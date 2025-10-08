Advertisement

رياضة

وكالة تكشف دخول رونالدو في نادي المليارديرات... كم تبلغ ثروته؟

Lebanon 24
08-10-2025 | 08:16
A-
A+
Doc-P-1426735-638955336457228554.png
Doc-P-1426735-638955336457228554.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشفت وكالة "بلومبرغ"، أنّ اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر السعودي وقائد منتخب البرتغال، أصبح أول لاعب كرة قدم في التاريخ يدخل نادي المليارديرات.
Advertisement
 
 
وبحسب الوكالة، فإنّ ثروة رونالدو تُقدّر بحوالي 1.4 مليار دولار.
 
 
ولفتت إلى أنّ عقده الأخير مع النصر السعوديّ، الذي يدر عليه نحو 200 مليون يورو سنويا، كان له الدور الأكبر في بلوغه هذا الرقم القياسي. (روسيا اليوم)
 
 
 
مواضيع ذات صلة
مؤشر بلومبرغ للمليارديرات: كريستيانو رونالدو يصبح أول لاعب كرة قدم يدخل نادي المليارديرات
lebanon 24
08/10/2025 17:16:36 Lebanon 24 Lebanon 24
كم تبلغ تذكرة حفل الفنانة أحلام في جدة؟
lebanon 24
08/10/2025 17:16:36 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة الصحافة الفرنسية: العملة الوطنية في إيران تبلغ أدنى مستوياتها أمام الدولار بعد إعادة فرض العقوبات
lebanon 24
08/10/2025 17:16:36 Lebanon 24 Lebanon 24
زلزال ضرب وسط إيران.. إليكم كم بلغت قوته
lebanon 24
08/10/2025 17:16:36 Lebanon 24 Lebanon 24

البرتغالي كريستيانو رونالدو

نادي النصر السعودي

كريستيانو رونالدو

روسيا اليوم

نادي النصر

البرتغالي

البرتغال

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
08:45 | 2025-10-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:38 | 2025-10-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:35 | 2025-10-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:35 | 2025-10-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:34 | 2025-10-08 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
08:45 | 2025-10-08
06:38 | 2025-10-08
05:35 | 2025-10-08
02:35 | 2025-10-08
01:34 | 2025-10-08
23:00 | 2025-10-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24