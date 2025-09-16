ريال مدريد يتلقى ضربة مبكرة أمام مارسيليا

Advertisement

تلقّى ضربة مبكرة في لقاء مارسيليا الفرنسي مساء اليوم الثلاثاء، في الجولة الأولى بمرحلة الدوري ببطولة .ويخوض أولى مبارياته في تحت قيادة مديره الفني ألونسو الذي تولى قيادة الفريق في شهر الماضي.واشتكى اللاعب الإنكليزي ترينت ألكسندر أرنولد ظهير أيمن ، من إصابة عضلية بعد مرور 4 دقائق فقط من عمر المباراة التي تقام في ملعب "سانتياغو برنابيو".وخضع أرنولد لاختبار طبي أثبت عدم قدرته على استكمال المباراة ما دفع المدرب تشابي ألونسو لاستبداله باللاعب داني كارفخال.