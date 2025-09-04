27
بعد 25 عاماً.. إستقالة الرئيس التنفيذي لـ"توتنهام هوتسبير"
Lebanon 24
04-09-2025
|
15:23
photos
أعلن "
توتنهام هوتسبير
"، عن إستقالة الرئيس التنفيذي المخضرم للنادي
دانييل ليفي
، بعد قرابة 25 عاماً قضاها في المنصب،
وقال النادي
الإنكليزيّ
في بيان عبر موقعه الإلكتروني: "يأتي هذا القرار في إطار طموح الفريق وسعيه لضمان جاهزيته لتحقيق نجاح
رياضي
مستدام". (الامارات 24)
