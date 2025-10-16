بالأسماء... من هم الأعلى أجراً في عالم كرة القدم؟

نشرت "فوربس" قائمة بأعلى الأجور التي يتقاضاها لاعبو ، وقد تصدر القائمة، وخلفه ليونيل .

أما كريم بنزيما، فحلّ في المركز الثالث، بينما دخل الفرنسي كيليان مبابي القائمة في المركز الرابع، والنرويجي إيرلنغ هالاند في المركز الخامس.





وفي المركز السادس، جاء البرازيلي فينيسيوس جونيور، وسابعاً حلّ صلاح لاعب ليفربول الإنكليزي، وخلفه ساديو ماني زميله السابق ولاعب النصر السعودي الحالي.





وانضم الإنكليزي جود بيلنغهام لاعب إلى القائمة في المركز التاسع، أما عاشراً فجاء لامين يامال البالغ من العمر 18 عاماً. (العربية)



