تييري هنري يقلل من فرص ليفربول في الفوز بدوري أبطال أوروبا

اعتبر النجم الفرنسي تييري هنري، مهاجم وبرشلونة السابق، أن لن يكون قادرًا على التتويج بدوري أبطال هذا الموسم، بسبب ضعف خط دفاعه.حقق فوزًا صعبًا على 3-2، بفضل هدف قاتل من قائده ، لكنه تلقى أهدافًا عديدة في المباريات الأخيرة. ففي الدوري الإنجليزي، حافظ الفريق على شباكه نظيفة أمام بيرنلي وأرسنال، لكنه استقبل أهدافًا من وبورنموث.وقال هنري لشبكة سي بي إس سبورتس: "إذا استقبلت الكثير من الأهداف في فسيكون من الصعب جدًا الفوز باللقب".وبالرغم من نتائجه الجيدة، يرى هنري أن الفريق بحاجة إلى تحسين منظومته الدفاعية إذا أراد المنافسة بجدية على البطولة القارية.