فيما أكد الإعلامي عبدالرحمن الحميدي أن "الأهلي بطل السوبر بعرق جبينه ولن تعاد المباراة"، مشيرًا إلى أن قضية ضد الهلال تبقى مفتوحة للطعن.