26
o
بيروت
24
o
طرابلس
24
o
صور
24
o
جبيل
24
o
صيدا
24
o
جونية
22
o
النبطية
18
o
زحلة
19
o
بعلبك
11
o
بشري
19
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
أرسنال يعبر أتلتيك بلباو في دوري أبطال أوروبا
Lebanon 24
16-09-2025
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
استهل أرسنال الإنكليزي مشواره في
دوري أبطال أوروبا
، بفوز ثمين على مضيفه أتلتيك بلباو الإسباني بهدفين دون رد اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري.
Advertisement
وسجل
الثنائي
البديل اللذان شاركا في الشوط الثاني، البرازيلي غابرييل مارتينلي والبلجيكي لياندرو تروسارد هدفي الفريق الإنكليزي في الدقيقتين 72 و87 من المباراة التي أقيمت على ملعب "سان ماميس" معقل النادي الباسكي.
وسيلعب أرسنال في الجولة الثانية من
دوري الأبطال
ضد أولمبياكوس اليوناني في
لندن
، بينما سيخوض بلباو مباريات قوية في الدوري أمام فالنسيا وجيرونا وفياريال قبل أن يحل ضيفا على بوروسيا دورتموند الألماني، ضمن منافسات الجولة الثانية في الأول من تشرين الأول المقبل.
مواضيع ذات صلة
مدريد تستضيف نهائي دوري أبطال أوروبا 2027
Lebanon 24
مدريد تستضيف نهائي دوري أبطال أوروبا 2027
17/09/2025 07:11:08
17/09/2025 07:11:08
Lebanon 24
Lebanon 24
مواجهات ناريّة... إليكم تفاصيل قرعة دوري أبطال أوروبا
Lebanon 24
مواجهات ناريّة... إليكم تفاصيل قرعة دوري أبطال أوروبا
17/09/2025 07:11:08
17/09/2025 07:11:08
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: بنفيكا يبلغ دوري أبطال أوروبا على حساب فنربخشة التركي
Lebanon 24
بالفيديو: بنفيكا يبلغ دوري أبطال أوروبا على حساب فنربخشة التركي
17/09/2025 07:11:08
17/09/2025 07:11:08
Lebanon 24
Lebanon 24
الكشف عن كرة دوري أبطال أوروبا لموسم 2025-2026
Lebanon 24
الكشف عن كرة دوري أبطال أوروبا لموسم 2025-2026
17/09/2025 07:11:08
17/09/2025 07:11:08
Lebanon 24
Lebanon 24
دوري أبطال أوروبا
دوري الأبطال
البرازيل
إنكليزي
الثنائي
اليونان
أوروبا
روسيا
قد يعجبك أيضاً
ريال مدريد يتلقى ضربة مبكرة أمام مارسيليا
Lebanon 24
ريال مدريد يتلقى ضربة مبكرة أمام مارسيليا
15:27 | 2025-09-16
16/09/2025 03:27:53
Lebanon 24
Lebanon 24
فيروس A يضرب أحد نجوم الكرة.. ما هو وما هي أعراضه؟
Lebanon 24
فيروس A يضرب أحد نجوم الكرة.. ما هو وما هي أعراضه؟
13:40 | 2025-09-16
16/09/2025 01:40:54
Lebanon 24
Lebanon 24
إسبانيا تفتح جبهة رياضية ضد إسرائيل: من الاعتراف بفلسطين إلى دعوات العزل
Lebanon 24
إسبانيا تفتح جبهة رياضية ضد إسرائيل: من الاعتراف بفلسطين إلى دعوات العزل
11:30 | 2025-09-16
16/09/2025 11:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
البطل أيمن برو عاد من البطولة العالمية لكمال الأجسام
Lebanon 24
البطل أيمن برو عاد من البطولة العالمية لكمال الأجسام
10:06 | 2025-09-16
16/09/2025 10:06:43
Lebanon 24
Lebanon 24
"احترموا عائلتي".. لاعب برشلونة السابق ينفي شائعات وفاته
Lebanon 24
"احترموا عائلتي".. لاعب برشلونة السابق ينفي شائعات وفاته
09:11 | 2025-09-16
16/09/2025 09:11:52
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
السيارة انقلبت... الطفل عثمان توفي في حادث سير ومفاجأة في عمر السائق!
Lebanon 24
السيارة انقلبت... الطفل عثمان توفي في حادث سير ومفاجأة في عمر السائق!
09:30 | 2025-09-16
16/09/2025 09:30:34
Lebanon 24
Lebanon 24
"ضحك علينا".. فنان لبناني شهير يُهاجم ميشال عون: ندمان اني صدقتو (فيديو)
Lebanon 24
"ضحك علينا".. فنان لبناني شهير يُهاجم ميشال عون: ندمان اني صدقتو (فيديو)
03:43 | 2025-09-16
16/09/2025 03:43:26
Lebanon 24
Lebanon 24
بمواصفات عالمية.. منتجع جديد للتزلج في لبنان سيُنافس الأرز وكفردبيان!
Lebanon 24
بمواصفات عالمية.. منتجع جديد للتزلج في لبنان سيُنافس الأرز وكفردبيان!
02:15 | 2025-09-16
16/09/2025 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
دولة تستعد للحرب مع روسيا.. تقرير أميركي يكشف من هي
Lebanon 24
دولة تستعد للحرب مع روسيا.. تقرير أميركي يكشف من هي
12:30 | 2025-09-16
16/09/2025 12:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس عون قال كلامًا في قمة الدوحة لم يسبقه إليه أحد من قبل
Lebanon 24
الرئيس عون قال كلامًا في قمة الدوحة لم يسبقه إليه أحد من قبل
09:00 | 2025-09-16
16/09/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
15:27 | 2025-09-16
ريال مدريد يتلقى ضربة مبكرة أمام مارسيليا
13:40 | 2025-09-16
فيروس A يضرب أحد نجوم الكرة.. ما هو وما هي أعراضه؟
11:30 | 2025-09-16
إسبانيا تفتح جبهة رياضية ضد إسرائيل: من الاعتراف بفلسطين إلى دعوات العزل
10:06 | 2025-09-16
البطل أيمن برو عاد من البطولة العالمية لكمال الأجسام
09:11 | 2025-09-16
"احترموا عائلتي".. لاعب برشلونة السابق ينفي شائعات وفاته
07:18 | 2025-09-16
عقوبة صارمة بحق لاعبي الأهلي المصري.. ما السبب؟
فيديو
نقل مباشر... انطلاق القمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة
Lebanon 24
نقل مباشر... انطلاق القمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة
08:56 | 2025-09-15
17/09/2025 07:11:08
Lebanon 24
Lebanon 24
الإعلامية نضال الأحمدية تكشف: "فيروز ما معا مصاري".. ولهذا السبب توفي زياد الرحباني (فيديو)
Lebanon 24
الإعلامية نضال الأحمدية تكشف: "فيروز ما معا مصاري".. ولهذا السبب توفي زياد الرحباني (فيديو)
04:10 | 2025-09-15
17/09/2025 07:11:08
Lebanon 24
Lebanon 24
هل انفصلت دنيا سمير غانم عن زوجها الإعلامي الشهير؟ (فيديو)
Lebanon 24
هل انفصلت دنيا سمير غانم عن زوجها الإعلامي الشهير؟ (فيديو)
03:26 | 2025-09-15
17/09/2025 07:11:08
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24