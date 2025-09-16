فيروس A يضرب أحد نجوم الكرة.. ما هو وما هي أعراضه؟

Advertisement

الأهلي المصري عن إصابة نجمه إمام عاشور بفيروس التهاب الكبد الوبائي A (Hepatitis A Virus)، ما استدعى خضوعه للعلاج في أحد المستشفيات لمدة ثلاثة أيام.ودفع هذا التشخيص الجهاز الطبي للنادي لإجراء تحاليل شاملة لبقية اللاعبين وأعضاء الجهازين الفني والإداري كإجراء احترازي لمنع أي احتمال لانتشار العدوى، إضافة إلى مراجعة الوجبات الغذائية التي تناولها عاشور خلال الأيام الماضية لتحديد مصدر الإصابة المحتمل، خاصة أن الأعراض الظاهرة عليه، مثل الآلام البطنية والوعكة المعوية، قد تكون مرتبطة بالغذاء أو الماء الملوث.وفيروس A هو أحد الفيروسات التي تصيب الكبد، شديد العدوى، لكنه لا يؤدي عادةً إلى مرض مزمن. وينتقل بشكل رئيسي عبر تناول طعام أو شراب ملوث، الاتصال المباشر مع مصاب، أو عدم الالتزام بالنظافة الشخصية. ويكثر في المناطق التي تعاني من سوء الصرف الصحي أو المياه غير النظيفة.ولا تظهر الأعراض دائمًا، لكنها قد تشمل الحمى، الإعياء الشديد، الغثيان والقيء، آلام البطن، اصفرار الجلد وبياض العينين، مع ظهور البول الداكن والبراز الفاتح. غالبًا ما تكون العدوى خفيفة وتشفى تلقائيًا خلال أسابيع قليلة، ونادرًا ما تسبب مضاعفات خطيرة.ولا يوجد علاج محدد للفيروس، ويتركز التعامل على تخفيف الأعراض ودعم الجسم حتى الشفاء. وتشمل الوقاية التطعيم ضد ، الالتزام بالنظافة الشخصية، والتأكد من سلامة الغذاء والماء، إلى جانب الراحة وتناول السوائل بكثرة وتجنب والأدوية التي قد تضر بالكبد. (روسيا اليوم)