Advertisement

رياضة

بالأرقام.. كم سنة يستغرق هالاند لتحطيم رقم رونالدو الدولي؟

Lebanon 24
11-09-2025 | 04:29
A-
A+
Doc-P-1415511-638931873243166014.jpg
Doc-P-1415511-638931873243166014.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
بعد تسجيله خماسية ضد مولدوفا في تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2026، أصبح النرويجي إيرلينغ هالاند (25 عامًا) يهدد الرقم القياسي الدولي للبرتغالي كريستيانو رونالدو.
Advertisement

هالاند سجل حتى الآن 48 هدفًا في 45 مباراة دولية، بينما يحمل رونالدو الرقم القياسي بـ141 هدفًا. وبافتراض ثبات الرقم الحالي لرونالدو، يحتاج هالاند إلى 93 هدفًا إضافيًا لكسر الرقم القياسي.

بمعدل تهديف يبلغ 1.1 هدف لكل مباراة لهالاند، يحتاج إلى 85 مباراة دولية إضافية، أي ما يعادل حوالي 9 سنوات و4 أشهر إذا استمر المنتخب النرويجي في لعب 9 مباريات سنويًا، ليصبح الرقم الجديد بحوزته مع بداية عام 2035.
مواضيع ذات صلة
بالأرقام.. كم عدد السوريين الذين غادروا لبنان؟
lebanon 24
11/09/2025 13:35:25 Lebanon 24 Lebanon 24
كم تستغرق مهلة إصدار جواز السفر؟ الأمن العام يجيب
lebanon 24
11/09/2025 13:35:25 Lebanon 24 Lebanon 24
ما حقيقة إطلاق كريستيانو رونالدو لعملة رقمية تحمل إسمه؟
lebanon 24
11/09/2025 13:35:25 Lebanon 24 Lebanon 24
الرقم كبير.. كم بلغت حصيلة القتلى في السويداء
lebanon 24
11/09/2025 13:35:25 Lebanon 24 Lebanon 24

النرويجي إيرلينغ هالاند

كريستيانو رونالدو

كريستيانو رونالد

إيرلينغ هالاند

كأس العالم

النرويج

أوروبا

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
02:03 | 2025-09-11
23:00 | 2025-09-10
16:30 | 2025-09-10
15:23 | 2025-09-10
13:55 | 2025-09-10
09:47 | 2025-09-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24