Advertisement

رياضة

بالصور: رونالدو يتابع أشهر داعية ينشر الإسلام في البرتغال

Lebanon 24
11-09-2025 | 02:03
A-
A+
Doc-P-1415447-638931782199810737.jpg
Doc-P-1415447-638931782199810737.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أثار كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر السعودي، اهتماماً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي بعد متابعته لحساب الداعية البرتغالي محمد إبراهيم، المعروف بنشر المحتوى التعريفي بالإسلام في البرتغال.
Advertisement
وانتبه المتابعون إلى ظهور حساب إبراهيم ضمن قائمة المتابعين لدى رونالدو على إنستغرام، ما أثار تكهنات حول دوافع هذه الخطوة.
 
كريستيانو رونالدو
 
 
يُذكر أن رونالدو يقيم في السعودية منذ انضمامه إلى النصر مطلع عام 2023 في صفقة اعتُبرت من أبرز الصفقات الرياضية عالمياً.
ويتمتع محمد إبراهيم بشعبية واسعة في البرتغال كمؤثر وداعية، حيث يُعرف بمبادراته التوعوية وشرحه لمبادئ الدين الإسلامي بأسلوب واضح وسلس.
 
كريستيانو رونالدو
مواضيع ذات صلة
تفاعل رونالدو مع منشور فنانة عربية يثير جدلاً على مواقع التواصل (صورة)
lebanon 24
11/09/2025 10:38:12 Lebanon 24 Lebanon 24
رانيا عيسى تشارك داليدا خليل فرحة وداع العزوبية (صورة)
lebanon 24
11/09/2025 10:38:12 Lebanon 24 Lebanon 24
بالصورة: قائد الجيش في وداع شهيدي الناقورة
lebanon 24
11/09/2025 10:38:12 Lebanon 24 Lebanon 24
ماغي بو غصن تنشر صوراً لها بإطلالة مميزة باللون الأحمر
lebanon 24
11/09/2025 10:38:12 Lebanon 24 Lebanon 24

كريستيانو رونالدو

البرتغالي

السعودية

الإسلام

إسلامي

السعود

الرياض

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
23:00 | 2025-09-10
16:30 | 2025-09-10
15:23 | 2025-09-10
13:55 | 2025-09-10
09:47 | 2025-09-10
07:23 | 2025-09-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24