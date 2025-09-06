فوز عريض للبرتغال في أول مباراة بعد رحيل ديوغو جوتا

Advertisement

حقق المنتخب فوزاً كبيراً على حساب مضيفه منتخب 5-صفر اليوم السبت ضمن منافسات المجموعة السادسة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026.وسجل كل من جواو فيليكس (10 و62) وكريستيانو (21 و46) وكانسيلو (33) أهداف المنتخب البرتغالي.وهذه المباراة هي الأولى لرفاق بعد وفاة ديوغو إثر حادث سير تعرض له شهر يونيو من العام الحالي.وفي ذات المجموعة، انتهت مواجهة منتخب ايرلندا والمجر بالتعادل الإيجابي 2-2.وفي المجموعة الثامنة، حقق منتخب البوسنة والهرسك فوزاً ساحقاً على منتخب سان مارينو 6-صفر وفاز منتخب على بهدف دون مقابل.