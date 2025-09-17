أثناء محاولته مغادرة أوكرانيا.. اعتقال حارس دينامو كييف السابق

28
Lebanon 24
17-09-2025
|
07:12
A-
A+
أفادت صحيفة Sport Arena أن حارس المرمى السابق لناديي
دينامو كييف
وشاختار دونيتسك الأوكراني
أرتور
رودكو تم توقيفه خلال محاولته الفرار إلى خارج البلاد هربا من
الخدمة العسكرية
.
ووفقا للمصادر، فإن اللاعب البالغ 33 عاما يخضع حاليا لبرنامج التدريب العسكري الأساسي في أحد مراكز القوات المسلحة
الأوكرانية
.
