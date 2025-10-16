Advertisement

رياضة

بالأسماء... من هم الأعلى أجراً في عالم كرة القدم؟

Lebanon 24
16-10-2025 | 15:57
Doc-P-1430388-638962526260264419.png
Doc-P-1430388-638962526260264419.png photos 0
نشرت "فوربس" قائمة بأعلى الأجور التي يتقاضاها لاعبو كرة القدم، وقد تصدر كريستيانو رونالدو القائمة، وخلفه ليونيل ميسي.
أما كريم بنزيما، فحلّ في المركز الثالث، بينما دخل الفرنسي كيليان مبابي القائمة في المركز الرابع، والنرويجي إيرلنغ هالاند في المركز الخامس.


وفي المركز السادس، جاء البرازيلي فينيسيوس جونيور، وسابعاً حلّ المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنكليزي، وخلفه ساديو ماني زميله السابق ولاعب النصر السعودي الحالي.


وانضم الإنكليزي جود بيلنغهام لاعب ريال مدريد إلى القائمة في المركز التاسع، أما عاشراً فجاء لامين يامال البالغ من العمر 18 عاماً. (العربية)

