أرسنال يعبر أتلتيك بلباو في دوري أبطال أوروبا

وسجل البديل اللذان شاركا في الشوط الثاني، البرازيلي غابرييل مارتينلي والبلجيكي لياندرو تروسارد هدفي الفريق الإنكليزي في الدقيقتين 72 و87 من المباراة التي أقيمت على ملعب "سان ماميس" معقل النادي الباسكي. استهل أرسنال الإنكليزي مشواره في ، بفوز ثمين على مضيفه أتلتيك بلباو الإسباني بهدفين دون رد اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري.وسجل البديل اللذان شاركا في الشوط الثاني، البرازيلي غابرييل مارتينلي والبلجيكي لياندرو تروسارد هدفي الفريق الإنكليزي في الدقيقتين 72 و87 من المباراة التي أقيمت على ملعب "سان ماميس" معقل النادي الباسكي.

وسيلعب أرسنال في الجولة الثانية من ضد أولمبياكوس اليوناني في ، بينما سيخوض بلباو مباريات قوية في الدوري أمام فالنسيا وجيرونا وفياريال قبل أن يحل ضيفا على بوروسيا دورتموند الألماني، ضمن منافسات الجولة الثانية في الأول من تشرين الأول المقبل.