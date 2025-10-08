وكالة تكشف دخول رونالدو في نادي المليارديرات... كم تبلغ ثروته؟

كشفت وكالة " "، أنّ اللاعب ، مهاجم وقائد منتخب ، أصبح أول لاعب كرة قدم في التاريخ يدخل نادي المليارديرات.

وبحسب الوكالة، فإنّ ثروة تُقدّر بحوالي 1.4 مليار دولار.

ولفتت إلى أنّ عقده الأخير مع النصر السعوديّ، الذي يدر عليه نحو 200 مليون سنويا، كان له الدور الأكبر في بلوغه هذا الرقم القياسي. (روسيا اليوم)