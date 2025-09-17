Advertisement

رياضة

أثناء محاولته مغادرة أوكرانيا.. اعتقال حارس دينامو كييف السابق

Lebanon 24
17-09-2025 | 07:12
A-
A+
Doc-P-1418160-638937152680562330.jpeg
Doc-P-1418160-638937152680562330.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفادت صحيفة Sport Arena أن حارس المرمى السابق لناديي دينامو كييف وشاختار دونيتسك الأوكراني أرتور رودكو تم توقيفه خلال محاولته الفرار إلى خارج البلاد هربا من الخدمة العسكرية.
Advertisement
 
ووفقا للمصادر، فإن اللاعب البالغ 33 عاما يخضع حاليا لبرنامج التدريب العسكري الأساسي في أحد مراكز القوات المسلحة الأوكرانية.
 
مواضيع ذات صلة
الشرطة الإيرانية: اعتقال 21 ألف شخص أثناء الحرب مع إسرائيل
lebanon 24
17/09/2025 20:01:25 Lebanon 24 Lebanon 24
وفاة لص أثناء محاولته الهرب عقب سرقة فاشلة
lebanon 24
17/09/2025 20:01:25 Lebanon 24 Lebanon 24
مجلس الوزراء يشهد حالياً محاولات لإقناع وزراء "الثنائي" بعدم مغادرة الجلسة (mtv)
lebanon 24
17/09/2025 20:01:25 Lebanon 24 Lebanon 24
في بانكوك.. حارس سابق يُطلق النار على زملائه وينتحر
lebanon 24
17/09/2025 20:01:25 Lebanon 24 Lebanon 24

الخدمة العسكرية

شاختار دونيتسك

دينامو كييف

الأوكرانية

دينامو

أرتور

ساسي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
12:31 | 2025-09-17
09:58 | 2025-09-17
04:30 | 2025-09-17
02:33 | 2025-09-17
01:10 | 2025-09-17
23:00 | 2025-09-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24