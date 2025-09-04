Advertisement

رياضة

أزمة السوبر السعودي.. الأهلي بطل والجدل يطيح بأمين اتحاد الكرة

Lebanon 24
04-09-2025 | 07:30
تصاعد الجدل حول كأس السوبر السعودي بعد إقالة الأمين العام لاتحاد كرة القدم إبراهيم القاسم من منصبه، على خلفية أحداث البطولة التي أقيمت في هونغ كونغ الشهر الماضي.
وأوضح الاتحاد السعودي أنه شكّل فريق عمل لدراسة كافة الجوانب، ليقرر مجلس الإدارة لاحقًا إقالة القاسم وتعيين سمير المحمادي بديلًا له.

الأزمة اندلعت بعد إلغاء لجنة الاستئناف قرار لجنة الانضباط ضد نادي الهلال، الذي امتنع عن خوض البطولة، واعتباره خاسرًا أمام القادسية. لكن رغم ذلك، أكد الاتحاد أن مشاركة الأهلي في البطولة نظامية وغير قابلة للاستئناف، ما دفع القادسية للتهديد باللجوء إلى كل المسارات القانونية لضمان حقوقه.

الأهلي تُوّج باللقب الثاني في تاريخه بعد فوزه على النصر بركلات الترجيح 5-3 في النهائي. ومع ذلك، لا يزال الجدل محتدمًا حول قرارات الاتحاد، فيما أكد الإعلامي عبدالرحمن الحميدي أن "الأهلي بطل السوبر بعرق جبينه ولن تعاد المباراة"، مشيرًا إلى أن قضية العقوبات ضد الهلال تبقى مفتوحة للطعن.
 
(إرم نيوز)
