رياضة

رغم وجوده خلف القضبان.. فريق إنجليزي يضم مهاجمًا متورطًا في جريمة قتل

Lebanon 24
12-09-2025 | 23:00
ضمّ نادي مانسفيلد تاون، المنافس في دوري الدرجة الثالثة الإنجليزي لكرة القدم، المهاجم لوكاس أكينز إلى قائمته هذا الموسم، رغم أنه وجوده  خلف القضبان على خلفية حادثة قتل  شخص كان يستقل دراجة في آذار 2022.
وبحسب ما أوردته تقارير صحفية إنجليزية، من بينها صحيفة ديلي ميل وهيئة الإذاعة البريطانية بي.بي.سي، وجد أكينز نفسه في وضع غير مألوف كونه مسجونًا وفي الوقت نفسه مدرجًا ضمن قائمة الفريق.

وتم وضع اللاعب (36 عاماً) القابع خلف القضبان حاليا بعدما تم إدانته بالتسبب بمقتل رجل في مارس عام 2022، في قائمة الفريق للموسم الحالي.


وقبل أكثر من 3 سنوات اصطدم اللاعب الدولي المنتمي إلى غرينادا، ولعب 7 مباريات دولية، بسيارته المرسيدس في هدرسفيلد شمال إنجلترا، برجل يبلغ من العمر 33 عاما يدعى أدريان دانيال أثناء خروجه من تقاطع طرق بعد أن فشل في التوقف عند إشارة المرور.
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24