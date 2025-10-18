ممرضة مايكل شوماخر تدعي على سائق سيارات.. ما فعله بها مروع



Advertisement

ولا يزال بطل "الفورمولا 1" سبع مرات يحتاج إلى رعاية طبية على مدار الساعة بعد الحادث الذي غير حياته أثناء التزلج على الجليد منذ أكثر من عقد من الزمان، بعدما تحطمت دراجته أثناء التزلج في ، وارتطم رأسه بصخرة. في واقعة مؤسفة، قدمت ممرضة سائق شكوى ضد السائق جوي موسون متهمة إياه باغتصابها في 23 تشرين الثاني 2019 في منزل إقامة النجم الألماني الشهير في غلاند .ولا يزال بطل "الفورمولا 1" سبع مرات يحتاج إلى رعاية طبية على مدار الساعة بعد الحادث الذي غير حياته أثناء التزلج على الجليد منذ أكثر من عقد من الزمان، بعدما تحطمت دراجته أثناء التزلج في ، وارتطم رأسه بصخرة.

وكشفت وسائل إعلام أسترالية أمس الجمعة أن السائق جوي موسون، والصديق المقرب للغاية من ميك شوماخر، ابن أسطورة الفورمولا 1، اغتصب الممرضة، وذلك بعدما تمكن من الوصول إلى منزل العائلة بحكم صداقته مع ميك.



بدوره أكد جوي موسون أن علاقته مع الممرضة كانت بالتراضي، وأوضح للسلطات أنه قابلها سابقا في ملهى ليلي في ، فيما تشدد الممرضة على أنها تعرضت للاغتصاب مرتين في نفس الليلة بينما كانت فاقدة للوعي بسبب .



وقدمت ممرضة شوماخر شكواها في عام 2022، من الاغتصاب المزعوم، وكان من المفترض أن تبدأ محاكمة جوي موسون، يوم الأربعاء الماضي، في مدينة نيون السويسرية، لكن السائق الأسترالي لم يحضر، وسيتم تحديد موعد جديد.