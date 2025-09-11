بالأرقام.. كم سنة يستغرق هالاند لتحطيم رقم رونالدو الدولي؟

Advertisement

بعد تسجيله خماسية ضد مولدوفا في تصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، أصبح (25 عامًا) يهدد الرقم القياسي الدولي للبرتغالي .سجل حتى الآن 48 هدفًا في 45 مباراة دولية، بينما يحمل الرقم القياسي بـ141 هدفًا. وبافتراض ثبات الرقم الحالي لرونالدو، يحتاج هالاند إلى 93 هدفًا إضافيًا لكسر الرقم القياسي.بمعدل تهديف يبلغ 1.1 هدف لكل مباراة لهالاند، يحتاج إلى 85 مباراة دولية إضافية، أي ما يعادل حوالي 9 سنوات و4 أشهر إذا استمر المنتخب النرويجي في لعب 9 مباريات سنويًا، ليصبح الرقم الجديد بحوزته مع بداية عام 2035.