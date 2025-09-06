خبر حزين لعشاق "باريس سان جيرمان"... إدخال لويس انريكي إلى غرفة العمليّات



وذكر النادي أن المدرب الإسباني سيخضع لجراحة بعدما تعرض للإصابة، الجمعة. أصيب لفريق الفرنسي ، الإسباني ، بكسر في عظمة الترقوة إثر حادث دراجات.وذكر النادي أن المدرب الإسباني سيخضع لجراحة بعدما تعرض للإصابة، الجمعة.

وذكر النادي على موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي: "بعد حادث دراجات الجمعة، تلقى لويس إنريكي مدرب سان جرمان العلاج من جانب فرق الطوارئ وسيخضع لعملية جراحية لعلاج الكسر في عظمة الترقوة".



وأضاف: "يعرب النادي عن دعمه الكامل ويتمنى له التعافي سريعا. وسيتم مشاركة المزيد من التحديثات في الوقت المناسب". (سكاي نيوز عربية)