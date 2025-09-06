Advertisement

رياضة

فوز عريض للبرتغال في أول مباراة بعد رحيل ديوغو جوتا

Lebanon 24
06-09-2025 | 23:00
حقق المنتخب البرتغالي فوزاً كبيراً على حساب مضيفه منتخب أرمينيا 5-صفر اليوم السبت ضمن منافسات المجموعة السادسة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026.
وسجل كل من جواو فيليكس (10 و62) وكريستيانو رونالدو (21 و46) وكانسيلو (33) أهداف المنتخب البرتغالي.

وهذه المباراة هي الأولى لرفاق كريستيانو رونالدو بعد وفاة ديوغو جوتا إثر حادث سير تعرض له شهر يونيو من العام الحالي.

وفي ذات المجموعة، انتهت مواجهة منتخب ايرلندا والمجر بالتعادل الإيجابي 2-2.

وفي المجموعة الثامنة، حقق منتخب البوسنة والهرسك فوزاً ساحقاً على منتخب سان مارينو 6-صفر وفاز منتخب النمسا على قبرص بهدف دون مقابل.
كريستيانو رونالدو

كأس العالم

البرتغالي

الأوروبي

البرتغال

رونالدو

ان ماري

أرمينيا

