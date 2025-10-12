Advertisement

رياضة

غضب في مدريد.. ديشامب يبرّئ نفسه من إصابة مبابي

Lebanon 24
12-10-2025 | 16:12
A-
A+
Doc-P-1428565-638959077499356960.png
Doc-P-1428565-638959077499356960.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تبرّأ ديدييه ديشامب، مدرب المنتخب الفرنسي، من مسؤولية إصابة كيليان مبابي التي غادر على إثرها معسكر "الديوك". وتعرّض مبابي لإصابة في الكاحل الأيمن في الدقائق الأخيرة من الفوز على أذربيجان 3-0 في باريس، الجمعة، بعد أن سجل هدف التقدّم قبل نهاية الشوط الأول. وعاد اللاعب إلى ريال مدريد للعلاج، ليغيب عن مباراة أيسلندا الإثنين في تصفيات كأس العالم 2026.
Advertisement

وقالت صحيفة "ماركا" إن الإصابة ليست خطيرة لكنها أغضبت ريال مدريد، إذ كان النادي قد أبلغ المنتخب بمعاناة مبابي من مشاكل بدنية قبل الالتحاق، رغم مشاركته تقريبًا طوال المباراة.

ديشامب قال لبرنامج "تيلي فوت": "هل كان من المفترض أن يشارك كثيرًا؟ يمكننا دائمًا طرح هذا السؤال". وأضاف: "تحدثت مع كيليان مرات عدة خلال الأسبوع وقبل المباراة وفي الشوطين. الأمور لم تتدهور، ولا يعاني من ألم كبير، لكنها صدمة؛ وقبل استبداله تلقّى ضربة في الكاحل".
 
وتابع: "في ذلك الوقت توقّف عن اللعب بالطبع. وبالنظر إلى مستواه قبل الإصابة لم تكن هناك مشكلة حقيقية". وختم: "في كرة القدم دائمًا هناك احتكاكات، وللأسف قد تتعرض للإصابة بسبب ذلك".

يُذكر أن فرنسا لم تستدعِ بديلًا لمبابي أمام أيسلندا، وهي مباراة قد تضمن التأهل للمونديال في حال فوز "الديوك" وعدم فوز أوكرانيا على أذربيجان في الجولة نفسها.
مواضيع ذات صلة
مبابي يقود ريال مدريد لفوز ساحق على كايرات ألماتي
lebanon 24
13/10/2025 00:28:51 Lebanon 24 Lebanon 24
ريال مدريد يعيد بيلينغهام إلى صفوفه بعد التعافي من إصابة الكتف
lebanon 24
13/10/2025 00:28:51 Lebanon 24 Lebanon 24
ضربة موجعة لفريق ريال مدريد.. إصابة قلب دفاعه!
lebanon 24
13/10/2025 00:28:51 Lebanon 24 Lebanon 24
"الوفاء للمقاومة": تبرئة هذين المتهمين تجاوز خطير!
lebanon 24
13/10/2025 00:28:51 Lebanon 24 Lebanon 24

كيليان مبابي

كأس العالم

ريال مدريد

كرة القدم

أن فرنسا

أوكرانيا

كيليان

فرنسا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:30 | 2025-10-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:23 | 2025-10-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2025-10-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:46 | 2025-10-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2025-10-12 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
16:41 | 2025-10-12
16:18 | 2025-10-12
15:34 | 2025-10-12
15:21 | 2025-10-12
14:53 | 2025-10-12
13:11 | 2025-10-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24