رياضة
النصر السعودي يفتح خط اتصالات للتعاقد مع موهبة برشلونة
Lebanon 24
12-09-2025
|
00:24
A-
A+
photos
0
A+
A-
بدأ نادي النصر السعودي اتصالات أولية مع ممثلين عن النجم الإسباني الشاب مارك بيرنال، لاعب وسط
برشلونة
، تمهيدًا لضمه ضمن قائمة تعاقداته المستقبلية الخاصة بفئة المواليد (أقل من 21 عامًا)، وفقًا لتقارير صحفية قريبة من النادي.
بيرنال (18 عامًا) يُعد أحد أبرز خريجي
أكاديمية
لا ماسيا الشهيرة، وسبق أن منحه مدرب برشلونة هانسي
فليك
فرصة الظهور مع الفريق الأول في
الدوري الإسباني
مطلع الموسم الماضي. إلا أن مسيرته الواعدة توقفت مؤقتًا بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي أمام رايو فاليكانو، ما أبعده عن الملاعب لأكثر من عام.
وبحسب صحيفة "عكاظ"
السعودية
، فإن النصر يرى في بيرنال خيارًا واعدًا سواء في مركز الوسط الدفاعي أو كقلب دفاع، لكنه لم يحسم بعد ما إذا كان التعاقد سيتم في الفترة الحالية أو خلال انتقالات يناير 2026.
يُذكر أن اللاعب الشاب ما زال مرتبطًا بعقد مع برشلونة يمتد حتى حزيران 2026، وقد شارك في ثلاث مباريات مع الفريق الأول قبل الإصابة، أبرزها ظهوره الأول في ملعب ميستايا أمام فالنسيا، حيث لفت الأنظار بدقة تمريراته وعدم فقدانه
الكرة
طوال 71 دقيقة لعبها.
