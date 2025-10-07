هكذا ودّع ميسي صديقه جوردي ألبا

Advertisement

وكتب ميسي عبر حسابه على "إنستغرام" تعليقًا على فيديو الاعتزال الذي نشره ألبا: "شكرًا جوردي، سأفتقدك كثيرًا. بعد كل هذا الوقت الذي قضيناه معًا، سيكون من الغريب أن أنظر إلى اليسرى ولا أراك هناك. كم من التمريرات الحاسمة قدّمتها لي طوال هذه السنوات... من سيعيدها لي الآن؟"تربط ميسي وألبا واحدة من أنجح الشراكات في تاريخ ، إذ خاضا معًا 345 مباراة بقميص النادي الكتالوني منذ موسم 2012–2013، سجّل خلالها ألبا وصنع عشرات الأهداف للأسطورة الأرجنتيني، حتى أصبحت تمريراته من الجهة اليسرى علامة مسجلة في مباريات "البلوغرانا".وكان ألبا، البالغ من العمر 36 عامًا، قد أعلن في بيان مطوّل أنه اتخذ قرار الاعتزال "بقناعة وسعادة"، شاكرًا جميع الأندية التي مثّلها خلال مسيرته، من بينها برشلونة وفالنسيا وإنتر ميامي، إلى جانب منتخب الذي توّج معه ببطولة 2012 ودوري الأمم الأوروبية 2023.وخاض ألبا على مدار مسيرته أكثر من 700 مباراة، أحرز خلالها 51 هدفًا وصنع 135، وتُوّج بـ ستة ألقاب للدوري الإسباني، وخمسة لكأس الملك، وأربعة في السوبر الإسباني، ولقب لدوري الأبطال، وكأس العالم للأندية، والسوبر .وبذلك ينضم ألبا إلى زميليه السابقين ميسي وسيرجيو بوسكيتس في ختام مرحلة ذهبية امتدت من برشلونة إلى إنتر ميامي، تاركًا خلفه إرثًا من الوفاء والنجاح داخل المستطيل الأخضر. (كووورة)