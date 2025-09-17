Advertisement

رياضة

هل الحكم ظلم مارسيليا في ركلة جزاء ريال مدريد؟

Lebanon 24
17-09-2025 | 01:10
انتزع ريال مدريد فوزًا مثيرًا على ضيفه مارسيليا (2-1) في افتتاح مشواره بدوري أبطال أوروبا، بفضل ثنائية الفرنسي كيليان مبابي من ركلتي جزاء، في لقاء شهد جدلًا تحكيميًا واسعًا على ملعب "سانتياغو برنابيو".
الجدل الأكبر جاء مع ركلة الجزاء الثانية التي حسمت الفوز للملكي، إثر كرة مشتركة بين فينيسيوس جونيور والمدافع فاكوندو ميدينا. الكرة ارتدت من قدم الأخير وهو يسقط أرضًا، قبل أن تلمس يده المستخدمة كدعامة للجسم، ليحتسب الحكم المخالفة وسط اعتراض لاعبي الفريق الفرنسي.

تقنية "VAR" لم تتدخل لمراجعة الحالة، وهو ما أثار انتقادات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي. حساب "Archivo VAR" المتخصص في تحليل الحالات التحكيمية، وصف القرار بـ"الكوميدي"، مؤكدًا أن قوانين الاتحاد الدولي لا تعتبر مثل هذه اللمسات مخالفة لغياب التعمد، ولأن اليد كانت في وضع طبيعي خلال السقوط.

كما زاد الجدل بعد طرد داني كارفاخال لاعب ريال مدريد عقب اعتدائه على حارس مارسيليا دون كرة، في مباراة حبست الأنفاس منذ بدايتها وحتى صافرة النهاية.

وبهذا الفوز، حصد ريال مدريد أول ثلاث نقاط في دور المجموعات، لكن النقاش التحكيمي طغى على أجواء الانتصار وألقى بظلاله على واحدة من أقوى مواجهات الجولة الافتتاحية.
مواقع التواصل الاجتماعي

دوري أبطال أوروبا

الاتحاد الدولي

كيليان مبابي

أوروبا

النقاش

مدريد

