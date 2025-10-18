تعادل درامي في سيلهرست بارك… وبورنموث يفوّت الصدارة

Advertisement

دخل نيوكاسل المواجهة من دون أي هدف خارج ملعبه هذا الموسم، وازدادت معاناته هجوميًا رغم صحوة واضحة عقب الاستراحة وتبديلين رفَعَا من ضغطه في مناطق برايتون. وبرغم الاستحواذ في الثلث الهجومي، ظل العقم قائمًا حتى الدقيقة 76 حين وقّع نيك فولتماده هدف التعادل بحركة فنية بكعب القدم بعد تمريرة من لويس مايلي.وعاد ويلبيك ليُعيد برايتون إلى المقدّمة في الدقيقة 84، إذ خطف كرة مرتدة وسدّدها من فوق الحارس لتستقر في الشباك، فيما واصل نيوكاسل محاولاته في الدقائق الأخيرة عبر دان بيرن وفولتماده وهارفي بارنز من دون أن ينجح في إدراك التعادل.بهذه النتيجة تقدّم برايتون إلى المركز التاسع برصيد 12 نقطة، فيما تراجع نيوكاسل إلى المركز الثاني عشر بتسع نقاط بعد ثماني مباريات.وفي مباراة أخرى، خرج بورنموث بتعادل 3-3 أمام كريستال بالاس خارج الديار، ليُفلت منه الانفراد بالصدارة ويبقى في المركز الرابع بـ15 نقطة، بفارق الأهداف خلف ليفربول ثالث الترتيب الذي يلتقي الأحد ضمن منافسات الجولة. أما كريستال بالاس، بطل كأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في العام الماضي، فحافظ على المركز الثامن بـ13 نقطة.وفي لقاءات إضافية ضمن الجولة نفسها، فاز بيرنلي على ليدز يونايتد 2-0، وخرج سندرلاند بالنتيجة ذاتها أمام وولفرهامبتون. (الرياضية)