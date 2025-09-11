بالصور: رونالدو يتابع أشهر داعية ينشر الإسلام في البرتغال

أثار ، قائد نادي النصر السعودي، اهتماماً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي بعد متابعته لحساب الداعية محمد إبراهيم، المعروف بنشر المحتوى التعريفي بالإسلام في البرتغال.

Advertisement

وانتبه المتابعون إلى ظهور حساب إبراهيم ضمن قائمة المتابعين لدى على إنستغرام، ما أثار تكهنات حول دوافع هذه الخطوة.

يُذكر أن رونالدو يقيم في منذ انضمامه إلى النصر مطلع عام 2023 في صفقة اعتُبرت من أبرز الصفقات الرياضية عالمياً.

ويتمتع محمد إبراهيم بشعبية واسعة في البرتغال كمؤثر وداعية، حيث يُعرف بمبادراته التوعوية وشرحه لمبادئ الدين الإسلامي بأسلوب واضح وسلس.