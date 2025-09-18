Advertisement

رياضة

تييري هنري يقلل من فرص ليفربول في الفوز بدوري أبطال أوروبا

Lebanon 24
18-09-2025 | 09:10
A-
A+
Doc-P-1418589-638938085002880652.png
Doc-P-1418589-638938085002880652.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
اعتبر النجم الفرنسي تييري هنري، مهاجم أرسنال وبرشلونة السابق، أن نادي ليفربول لن يكون قادرًا على التتويج بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم، بسبب ضعف خط دفاعه.
Advertisement

ليفربول حقق فوزًا صعبًا على أتلتيكو مدريد 3-2، بفضل هدف قاتل من قائده فيرجيل فان دايك، لكنه تلقى أهدافًا عديدة في المباريات الأخيرة. ففي الدوري الإنجليزي، حافظ الفريق على شباكه نظيفة أمام بيرنلي وأرسنال، لكنه استقبل أهدافًا من نيوكاسل وبورنموث.

وقال هنري لشبكة سي بي إس سبورتس: "إذا استقبلت الكثير من الأهداف في دوري أبطال أوروبا فسيكون من الصعب جدًا الفوز باللقب".

وبالرغم من نتائجه الجيدة، يرى هنري أن الفريق بحاجة إلى تحسين منظومته الدفاعية إذا أراد المنافسة بجدية على البطولة القارية.
مواضيع ذات صلة
أرسنال يعبر أتلتيك بلباو في دوري أبطال أوروبا
lebanon 24
18/09/2025 19:24:16 Lebanon 24 Lebanon 24
مدريد تستضيف نهائي دوري أبطال أوروبا 2027
lebanon 24
18/09/2025 19:24:16 Lebanon 24 Lebanon 24
مواجهات ناريّة... إليكم تفاصيل قرعة دوري أبطال أوروبا
lebanon 24
18/09/2025 19:24:16 Lebanon 24 Lebanon 24
بالفيديو: بنفيكا يبلغ دوري أبطال أوروبا على حساب فنربخشة التركي
lebanon 24
18/09/2025 19:24:16 Lebanon 24 Lebanon 24

رياضة

متفرقات

دوري أبطال أوروبا

فيرجيل فان دايك

بطولة القارية

أتلتيكو مدريد

نادي ليفربول

نيوكاسل

برشلونة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:20 | 2025-09-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:59 | 2025-09-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:37 | 2025-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:30 | 2025-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:56 | 2025-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
11:52 | 2025-09-18
10:30 | 2025-09-18
07:00 | 2025-09-18
06:48 | 2025-09-18
05:30 | 2025-09-18
03:41 | 2025-09-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24