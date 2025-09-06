Advertisement

رياضة

خبر حزين لعشاق "باريس سان جيرمان"... إدخال لويس انريكي إلى غرفة العمليّات

Lebanon 24
06-09-2025 | 06:16
A-
A+
Doc-P-1413552-638927617103150632.png
Doc-P-1413552-638927617103150632.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أصيب المدير الفني لفريق باريس سان جرمان الفرنسي لكرة القدم، الإسباني لويس إنريكي، بكسر في عظمة الترقوة إثر حادث دراجات.
Advertisement

وذكر النادي أن المدرب الإسباني سيخضع لجراحة بعدما تعرض للإصابة، الجمعة.
 
وذكر النادي على موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي: "بعد حادث دراجات الجمعة، تلقى لويس إنريكي مدرب سان جرمان العلاج من جانب فرق الطوارئ وسيخضع لعملية جراحية لعلاج الكسر في عظمة الترقوة".

وأضاف: "يعرب النادي عن دعمه الكامل ويتمنى له التعافي سريعا. وسيتم مشاركة المزيد من التحديثات في الوقت المناسب". (سكاي نيوز عربية) 
مواضيع ذات صلة
خبر حزين جدّاً لعشاق المصارعة... وداعاً هولك هوغان
lebanon 24
06/09/2025 17:29:38 Lebanon 24 Lebanon 24
خبر حزين لعشاق القهوة: الأسعار ترتفع بعد تهديد ترامب للبرازيل
lebanon 24
06/09/2025 17:29:38 Lebanon 24 Lebanon 24
الحارس شيفالييه يقترب من "باريس سان جيرمان"
lebanon 24
06/09/2025 17:29:38 Lebanon 24 Lebanon 24
خبر حزين لعشاق كرة القدم... لاعب شاب فقد حياته في حادث سير مروّع
lebanon 24
06/09/2025 17:29:38 Lebanon 24 Lebanon 24

المدير الفني

لويس انريكي

لويس إنريكي

سان جيرمان

لكرة القدم

فريق باريس

لويس إنريك

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
08:21 | 2025-09-06
04:00 | 2025-09-06
03:00 | 2025-09-06
01:00 | 2025-09-06
23:00 | 2025-09-05
16:06 | 2025-09-05
فيديو
lebanon 24
04:30 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24