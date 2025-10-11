Advertisement

رياضة

برشلونة يترقّب… ويونايتد يتحرّك

Lebanon 24
11-10-2025 | 12:00
لفت المستوى اللافت للكاميروني كارل إيتا إيونغ أنظار كبار أوروبا، بعدما ساهم بـثمانية أهداف مباشرة في أول ثماني مباريات بالدوري الإسباني، ما فتح باب التكهنات حول مستقبله.
مصادر صحافية إسبانية وإنكليزية أفادت بأن برشلونة يراقب صاحب الـ21 عامًا عن كثب تمهيدًا لخطوة محتملة، فيما ذكرت تقارير إنكليزية أنّ مانشستر يونايتد بدأ اتصالات أولية لمحاولة التقدّم بعرض، وفق ما نقلته دياريو سبورت. ورغم ذلك، تشير المعطيات الحالية إلى أنّ إيتا إيونغ يعطي الأولوية للاستمرار في إسبانيا في هذه المرحلة.
