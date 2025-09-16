Advertisement

رياضة

أرسنال يعبر أتلتيك بلباو في دوري أبطال أوروبا

Lebanon 24
16-09-2025 | 23:00
استهل أرسنال الإنكليزي مشواره في دوري أبطال أوروبا، بفوز ثمين على مضيفه أتلتيك بلباو الإسباني بهدفين دون رد اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري.
وسجل الثنائي البديل اللذان شاركا في الشوط الثاني، البرازيلي غابرييل مارتينلي والبلجيكي لياندرو تروسارد هدفي الفريق الإنكليزي في الدقيقتين 72 و87 من المباراة التي أقيمت على ملعب "سان ماميس" معقل النادي الباسكي.
 
وسيلعب أرسنال في الجولة الثانية من دوري الأبطال ضد أولمبياكوس اليوناني في لندن، بينما سيخوض بلباو مباريات قوية في الدوري أمام فالنسيا وجيرونا وفياريال قبل أن يحل ضيفا على بوروسيا دورتموند الألماني، ضمن منافسات الجولة الثانية في الأول من تشرين الأول المقبل.
