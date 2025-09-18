29
رياضة
تييري هنري يقلل من فرص ليفربول في الفوز بدوري أبطال أوروبا
Lebanon 24
18-09-2025
|
09:10
A-
A+
photos
0
A+
A-
اعتبر النجم الفرنسي تييري هنري، مهاجم
أرسنال
وبرشلونة السابق، أن
نادي ليفربول
لن يكون قادرًا على التتويج بدوري أبطال
أوروبا
هذا الموسم، بسبب ضعف خط دفاعه.
ليفربول
حقق فوزًا صعبًا على
أتلتيكو مدريد
3-2، بفضل هدف قاتل من قائده
فيرجيل فان دايك
، لكنه تلقى أهدافًا عديدة في المباريات الأخيرة. ففي الدوري الإنجليزي، حافظ الفريق على شباكه نظيفة أمام بيرنلي وأرسنال، لكنه استقبل أهدافًا من
نيوكاسل
وبورنموث.
وقال هنري لشبكة سي بي إس سبورتس: "إذا استقبلت الكثير من الأهداف في
دوري أبطال أوروبا
فسيكون من الصعب جدًا الفوز باللقب".
وبالرغم من نتائجه الجيدة، يرى هنري أن الفريق بحاجة إلى تحسين منظومته الدفاعية إذا أراد المنافسة بجدية على البطولة القارية.
