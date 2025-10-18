Advertisement

رياضة

ممرضة مايكل شوماخر تدعي على سائق سيارات.. ما فعله بها مروع

Lebanon 24
18-10-2025 | 02:23
في واقعة مؤسفة، قدمت ممرضة سائق الفورمولا 1 مايكل شوماخر شكوى ضد السائق الأسترالي جوي موسون متهمة إياه باغتصابها في 23 تشرين الثاني 2019 في منزل إقامة النجم الألماني الشهير في غلاند السويسرية.
ولا يزال بطل "الفورمولا 1" سبع مرات يحتاج إلى رعاية طبية على مدار الساعة بعد الحادث الذي غير حياته أثناء التزلج على الجليد منذ أكثر من عقد من الزمان، بعدما تحطمت دراجته أثناء التزلج في جبال الألب الفرنسية، وارتطم رأسه بصخرة.
 
وكشفت وسائل إعلام أسترالية أمس الجمعة أن السائق جوي موسون، والصديق المقرب للغاية من ميك شوماخر، ابن أسطورة الفورمولا 1، اغتصب الممرضة، وذلك بعدما تمكن من الوصول إلى منزل العائلة بحكم صداقته مع ميك.

بدوره أكد جوي موسون أن علاقته مع الممرضة كانت بالتراضي، وأوضح للسلطات أنه قابلها سابقا في ملهى ليلي في جنيف، فيما تشدد الممرضة على أنها تعرضت للاغتصاب مرتين في نفس الليلة بينما كانت فاقدة للوعي بسبب الكحول.

وقدمت ممرضة شوماخر شكواها في عام 2022، بعد سنوات من الاغتصاب المزعوم، وكان من المفترض أن تبدأ محاكمة جوي موسون، يوم الأربعاء الماضي، في مدينة نيون السويسرية، لكن السائق الأسترالي لم يحضر، وسيتم تحديد موعد جديد.
 
