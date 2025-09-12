Advertisement

رياضة

النصر السعودي يفتح خط اتصالات للتعاقد مع موهبة برشلونة

Lebanon 24
12-09-2025 | 00:24
A-
A+
Doc-P-1415886-638932588386428554.webp
Doc-P-1415886-638932588386428554.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
بدأ نادي النصر السعودي اتصالات أولية مع ممثلين عن النجم الإسباني الشاب مارك بيرنال، لاعب وسط برشلونة، تمهيدًا لضمه ضمن قائمة تعاقداته المستقبلية الخاصة بفئة المواليد (أقل من 21 عامًا)، وفقًا لتقارير صحفية قريبة من النادي.
Advertisement

بيرنال (18 عامًا) يُعد أحد أبرز خريجي أكاديمية لا ماسيا الشهيرة، وسبق أن منحه مدرب برشلونة هانسي فليك فرصة الظهور مع الفريق الأول في الدوري الإسباني مطلع الموسم الماضي. إلا أن مسيرته الواعدة توقفت مؤقتًا بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي أمام رايو فاليكانو، ما أبعده عن الملاعب لأكثر من عام.

وبحسب صحيفة "عكاظ" السعودية، فإن النصر يرى في بيرنال خيارًا واعدًا سواء في مركز الوسط الدفاعي أو كقلب دفاع، لكنه لم يحسم بعد ما إذا كان التعاقد سيتم في الفترة الحالية أو خلال انتقالات يناير 2026.

يُذكر أن اللاعب الشاب ما زال مرتبطًا بعقد مع برشلونة يمتد حتى حزيران 2026، وقد شارك في ثلاث مباريات مع الفريق الأول قبل الإصابة، أبرزها ظهوره الأول في ملعب ميستايا أمام فالنسيا، حيث لفت الأنظار بدقة تمريراته وعدم فقدانه الكرة طوال 71 دقيقة لعبها.
مواضيع ذات صلة
خليفة إنييستا؟ موهبة برشلونة الشابة تُذكّر المدربين بأسطورة خط الوسط
lebanon 24
12/09/2025 10:01:30 Lebanon 24 Lebanon 24
موهبة شابة ستغادر برشلونة
lebanon 24
12/09/2025 10:01:30 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد رحيله المفاجئ وانتقاله إلى "النصر" السعودي.. رسالة وداع مؤثرة من مارتينيز لجمهور برشلونة (فيديو)
lebanon 24
12/09/2025 10:01:30 Lebanon 24 Lebanon 24
النصر السعودي يحسم صفقة كينغسلي كومان
lebanon 24
12/09/2025 10:01:30 Lebanon 24 Lebanon 24

الدوري الإسباني

أكاديمية

المستقبل

السعودية

السعود

الصليب

صليبي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
02:45 | 2025-09-12
02:17 | 2025-09-12
23:00 | 2025-09-11
15:29 | 2025-09-11
14:16 | 2025-09-11
12:20 | 2025-09-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24