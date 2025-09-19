Advertisement

رياضة

الهلال يحقق أسرع ثلاثية له أمام الأهلي

Lebanon 24
19-09-2025 | 16:22
A-
A+
Doc-P-1419209-638939210903238120.png
Doc-P-1419209-638939210903238120.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
سجل الهلال ثلاثة أهداف خلال 41 دقيقة في مرمى مضيفه الأهلي، في المباراة التي تجمعهما على ملعب الإنماء بجدة، يوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثالثة بدوري روشن السعودي.
Advertisement

وتعتبر ثلاثية الهلال هي الأسرع له في مبارياته أمام الأهلي بدوري المحترفين إذ جاءت بعد 41 دقيقة فقط، بحسب "أوبتا" المختصة بالإحصاءات.

وهذه المرة الثالثة التي يسجل فيها الفريق العاصمي ثلاثة أهداف في مرمى الأهلي بالدوري، بعد مايو 2021 في الفوز 5-1 حين سجل ثلاثية في 42 دقيقة، وآذار2022 في الفوز 4-2 إذ جاءت الثلاثية في 48 دقيقة.

وكان الفرنسي ثيو هيرنانديز افتتح التسجيل للهلال أولاً، قبل أن يضيف البرازيلي مالكوم الهدفين الثاني والثالث في مرمى إدوارد ميندي حارس الأهلي.
مواضيع ذات صلة
وزير خارجية أوكرانيا: اجتماع القادة الثلاثي في البيت الأبيض يمكن أن يحقق تقدما على طريق السلام
lebanon 24
20/09/2025 03:33:58 Lebanon 24 Lebanon 24
الكرملين: يتعين تحقيق نتائج في محادثات ألاسكا حتى نعقد اجتماعا ثلاثيا في وقت لاحق
lebanon 24
20/09/2025 03:33:58 Lebanon 24 Lebanon 24
قمة ثلاثية بين ترامب وبوتين وزيلينسكي؟
lebanon 24
20/09/2025 03:33:58 Lebanon 24 Lebanon 24
إيهاب حمادة: ستبقى ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة فاعلة ومؤثرة
lebanon 24
20/09/2025 03:33:58 Lebanon 24 Lebanon 24

دوري روشن السعودي

دوري المحترفين

دوري روشن

هيرنانديز

البرازيل

السعود

ميندي

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
14:03 | 2025-09-19
12:25 | 2025-09-19
10:37 | 2025-09-19
08:25 | 2025-09-19
07:27 | 2025-09-19
03:30 | 2025-09-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24