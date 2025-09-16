27
ريال مدريد يتلقى ضربة مبكرة أمام مارسيليا
Lebanon 24
16-09-2025
|
15:27
A-
A+
photos
0
A+
A-
تلقّى
ريال مدريد الإسباني
ضربة مبكرة في لقاء مارسيليا الفرنسي مساء اليوم الثلاثاء، في الجولة الأولى بمرحلة الدوري ببطولة
دوري أبطال أوروبا
.
ويخوض
ريال مدريد
أولى مبارياته في
دوري الأبطال
تحت قيادة مديره الفني
تشابي
ألونسو الذي تولى قيادة الفريق في شهر
حزب الله
الماضي.
واشتكى اللاعب الإنكليزي ترينت ألكسندر أرنولد ظهير أيمن
ريال
مدريد
، من إصابة عضلية بعد مرور 4 دقائق فقط من عمر المباراة التي تقام في ملعب "سانتياغو برنابيو".
وخضع أرنولد لاختبار طبي أثبت عدم قدرته على استكمال المباراة ما دفع المدرب تشابي ألونسو لاستبداله باللاعب داني كارفخال.
