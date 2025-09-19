26
رياضة
الهلال يحقق أسرع ثلاثية له أمام الأهلي
Lebanon 24
19-09-2025
|
16:22
A-
A+
سجل
الهلال
ثلاثة أهداف خلال 41 دقيقة في مرمى مضيفه الأهلي، في المباراة التي تجمعهما على ملعب الإنماء بجدة، يوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثالثة بدوري روشن السعودي.
وتعتبر ثلاثية الهلال هي الأسرع له في مبارياته أمام الأهلي بدوري المحترفين إذ جاءت بعد 41 دقيقة فقط، بحسب "أوبتا" المختصة بالإحصاءات.
وهذه المرة الثالثة التي يسجل فيها الفريق العاصمي ثلاثة أهداف في مرمى الأهلي بالدوري، بعد
مايو
2021 في الفوز 5-1 حين سجل ثلاثية في 42 دقيقة، وآذار2022 في الفوز 4-2 إذ جاءت الثلاثية في 48 دقيقة.
وكان الفرنسي ثيو
هيرنانديز
افتتح التسجيل للهلال أولاً، قبل أن يضيف البرازيلي مالكوم الهدفين الثاني والثالث في مرمى إدوارد
ميندي
حارس الأهلي.
