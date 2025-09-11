29
o
بيروت
30
o
طرابلس
29
o
صور
28
o
جبيل
28
o
صيدا
29
o
جونية
29
o
النبطية
29
o
زحلة
29
o
بعلبك
19
o
بشري
26
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
بالأرقام.. كم سنة يستغرق هالاند لتحطيم رقم رونالدو الدولي؟
Lebanon 24
11-09-2025
|
04:29
A-
A+
photos
0
A+
A-
بعد تسجيله خماسية ضد مولدوفا في تصفيات
أوروبا
المؤهلة لكأس العالم 2026، أصبح
النرويجي إيرلينغ هالاند
(25 عامًا) يهدد الرقم القياسي الدولي للبرتغالي
كريستيانو رونالدو
.
Advertisement
هالاند
سجل حتى الآن 48 هدفًا في 45 مباراة دولية، بينما يحمل
رونالدو
الرقم القياسي بـ141 هدفًا. وبافتراض ثبات الرقم الحالي لرونالدو، يحتاج هالاند إلى 93 هدفًا إضافيًا لكسر الرقم القياسي.
بمعدل تهديف يبلغ 1.1 هدف لكل مباراة لهالاند، يحتاج إلى 85 مباراة دولية إضافية، أي ما يعادل حوالي 9 سنوات و4 أشهر إذا استمر المنتخب النرويجي في لعب 9 مباريات سنويًا، ليصبح الرقم الجديد بحوزته مع بداية عام 2035.
مواضيع ذات صلة
بالأرقام.. كم عدد السوريين الذين غادروا لبنان؟
Lebanon 24
بالأرقام.. كم عدد السوريين الذين غادروا لبنان؟
11/09/2025 13:35:25
11/09/2025 13:35:25
Lebanon 24
Lebanon 24
كم تستغرق مهلة إصدار جواز السفر؟ الأمن العام يجيب
Lebanon 24
كم تستغرق مهلة إصدار جواز السفر؟ الأمن العام يجيب
11/09/2025 13:35:25
11/09/2025 13:35:25
Lebanon 24
Lebanon 24
ما حقيقة إطلاق كريستيانو رونالدو لعملة رقمية تحمل إسمه؟
Lebanon 24
ما حقيقة إطلاق كريستيانو رونالدو لعملة رقمية تحمل إسمه؟
11/09/2025 13:35:25
11/09/2025 13:35:25
Lebanon 24
Lebanon 24
الرقم كبير.. كم بلغت حصيلة القتلى في السويداء
Lebanon 24
الرقم كبير.. كم بلغت حصيلة القتلى في السويداء
11/09/2025 13:35:25
11/09/2025 13:35:25
Lebanon 24
Lebanon 24
النرويجي إيرلينغ هالاند
كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالد
إيرلينغ هالاند
كأس العالم
النرويج
أوروبا
قد يعجبك أيضاً
بالصور: رونالدو يتابع أشهر داعية ينشر الإسلام في البرتغال
Lebanon 24
بالصور: رونالدو يتابع أشهر داعية ينشر الإسلام في البرتغال
02:03 | 2025-09-11
11/09/2025 02:03:36
Lebanon 24
Lebanon 24
مبابي يكشف السر: لماذا لم يتزوج حتى الآن؟
Lebanon 24
مبابي يكشف السر: لماذا لم يتزوج حتى الآن؟
23:00 | 2025-09-10
10/09/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ما المنتخبات المتأهلة إلى مونديال 2026 حتى الآن؟
Lebanon 24
ما المنتخبات المتأهلة إلى مونديال 2026 حتى الآن؟
16:30 | 2025-09-10
10/09/2025 04:30:40
Lebanon 24
Lebanon 24
أرضيات الملاعب اللبنانية تُثير القلق.. واللاعبون يشتكون
Lebanon 24
أرضيات الملاعب اللبنانية تُثير القلق.. واللاعبون يشتكون
15:23 | 2025-09-10
10/09/2025 03:23:15
Lebanon 24
Lebanon 24
انزلاق جماعي.. شاهدوا ما حصل مع لاعبي نيجيريا عند الدخول إلى الملعب!
Lebanon 24
انزلاق جماعي.. شاهدوا ما حصل مع لاعبي نيجيريا عند الدخول إلى الملعب!
13:55 | 2025-09-10
10/09/2025 01:55:16
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هجوم على منزل فضل شاكر.. مفاجأة مُدويّة!
Lebanon 24
هجوم على منزل فضل شاكر.. مفاجأة مُدويّة!
15:19 | 2025-09-10
10/09/2025 03:19:41
Lebanon 24
Lebanon 24
سبب غير متوقع.. لماذا فشلت إسرائيل في اغتيال قادة حماس في الدوحة؟
Lebanon 24
سبب غير متوقع.. لماذا فشلت إسرائيل في اغتيال قادة حماس في الدوحة؟
12:49 | 2025-09-10
10/09/2025 12:49:27
Lebanon 24
Lebanon 24
تقارير إسرائيليّة تُحذّر: الحرب "مسألة وقت" مع هذه الدولة العربيّة
Lebanon 24
تقارير إسرائيليّة تُحذّر: الحرب "مسألة وقت" مع هذه الدولة العربيّة
08:00 | 2025-09-10
10/09/2025 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا هو المطلوب لكي يطمئن "حزب الله"
Lebanon 24
هذا هو المطلوب لكي يطمئن "حزب الله"
09:01 | 2025-09-10
10/09/2025 09:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر تقرير أميركي عن سلاح "حزب الله".. معطيات جديدة
Lebanon 24
آخر تقرير أميركي عن سلاح "حزب الله".. معطيات جديدة
14:20 | 2025-09-10
10/09/2025 02:20:33
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
02:03 | 2025-09-11
بالصور: رونالدو يتابع أشهر داعية ينشر الإسلام في البرتغال
23:00 | 2025-09-10
مبابي يكشف السر: لماذا لم يتزوج حتى الآن؟
16:30 | 2025-09-10
ما المنتخبات المتأهلة إلى مونديال 2026 حتى الآن؟
15:23 | 2025-09-10
أرضيات الملاعب اللبنانية تُثير القلق.. واللاعبون يشتكون
13:55 | 2025-09-10
انزلاق جماعي.. شاهدوا ما حصل مع لاعبي نيجيريا عند الدخول إلى الملعب!
09:47 | 2025-09-10
الهلال السعودي يرفض صفقة "مغرية" من روسيا
فيديو
بالفيديو: في لبنان.. قانون يمنع النساء من لبس "الشورت"
Lebanon 24
بالفيديو: في لبنان.. قانون يمنع النساء من لبس "الشورت"
06:42 | 2025-09-09
11/09/2025 13:35:25
Lebanon 24
Lebanon 24
غطت نفسها بمنديل.. شاهدوا ماذا فعلت إعلامية شهيرة بسبب قصة فستانها الجريئة (فيديو)
Lebanon 24
غطت نفسها بمنديل.. شاهدوا ماذا فعلت إعلامية شهيرة بسبب قصة فستانها الجريئة (فيديو)
02:36 | 2025-09-08
11/09/2025 13:35:25
Lebanon 24
Lebanon 24
"زوجي خانني بإرادتي".. فنانة لبنانية أشهرت إسلامها تُفاجئ الجميع بتصريحاتها (فيديو)
Lebanon 24
"زوجي خانني بإرادتي".. فنانة لبنانية أشهرت إسلامها تُفاجئ الجميع بتصريحاتها (فيديو)
00:04 | 2025-09-08
11/09/2025 13:35:25
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24