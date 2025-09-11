28
رياضة
بالصور: رونالدو يتابع أشهر داعية ينشر الإسلام في البرتغال
Lebanon 24
11-09-2025
|
02:03
A-
A+
photos
0
A+
A-
أثار
كريستيانو رونالدو
، قائد نادي النصر السعودي، اهتماماً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي بعد متابعته لحساب الداعية
البرتغالي
محمد إبراهيم، المعروف بنشر المحتوى التعريفي بالإسلام في البرتغال.
وانتبه المتابعون إلى ظهور حساب إبراهيم ضمن قائمة المتابعين لدى
رونالدو
على إنستغرام، ما أثار تكهنات حول دوافع هذه الخطوة.
يُذكر أن رونالدو يقيم في
السعودية
منذ انضمامه إلى النصر مطلع عام 2023 في صفقة اعتُبرت من أبرز الصفقات الرياضية عالمياً.
ويتمتع محمد إبراهيم بشعبية واسعة في البرتغال كمؤثر وداعية، حيث يُعرف بمبادراته التوعوية وشرحه لمبادئ الدين الإسلامي بأسلوب واضح وسلس.
