رياضة

بعد 25 عاماً.. إستقالة الرئيس التنفيذي لـ"توتنهام هوتسبير"

Lebanon 24
04-09-2025 | 15:23
أعلن "توتنهام هوتسبير"، عن إستقالة الرئيس التنفيذي المخضرم للنادي دانييل ليفي، بعد قرابة 25 عاماً قضاها في المنصب، وقال النادي الإنكليزيّ في بيان عبر موقعه الإلكتروني: "يأتي هذا القرار في إطار طموح الفريق وسعيه لضمان جاهزيته لتحقيق نجاح رياضي مستدام". (الامارات 24)
