الهلال يحقق أسرع ثلاثية له أمام الأهلي

Advertisement

سجل ثلاثة أهداف خلال 41 دقيقة في مرمى مضيفه الأهلي، في المباراة التي تجمعهما على ملعب الإنماء بجدة، يوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثالثة بدوري روشن السعودي.وتعتبر ثلاثية الهلال هي الأسرع له في مبارياته أمام الأهلي بدوري المحترفين إذ جاءت بعد 41 دقيقة فقط، بحسب "أوبتا" المختصة بالإحصاءات.وهذه المرة الثالثة التي يسجل فيها الفريق العاصمي ثلاثة أهداف في مرمى الأهلي بالدوري، بعد 2021 في الفوز 5-1 حين سجل ثلاثية في 42 دقيقة، وآذار2022 في الفوز 4-2 إذ جاءت الثلاثية في 48 دقيقة.وكان الفرنسي ثيو افتتح التسجيل للهلال أولاً، قبل أن يضيف البرازيلي مالكوم الهدفين الثاني والثالث في مرمى إدوارد حارس الأهلي.