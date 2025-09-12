رغم وجوده خلف القضبان.. فريق إنجليزي يضم مهاجمًا متورطًا في جريمة قتل

Advertisement

ضمّ نادي مانسفيلد ، المنافس في الدرجة الثالثة الإنجليزي ، المهاجم لوكاس أكينز إلى قائمته هذا الموسم، رغم أنه وجوده خلف القضبان على خلفية حادثة قتل شخص كان يستقل دراجة في آذار 2022.وبحسب ما أوردته تقارير صحفية إنجليزية، من بينها صحيفة ميل وهيئة الإذاعة بي.بي.سي، وجد أكينز نفسه في وضع غير مألوف كونه مسجونًا وفي الوقت نفسه مدرجًا ضمن قائمة الفريق.وتم وضع اللاعب (36 عاماً) القابع خلف القضبان حاليا بعدما تم إدانته بالتسبب بمقتل رجل في عام 2022، في قائمة الفريق للموسم الحالي.وقبل أكثر من 3 سنوات اصطدم اللاعب الدولي المنتمي إلى غرينادا، ولعب 7 مباريات دولية، بسيارته المرسيدس في هدرسفيلد شمال ، برجل يبلغ من العمر 33 عاما يدعى أدريان دانيال أثناء خروجه من تقاطع طرق بعد أن فشل في التوقف عند إشارة المرور.