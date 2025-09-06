29
خبر حزين لعشاق "باريس سان جيرمان"... إدخال لويس انريكي إلى غرفة العمليّات
Lebanon 24
06-09-2025
|
06:16
A-
A+
أصيب
المدير الفني
لفريق
باريس
سان جرمان
الفرنسي
لكرة القدم
، الإسباني
لويس إنريكي
، بكسر في عظمة الترقوة إثر حادث دراجات.
وذكر النادي أن المدرب الإسباني سيخضع لجراحة بعدما تعرض للإصابة، الجمعة.
وذكر النادي على موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي: "بعد حادث دراجات الجمعة، تلقى لويس إنريكي مدرب سان جرمان العلاج من جانب فرق الطوارئ وسيخضع لعملية جراحية لعلاج الكسر في عظمة الترقوة".
وأضاف: "يعرب النادي عن دعمه الكامل ويتمنى له التعافي سريعا. وسيتم مشاركة المزيد من التحديثات في الوقت المناسب". (سكاي نيوز عربية)
