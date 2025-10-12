غضب في مدريد.. ديشامب يبرّئ نفسه من إصابة مبابي

Advertisement

تبرّأ ديدييه ديشامب، مدرب المنتخب الفرنسي، من مسؤولية إصابة التي غادر على إثرها معسكر "الديوك". وتعرّض مبابي لإصابة في الكاحل الأيمن في الدقائق الأخيرة من الفوز على أذربيجان 3-0 في ، الجمعة، بعد أن سجل هدف التقدّم قبل نهاية الشوط الأول. وعاد اللاعب إلى للعلاج، ليغيب عن مباراة أيسلندا الإثنين في تصفيات 2026.وقالت صحيفة "ماركا" إن الإصابة ليست خطيرة لكنها أغضبت ، إذ كان النادي قد أبلغ المنتخب بمعاناة مبابي من مشاكل بدنية قبل الالتحاق، رغم مشاركته تقريبًا طوال المباراة.ديشامب قال لبرنامج " فوت": "هل كان من المفترض أن يشارك كثيرًا؟ يمكننا دائمًا طرح هذا السؤال". وأضاف: "تحدثت مع مرات عدة خلال الأسبوع وقبل المباراة وفي الشوطين. الأمور لم تتدهور، ولا يعاني من ألم كبير، لكنها صدمة؛ وقبل استبداله تلقّى ضربة في الكاحل".