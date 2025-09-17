إفتتاح ناري لدوري الأبطال: مفاجآت مدوية وأرقام قياسية منذ الجولة الأولى



"أرسنال" يواصل تألقه.. ومبابي ينقذ " "



في "سان ماميس"، أكّد "أرسنال" حضوره القوي في الملاعب الإسبانية، بعدما أسقط "أتلتيك بيلباو" بثنائية نظيفة أمام أكثر من 51 ألف متفرّج. غابرييل مارتينيلي، البديل الذهبي، افتتح التسجيل بعد 36 ثانية فقط من دخوله، قبل أن يضيف لياندرو تروسارد الهدف الثاني ليمنح "المدفعجية" ثلاث نقاط ثمينة. مع انطلاق منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات لدوري أبطال للموسم الجديد 2025-2026، استعاد عشّاق المستديرة السحرية الأجواء المليئة بالإثارة والدراما الكروية. من إلى تورينو، ومن بلباو إلى لندن، حملت المباريات الأولى كل عناصر المتعة: انتصارات في الأمتار الأخيرة، تعادلات نارية، ومفاجآت من العيار الثقيل.في "سان ماميس"، أكّد "أرسنال" حضوره القوي في الملاعب الإسبانية، بعدما أسقط "أتلتيك بيلباو" بثنائية نظيفة أمام أكثر من 51 ألف متفرّج. غابرييل مارتينيلي، البديل الذهبي، افتتح التسجيل بعد 36 ثانية فقط من دخوله، قبل أن يضيف لياندرو تروسارد الهدف الثاني ليمنح "المدفعجية" ثلاث نقاط ثمينة.

أما في مدريد، فقد عاش "الملكي" لحظات عصيبة أمام "مارسيليا"، الذي باغته بهدف تيموثي وياه. لكن كيليان مبابي، وكما اعتاد جمهوره، أنقذ الموقف بثنائية من ركلتي جزاء، ليقود " " إلى فوز صعب 2-1 ويحافظ على كبرياء "البرنابيو". ثنائية مبابي لم تمنح النقاط فقط، بل قفزت به إلى المركز السابع في قائمة الهدافين التاريخيين للمسابقة متجاوزًا رود فان نيستلروي.

قمة الجنون في تورينو.. و"توتنهام" ينجو مبكرًا



المشهد الأكثر درامية كان في "أليانز ستاديوم" في تورينو، حيث انتهت مواجهة "يوفنتوس" و"بوروسيا دورتموند" بتعادل أسطوري 4-4. الفريق الألماني تقدّم 4-2 حتى الدقيقة 86 عبر كوتو وبن سبعيني، لكن فلاهوفيتش وكيلي خطفا تعادلاً قاتلاً في الوقت بدل الضائع، في مباراة ستظل عالقة في ذاكرة المشجعين.



وفي لندن، استغل "توتنهام" خطأ مبكرًا من حارس "فياريال" ليسجّل هدفًا في الدقيقة الرابعة، حافظ عليه حتى النهاية بفضل صلابة دفاعه ويقظة حارسه.