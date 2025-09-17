28
خاص
إفتتاح ناري لدوري الأبطال: مفاجآت مدوية وأرقام قياسية منذ الجولة الأولى
إيناس القشاط - Inass El Kashat
|
Lebanon 24
17-09-2025
|
04:30
مع انطلاق منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات لدوري أبطال
أوروبا
للموسم الجديد 2025-2026، استعاد عشّاق المستديرة السحرية الأجواء المليئة بالإثارة والدراما الكروية. من
مدريد
إلى تورينو، ومن بلباو إلى لندن، حملت المباريات الأولى كل عناصر المتعة: انتصارات في الأمتار الأخيرة، تعادلات نارية، ومفاجآت من العيار الثقيل.
"أرسنال" يواصل تألقه.. ومبابي ينقذ "
ريال مدريد
"
في "سان ماميس"، أكّد "أرسنال" حضوره القوي في الملاعب الإسبانية، بعدما أسقط "أتلتيك بيلباو" بثنائية نظيفة أمام أكثر من 51 ألف متفرّج. غابرييل مارتينيلي، البديل الذهبي، افتتح التسجيل بعد 36 ثانية فقط من دخوله، قبل أن يضيف لياندرو تروسارد الهدف الثاني ليمنح "المدفعجية" ثلاث نقاط ثمينة.
أما في مدريد، فقد عاش "الملكي" لحظات عصيبة أمام "مارسيليا"، الذي باغته بهدف تيموثي وياه. لكن كيليان مبابي، وكما اعتاد جمهوره، أنقذ الموقف بثنائية من ركلتي جزاء، ليقود "
الريال
" إلى فوز صعب 2-1 ويحافظ على كبرياء "البرنابيو". ثنائية مبابي لم تمنح النقاط فقط، بل قفزت به إلى المركز السابع في قائمة الهدافين التاريخيين للمسابقة متجاوزًا رود فان نيستلروي.
قمة الجنون في تورينو.. و"توتنهام" ينجو مبكرًا
المشهد الأكثر درامية كان في "أليانز ستاديوم" في تورينو، حيث انتهت مواجهة "يوفنتوس" و"بوروسيا دورتموند" بتعادل أسطوري 4-4. الفريق الألماني تقدّم 4-2 حتى الدقيقة 86 عبر كوتو وبن سبعيني، لكن فلاهوفيتش وكيلي خطفا تعادلاً قاتلاً في الوقت بدل الضائع، في مباراة ستظل عالقة في ذاكرة المشجعين.
وفي لندن، استغل "توتنهام" خطأ مبكرًا من حارس "فياريال" ليسجّل هدفًا في الدقيقة الرابعة، حافظ عليه حتى النهاية بفضل صلابة دفاعه ويقظة حارسه.
مفاجآت قارية.. وأرقام قياسية جديدة
اليوم الأول حمل أيضًا مفاجآت مدوية، أبرزها فوز "كارباغ أغدام" الأذربيجاني على "بنفيكا" 3-2، وانتصار "يونيون سانت جيلواز" البلجيكي على "أيندهوفن" 3-1.
وعلى صعيد الأرقام، خطف الأرجنتيني الشاب فرانكو ماستانتونو الأضواء بكونه أصغر لاعب يبدأ مباراة في
دوري الأبطال
بتاريخ "
ريال
مدريد" (18 عامًا و33 يومًا)، فيما تألق حارس "مارسيليا" جيرونيمو رولي بتصديات تاريخية وصلت إلى عشر كرات في شوط واحد، وهو رقم لم يسجله أي حارس منذ موسم 2003-2004.
افتتاح
دوري
أبطال أوروبا هذا الموسم، جاء مليئًا بالتقلبات التي تعكس هوية البطولة الأغلى والأكثر إثارة في العالم. بين جنون تورينو، وتألق مبابي في مدريد، وصمود "أرسنال" في بلباو، بدا المشهد وكأن البطولة ترسل إشارتها المبكرة: انتظروا موسمًا لا يرحم، حيث لا مكان للتكهنات ولا ضمانات سوى المتعة الكروية الخالصة.
المصدر:
خاص "لبنان 24"
عن الكاتب
إيناس القشاط - Inass El Kashat
فيديو
