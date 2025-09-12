النصر السعودي يفتح خط اتصالات للتعاقد مع موهبة برشلونة

Advertisement

بدأ نادي النصر السعودي اتصالات أولية مع ممثلين عن النجم الإسباني الشاب مارك بيرنال، لاعب وسط ، تمهيدًا لضمه ضمن قائمة تعاقداته المستقبلية الخاصة بفئة المواليد (أقل من 21 عامًا)، وفقًا لتقارير صحفية قريبة من النادي.بيرنال (18 عامًا) يُعد أحد أبرز خريجي لا ماسيا الشهيرة، وسبق أن منحه مدرب برشلونة هانسي فرصة الظهور مع الفريق الأول في مطلع الموسم الماضي. إلا أن مسيرته الواعدة توقفت مؤقتًا بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي أمام رايو فاليكانو، ما أبعده عن الملاعب لأكثر من عام.وبحسب صحيفة "عكاظ" ، فإن النصر يرى في بيرنال خيارًا واعدًا سواء في مركز الوسط الدفاعي أو كقلب دفاع، لكنه لم يحسم بعد ما إذا كان التعاقد سيتم في الفترة الحالية أو خلال انتقالات يناير 2026.يُذكر أن اللاعب الشاب ما زال مرتبطًا بعقد مع برشلونة يمتد حتى حزيران 2026، وقد شارك في ثلاث مباريات مع الفريق الأول قبل الإصابة، أبرزها ظهوره الأول في ملعب ميستايا أمام فالنسيا، حيث لفت الأنظار بدقة تمريراته وعدم فقدانه طوال 71 دقيقة لعبها.