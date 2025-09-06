29
o
بيروت
31
o
طرابلس
29
o
صور
31
o
جبيل
29
o
صيدا
30
o
جونية
31
o
النبطية
30
o
زحلة
32
o
بعلبك
20
o
بشري
27
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
فوز عريض للبرتغال في أول مباراة بعد رحيل ديوغو جوتا
Lebanon 24
06-09-2025
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
حقق المنتخب
البرتغالي
فوزاً كبيراً على حساب مضيفه منتخب
أرمينيا
5-صفر اليوم السبت ضمن منافسات المجموعة السادسة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026.
Advertisement
وسجل كل من جواو فيليكس (10 و62) وكريستيانو
رونالدو
(21 و46) وكانسيلو (33) أهداف المنتخب البرتغالي.
وهذه المباراة هي الأولى لرفاق
كريستيانو رونالدو
بعد وفاة ديوغو
جوتا
إثر حادث سير تعرض له شهر يونيو من العام الحالي.
وفي ذات المجموعة، انتهت مواجهة منتخب ايرلندا والمجر بالتعادل الإيجابي 2-2.
وفي المجموعة الثامنة، حقق منتخب البوسنة والهرسك فوزاً ساحقاً على منتخب سان مارينو 6-صفر وفاز منتخب
النمسا
على
قبرص
بهدف دون مقابل.
مواضيع ذات صلة
مدرب البرتغال يعلّق على أول مباراة من دون جوتا
Lebanon 24
مدرب البرتغال يعلّق على أول مباراة من دون جوتا
07/09/2025 13:50:39
07/09/2025 13:50:39
Lebanon 24
Lebanon 24
في أول مباراة بعد الفاجعة.. ليفربول يكرّم مهاجمه الراحل جوتا
Lebanon 24
في أول مباراة بعد الفاجعة.. ليفربول يكرّم مهاجمه الراحل جوتا
07/09/2025 13:50:39
07/09/2025 13:50:39
Lebanon 24
Lebanon 24
لتكريم ديوغو جوتا.. هذا ما أعلنه ليفربول
Lebanon 24
لتكريم ديوغو جوتا.. هذا ما أعلنه ليفربول
07/09/2025 13:50:39
07/09/2025 13:50:39
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: محمد صلاح مع عائلة الراحل ديوغو جوتا
Lebanon 24
بالفيديو: محمد صلاح مع عائلة الراحل ديوغو جوتا
07/09/2025 13:50:39
07/09/2025 13:50:39
Lebanon 24
Lebanon 24
كريستيانو رونالدو
كأس العالم
البرتغالي
الأوروبي
البرتغال
رونالدو
ان ماري
أرمينيا
تابع
قد يعجبك أيضاً
هل انتهت مسيرة ليفاندوفسكي مع برشلونة؟
Lebanon 24
هل انتهت مسيرة ليفاندوفسكي مع برشلونة؟
04:42 | 2025-09-07
07/09/2025 04:42:41
Lebanon 24
Lebanon 24
رونالدو يتخطى ميسي ويقترب من إنجاز تاريخي جديد
Lebanon 24
رونالدو يتخطى ميسي ويقترب من إنجاز تاريخي جديد
02:43 | 2025-09-07
07/09/2025 02:43:25
Lebanon 24
Lebanon 24
يامال vs غولر.. تركيا تستضيف إسبانيا في قمة نارية بتصفيات المونديال
Lebanon 24
يامال vs غولر.. تركيا تستضيف إسبانيا في قمة نارية بتصفيات المونديال
01:09 | 2025-09-07
07/09/2025 01:09:04
Lebanon 24
Lebanon 24
العطية يتصدر اليوم الثاني من رالي لبنان الدولي الـ47.. وفغالي يطارده بفارق ثوانٍ
Lebanon 24
العطية يتصدر اليوم الثاني من رالي لبنان الدولي الـ47.. وفغالي يطارده بفارق ثوانٍ
14:48 | 2025-09-06
06/09/2025 02:48:53
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان يفرض التعادل على تايلاند ويحافظ على حظوظه في تصفيات آسيا
Lebanon 24
لبنان يفرض التعادل على تايلاند ويحافظ على حظوظه في تصفيات آسيا
14:47 | 2025-09-06
06/09/2025 02:47:21
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
"دولارات" للعسكريين.. معلومة جديدة
Lebanon 24
"دولارات" للعسكريين.. معلومة جديدة
15:49 | 2025-09-06
06/09/2025 03:49:21
Lebanon 24
Lebanon 24
الحكومة تراجعت عن قراراتها
Lebanon 24
الحكومة تراجعت عن قراراتها
10:01 | 2025-09-06
06/09/2025 10:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
جريمة في الضاحية الجنوبية.. رصاصة تقتل "سائقاً"!
Lebanon 24
جريمة في الضاحية الجنوبية.. رصاصة تقتل "سائقاً"!
13:03 | 2025-09-06
06/09/2025 01:03:09
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر خبر عن حادثة بربور.. عملية أمنية حصلت!
Lebanon 24
آخر خبر عن حادثة بربور.. عملية أمنية حصلت!
14:02 | 2025-09-06
06/09/2025 02:02:40
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد سقوطها ونقلها إلى المستشفى... إعلاميّة لبنانيّة على كرسيّ متحرّك شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
بعد سقوطها ونقلها إلى المستشفى... إعلاميّة لبنانيّة على كرسيّ متحرّك شاهدوا الفيديو
07:36 | 2025-09-06
06/09/2025 07:36:22
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
04:42 | 2025-09-07
هل انتهت مسيرة ليفاندوفسكي مع برشلونة؟
02:43 | 2025-09-07
رونالدو يتخطى ميسي ويقترب من إنجاز تاريخي جديد
01:09 | 2025-09-07
يامال vs غولر.. تركيا تستضيف إسبانيا في قمة نارية بتصفيات المونديال
14:48 | 2025-09-06
العطية يتصدر اليوم الثاني من رالي لبنان الدولي الـ47.. وفغالي يطارده بفارق ثوانٍ
14:47 | 2025-09-06
لبنان يفرض التعادل على تايلاند ويحافظ على حظوظه في تصفيات آسيا
12:34 | 2025-09-06
انفجار خلال مباراة رياضية في باكستان.. إليكم ما حصل
فيديو
أول إطلالة بعد خلعها الحجاب.. أمل حجازي تكشف إصابتها بالسرطان وهذا ما قالته عن الدين (فيديو)
Lebanon 24
أول إطلالة بعد خلعها الحجاب.. أمل حجازي تكشف إصابتها بالسرطان وهذا ما قالته عن الدين (فيديو)
04:11 | 2025-09-06
07/09/2025 13:50:39
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: مأساة في البرتغال.. قتلى بانقلاب ترام سياحي
Lebanon 24
بالفيديو: مأساة في البرتغال.. قتلى بانقلاب ترام سياحي
10:42 | 2025-09-04
07/09/2025 13:50:39
Lebanon 24
Lebanon 24
بالأرقام.. لبنان في أسوأ مرحلة
Lebanon 24
بالأرقام.. لبنان في أسوأ مرحلة
04:30 | 2025-08-31
07/09/2025 13:50:39
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24