رياضة
هكذا ودّع ميسي صديقه جوردي ألبا
Lebanon 24
07-10-2025
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
حرص النجم
الأرجنتيني ليونيل ميسي
على توجيه رسالة وداع مؤثرة إلى زميله وصديقه الإسباني جوردي ألبا، عقب إعلان الأخير اعتزاله
كرة القدم
رسميًا في نهاية الموسم الحالي مع فريق إنتر ميامي الأميركي.
وكتب ميسي عبر حسابه على "إنستغرام" تعليقًا على فيديو الاعتزال الذي نشره ألبا: "شكرًا جوردي، سأفتقدك كثيرًا. بعد كل هذا الوقت الذي قضيناه معًا، سيكون من الغريب أن أنظر إلى
الجبهة
اليسرى ولا أراك هناك. كم من التمريرات الحاسمة قدّمتها لي طوال هذه السنوات... من سيعيدها لي الآن؟"
تربط ميسي وألبا واحدة من أنجح الشراكات في تاريخ
برشلونة
، إذ خاضا معًا 345 مباراة بقميص النادي الكتالوني منذ موسم 2012–2013، سجّل خلالها ألبا وصنع عشرات الأهداف للأسطورة الأرجنتيني، حتى أصبحت تمريراته من الجهة اليسرى علامة مسجلة في مباريات "البلوغرانا".
وكان ألبا، البالغ من العمر 36 عامًا، قد أعلن في بيان مطوّل أنه اتخذ قرار الاعتزال "بقناعة وسعادة"، شاكرًا جميع الأندية التي مثّلها خلال مسيرته، من بينها برشلونة وفالنسيا وإنتر ميامي، إلى جانب منتخب
إسبانيا
الذي توّج معه ببطولة
أوروبا
2012 ودوري الأمم الأوروبية 2023.
وخاض ألبا على مدار مسيرته أكثر من 700 مباراة، أحرز خلالها 51 هدفًا وصنع 135، وتُوّج بـ ستة ألقاب للدوري الإسباني، وخمسة لكأس الملك، وأربعة في السوبر الإسباني، ولقب لدوري الأبطال، وكأس العالم للأندية، والسوبر
الأوروبي
.
وبذلك ينضم ألبا إلى زميليه السابقين ميسي وسيرجيو بوسكيتس في ختام مرحلة ذهبية امتدت من برشلونة إلى إنتر ميامي، تاركًا خلفه إرثًا من الوفاء والنجاح داخل المستطيل الأخضر. (كووورة)
الأرجنتيني ليونيل ميسي
دوري الأبطال
كأس العالم
كرة القدم
أرجنتيني
الأوروبي
برشلونة
إسبانيا
