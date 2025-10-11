22
o
بيروت
20
o
طرابلس
22
o
صور
22
o
جبيل
22
o
صيدا
22
o
جونية
16
o
النبطية
13
o
زحلة
14
o
بعلبك
11
o
بشري
16
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
برشلونة يترقّب… ويونايتد يتحرّك
Lebanon 24
11-10-2025
|
12:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
لفت المستوى اللافت للكاميروني كارل إيتا إيونغ أنظار كبار
أوروبا
، بعدما ساهم بـثمانية أهداف مباشرة في أول ثماني مباريات بالدوري الإسباني، ما فتح باب التكهنات حول مستقبله.
Advertisement
مصادر صحافية إسبانية وإنكليزية أفادت بأن
برشلونة
يراقب صاحب الـ21 عامًا عن كثب تمهيدًا لخطوة محتملة، فيما ذكرت تقارير إنكليزية أنّ
مانشستر يونايتد
بدأ اتصالات أولية لمحاولة التقدّم بعرض، وفق ما نقلته دياريو سبورت. ورغم ذلك، تشير المعطيات الحالية إلى أنّ إيتا إيونغ يعطي الأولوية للاستمرار في
إسبانيا
في هذه المرحلة.
مواضيع ذات صلة
لبنان يترقب المفاوضات السورية – الإسرائيلية
Lebanon 24
لبنان يترقب المفاوضات السورية – الإسرائيلية
12/10/2025 04:30:58
12/10/2025 04:30:58
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان يترقب طروحات براك وأورتاغوس
Lebanon 24
لبنان يترقب طروحات براك وأورتاغوس
12/10/2025 04:30:58
12/10/2025 04:30:58
Lebanon 24
Lebanon 24
هكذا يتحرّك حزب مسيحيّ قبل الإنتخابات
Lebanon 24
هكذا يتحرّك حزب مسيحيّ قبل الإنتخابات
12/10/2025 04:30:58
12/10/2025 04:30:58
Lebanon 24
Lebanon 24
في حضانة لبنانية.. إساءة معاملة أطفال والقضاء يتحرّك
Lebanon 24
في حضانة لبنانية.. إساءة معاملة أطفال والقضاء يتحرّك
12/10/2025 04:30:58
12/10/2025 04:30:58
Lebanon 24
Lebanon 24
الدوري الإسباني
مانشستر يونايتد
كاميرون
إسبانيا
مانشستر
إنكليزي
يونايتد
تابع
قد يعجبك أيضاً
هالاند يقود النرويج لاكتساح إسرائيل
Lebanon 24
هالاند يقود النرويج لاكتساح إسرائيل
16:05 | 2025-10-11
11/10/2025 04:05:49
Lebanon 24
Lebanon 24
في معرض رشيد كرامي الدولي.. انطلاق "مهرجان طرابلس الرياضي"
Lebanon 24
في معرض رشيد كرامي الدولي.. انطلاق "مهرجان طرابلس الرياضي"
16:03 | 2025-10-11
11/10/2025 04:03:43
Lebanon 24
Lebanon 24
MLS على صفيحٍ ساخن.. لاعب ينافس ميسي على الحذاء الذهبي
Lebanon 24
MLS على صفيحٍ ساخن.. لاعب ينافس ميسي على الحذاء الذهبي
14:01 | 2025-10-11
11/10/2025 02:01:56
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرّض لأزمة قلبية... وفاة لاعب كمال الأجسام عن عمر 42 عامًا فقط (صورة)
Lebanon 24
تعرّض لأزمة قلبية... وفاة لاعب كمال الأجسام عن عمر 42 عامًا فقط (صورة)
09:20 | 2025-10-11
11/10/2025 09:20:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد رحيله عن الأهلي… عماد النحاس مدربًا فنيًا لنادٍ عربي كبير (صورة)
Lebanon 24
بعد رحيله عن الأهلي… عماد النحاس مدربًا فنيًا لنادٍ عربي كبير (صورة)
06:53 | 2025-10-11
11/10/2025 06:53:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
إطلاق نار في الضاحية و "بيان قديم لأدرعي".. ماذا يجري؟
Lebanon 24
إطلاق نار في الضاحية و "بيان قديم لأدرعي".. ماذا يجري؟
13:29 | 2025-10-11
11/10/2025 01:29:23
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة جديدة عن بشار الأسد.. تقريرٌ يعلنها!
Lebanon 24
مفاجأة جديدة عن بشار الأسد.. تقريرٌ يعلنها!
03:30 | 2025-10-11
11/10/2025 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه هوية المستهدف في "غارة قلاويه"
Lebanon 24
هذه هوية المستهدف في "غارة قلاويه"
09:12 | 2025-10-11
11/10/2025 09:12:51
Lebanon 24
Lebanon 24
على متن سيارة "نيسان"... هذا ما كانا يفعلانه على الأوتوستراد الممتد من زوق مصبح إلى جبيل (صورة)
Lebanon 24
على متن سيارة "نيسان"... هذا ما كانا يفعلانه على الأوتوستراد الممتد من زوق مصبح إلى جبيل (صورة)
10:17 | 2025-10-11
11/10/2025 10:17:58
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل تُمهّد الطريق للتطهير العرقي في جنوب لبنان.. تقرير بريطاني يكشف التفاصيل
Lebanon 24
إسرائيل تُمهّد الطريق للتطهير العرقي في جنوب لبنان.. تقرير بريطاني يكشف التفاصيل
05:30 | 2025-10-11
11/10/2025 05:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
16:05 | 2025-10-11
هالاند يقود النرويج لاكتساح إسرائيل
16:03 | 2025-10-11
في معرض رشيد كرامي الدولي.. انطلاق "مهرجان طرابلس الرياضي"
14:01 | 2025-10-11
MLS على صفيحٍ ساخن.. لاعب ينافس ميسي على الحذاء الذهبي
09:20 | 2025-10-11
تعرّض لأزمة قلبية... وفاة لاعب كمال الأجسام عن عمر 42 عامًا فقط (صورة)
06:53 | 2025-10-11
بعد رحيله عن الأهلي… عماد النحاس مدربًا فنيًا لنادٍ عربي كبير (صورة)
04:00 | 2025-10-11
بعد إصابته في الكاحل.. هذا ما أعلنه مدرب فرنسا عن مبابي
فيديو
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
Lebanon 24
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
13:30 | 2025-10-07
12/10/2025 04:30:58
Lebanon 24
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
01:56 | 2025-10-03
12/10/2025 04:30:58
Lebanon 24
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
15:00 | 2025-09-30
12/10/2025 04:30:58
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24