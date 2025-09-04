29
o
بيروت
31
o
طرابلس
31
o
صور
30
o
جبيل
29
o
صيدا
30
o
جونية
30
o
النبطية
30
o
زحلة
31
o
بعلبك
28
o
بشري
28
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
أزمة السوبر السعودي.. الأهلي بطل والجدل يطيح بأمين اتحاد الكرة
Lebanon 24
04-09-2025
|
07:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
تصاعد الجدل حول كأس السوبر السعودي بعد إقالة
الأمين العام
لاتحاد
كرة القدم
إبراهيم
القاسم
من منصبه، على خلفية أحداث البطولة التي أقيمت في هونغ كونغ الشهر الماضي.
Advertisement
وأوضح الاتحاد السعودي أنه شكّل فريق عمل لدراسة كافة الجوانب، ليقرر
مجلس الإدارة
لاحقًا إقالة القاسم وتعيين سمير المحمادي بديلًا له.
الأزمة اندلعت بعد إلغاء لجنة
الاستئناف
قرار لجنة الانضباط ضد نادي الهلال، الذي امتنع عن خوض البطولة، واعتباره خاسرًا أمام القادسية. لكن رغم ذلك، أكد الاتحاد أن مشاركة الأهلي في البطولة نظامية وغير قابلة للاستئناف، ما دفع القادسية للتهديد باللجوء إلى كل المسارات القانونية لضمان حقوقه.
الأهلي تُوّج باللقب الثاني في تاريخه بعد فوزه على النصر بركلات الترجيح 5-3 في النهائي. ومع ذلك، لا يزال الجدل محتدمًا حول قرارات الاتحاد، فيما أكد الإعلامي عبدالرحمن الحميدي أن "الأهلي بطل السوبر بعرق جبينه ولن تعاد المباراة"، مشيرًا إلى أن قضية
العقوبات
ضد الهلال تبقى مفتوحة للطعن.
(إرم نيوز)
مواضيع ذات صلة
الأهلي يحصد كأس السوبر السعودي بركلات الترجيح
Lebanon 24
الأهلي يحصد كأس السوبر السعودي بركلات الترجيح
04/09/2025 17:07:24
04/09/2025 17:07:24
Lebanon 24
Lebanon 24
الأهلي يواجه النصر في نهائي "السوبر"
Lebanon 24
الأهلي يواجه النصر في نهائي "السوبر"
04/09/2025 17:07:24
04/09/2025 17:07:24
Lebanon 24
Lebanon 24
الأمين العام للأمم المتحدة: غزة أكثر من مجرد أزمة إنسانية بل أزمة أخلاقية تتحدى الضمير العالمي
Lebanon 24
الأمين العام للأمم المتحدة: غزة أكثر من مجرد أزمة إنسانية بل أزمة أخلاقية تتحدى الضمير العالمي
04/09/2025 17:07:24
04/09/2025 17:07:24
Lebanon 24
Lebanon 24
الأمين العام للأمم المتحدة: ما يحدث في غزة اليوم ليس مجرد أزمة إنسانية بل أزمة أخلاقية تتحدى الضمير العالمي
Lebanon 24
الأمين العام للأمم المتحدة: ما يحدث في غزة اليوم ليس مجرد أزمة إنسانية بل أزمة أخلاقية تتحدى الضمير العالمي
04/09/2025 17:07:24
04/09/2025 17:07:24
Lebanon 24
Lebanon 24
رياضة
متفرقات
مجلس الإدارة
الأمين العام
الاستئناف
كرة القدم
العقوبات
السعود
القاسم
سعودي
تابع
قد يعجبك أيضاً
شفيونتيك لصحفي: "أنت بحاجة إلى راحة عقلية"
Lebanon 24
شفيونتيك لصحفي: "أنت بحاجة إلى راحة عقلية"
10:00 | 2025-09-04
04/09/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نفى التهم أمام المحكمة.. مرتكب 31 جريمة في حادث دهس مشجعي ليفربول
Lebanon 24
نفى التهم أمام المحكمة.. مرتكب 31 جريمة في حادث دهس مشجعي ليفربول
09:30 | 2025-09-04
04/09/2025 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"غلطة سراي" يضم الألماني إيلكاي غوندوغان بعقد حتى 2027
Lebanon 24
"غلطة سراي" يضم الألماني إيلكاي غوندوغان بعقد حتى 2027
08:30 | 2025-09-04
04/09/2025 08:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تحديد الجنس.. يستبعد منتخب فرنسا للملاكمة من بطولة العالم
Lebanon 24
تحديد الجنس.. يستبعد منتخب فرنسا للملاكمة من بطولة العالم
06:52 | 2025-09-04
04/09/2025 06:52:01
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد فسخ عقد ميتروفيتش.. هل يندم الهلال على التفريط به؟
Lebanon 24
بعد فسخ عقد ميتروفيتش.. هل يندم الهلال على التفريط به؟
06:30 | 2025-09-04
04/09/2025 06:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
"أيلول طرفو بالشتي مبلول".. أمطار خريفية في هذا الموعد
Lebanon 24
"أيلول طرفو بالشتي مبلول".. أمطار خريفية في هذا الموعد
00:45 | 2025-09-04
04/09/2025 12:45:17
Lebanon 24
Lebanon 24
جرافات وحفارات تنسحب.. ماذا يحصل في الجنوب؟
Lebanon 24
جرافات وحفارات تنسحب.. ماذا يحصل في الجنوب؟
05:55 | 2025-09-04
04/09/2025 05:55:10
Lebanon 24
Lebanon 24
"الثنائي" يرفض مناقشة ملف السلاح.. وعون أبلغ سلام أنه لن يشارك في جلسة يقاطعها الشيعة
Lebanon 24
"الثنائي" يرفض مناقشة ملف السلاح.. وعون أبلغ سلام أنه لن يشارك في جلسة يقاطعها الشيعة
22:02 | 2025-09-03
03/09/2025 10:02:36
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... طائرة عسكريّة أميركيّة هبطت في مطار رياق
Lebanon 24
بالفيديو... طائرة عسكريّة أميركيّة هبطت في مطار رياق
10:48 | 2025-09-03
03/09/2025 10:48:27
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تذكرون سالي حافظ التي اقتحمت مصرفاً؟ قررت الزواج وخطيبها "ناشط"
Lebanon 24
هل تذكرون سالي حافظ التي اقتحمت مصرفاً؟ قررت الزواج وخطيبها "ناشط"
16:18 | 2025-09-03
03/09/2025 04:18:43
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
10:00 | 2025-09-04
شفيونتيك لصحفي: "أنت بحاجة إلى راحة عقلية"
09:30 | 2025-09-04
نفى التهم أمام المحكمة.. مرتكب 31 جريمة في حادث دهس مشجعي ليفربول
08:30 | 2025-09-04
"غلطة سراي" يضم الألماني إيلكاي غوندوغان بعقد حتى 2027
06:52 | 2025-09-04
تحديد الجنس.. يستبعد منتخب فرنسا للملاكمة من بطولة العالم
06:30 | 2025-09-04
بعد فسخ عقد ميتروفيتش.. هل يندم الهلال على التفريط به؟
05:49 | 2025-09-04
حادث مأسوي يُغيب حامل الرقم القياسي في 20 بطولة عالمية للهوكي
فيديو
بالأرقام.. لبنان في أسوأ مرحلة
Lebanon 24
بالأرقام.. لبنان في أسوأ مرحلة
04:30 | 2025-08-31
04/09/2025 17:07:24
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. روسيا تُغرق سفينة أوكرانية
Lebanon 24
بالفيديو.. روسيا تُغرق سفينة أوكرانية
02:23 | 2025-08-29
04/09/2025 17:07:24
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. برّاك يعلّق على كلمة "animalistic"
Lebanon 24
بالفيديو.. برّاك يعلّق على كلمة "animalistic"
06:09 | 2025-08-28
04/09/2025 17:07:24
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24