25
o
بيروت
24
o
طرابلس
23
o
صور
23
o
جبيل
23
o
صيدا
24
o
جونية
21
o
النبطية
19
o
زحلة
19
o
بعلبك
3
o
بشري
18
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
تعادل درامي في سيلهرست بارك… وبورنموث يفوّت الصدارة
Lebanon 24
18-10-2025
|
16:06
A-
A+
photos
0
A+
A-
حسم داني ويلبيك فوز برايتون على نيوكاسل بنتيجة 2-1 في الجولة الثامنة من الدوري الممتاز، بعدما وقّع هدفين في الثواني الأخيرة من كل شوط. تقدّم المهاجم البالغ 34 عامًا أولًا في الدقيقة 41 مستفيدًا من تمريرة جورجينيو روتر قبل أن يعود ويحسم اللقاء في الدقيقة 84 بتسديدة قوية سكنت شباك نيك بوب.
Advertisement
دخل نيوكاسل المواجهة من دون أي هدف خارج ملعبه هذا الموسم، وازدادت معاناته هجوميًا رغم صحوة واضحة عقب الاستراحة وتبديلين رفَعَا من ضغطه في مناطق برايتون. وبرغم الاستحواذ في الثلث الهجومي، ظل العقم قائمًا حتى الدقيقة 76 حين وقّع نيك فولتماده هدف التعادل بحركة فنية بكعب القدم بعد تمريرة من لويس مايلي.
وعاد ويلبيك ليُعيد برايتون إلى المقدّمة في الدقيقة 84، إذ خطف كرة مرتدة وسدّدها من فوق الحارس لتستقر في الشباك، فيما واصل نيوكاسل محاولاته في الدقائق الأخيرة عبر دان بيرن وفولتماده وهارفي بارنز من دون أن ينجح في إدراك التعادل.
بهذه النتيجة تقدّم برايتون إلى المركز التاسع برصيد 12 نقطة، فيما تراجع نيوكاسل إلى المركز الثاني عشر بتسع نقاط بعد ثماني مباريات.
وفي مباراة أخرى، خرج بورنموث بتعادل 3-3 أمام كريستال بالاس خارج الديار، ليُفلت منه الانفراد بالصدارة ويبقى في المركز الرابع بـ15 نقطة، بفارق الأهداف خلف ليفربول ثالث الترتيب الذي يلتقي
مانشستر يونايتد
الأحد ضمن منافسات الجولة. أما كريستال بالاس، بطل كأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في العام الماضي، فحافظ على المركز الثامن بـ13 نقطة.
وفي لقاءات إضافية ضمن الجولة نفسها، فاز بيرنلي على ليدز يونايتد 2-0، وخرج سندرلاند بالنتيجة ذاتها أمام وولفرهامبتون. (الرياضية)
مواضيع ذات صلة
نقاش حول أمن المؤسسات الإصلاحية.. هروب درامي فاشل داخل سجن ألماني
Lebanon 24
نقاش حول أمن المؤسسات الإصلاحية.. هروب درامي فاشل داخل سجن ألماني
19/10/2025 10:46:10
19/10/2025 10:46:10
Lebanon 24
Lebanon 24
الأهلي يكتسح كهرباء الإسماعيلية ويعتلي الصدارة مع الزمالك والمصري
Lebanon 24
الأهلي يكتسح كهرباء الإسماعيلية ويعتلي الصدارة مع الزمالك والمصري
19/10/2025 10:46:10
19/10/2025 10:46:10
Lebanon 24
Lebanon 24
برشلونة يخطف الصدارة بفوز صعب على ريال سوسييداد
Lebanon 24
برشلونة يخطف الصدارة بفوز صعب على ريال سوسييداد
19/10/2025 10:46:10
19/10/2025 10:46:10
Lebanon 24
Lebanon 24
أرسنال يخطف فوزًا مثيرًا على نيوكاسل في اللحظات الأخيرة ويُشعل سباق الصدارة
Lebanon 24
أرسنال يخطف فوزًا مثيرًا على نيوكاسل في اللحظات الأخيرة ويُشعل سباق الصدارة
19/10/2025 10:46:10
19/10/2025 10:46:10
Lebanon 24
Lebanon 24
مانشستر يونايتد
مانشستر
الرياض
رياضي
جورج
رياض
دوري
ارفي
تابع
قد يعجبك أيضاً
خسارة ثانية لحامل اللقب… ونابولي يفشل في فك شفرة تورينو
Lebanon 24
خسارة ثانية لحامل اللقب… ونابولي يفشل في فك شفرة تورينو
03:44 | 2025-10-19
19/10/2025 03:44:53
Lebanon 24
Lebanon 24
رونالدو يحوّل هدفه الـ949 إلى "عرض بصري"
Lebanon 24
رونالدو يحوّل هدفه الـ949 إلى "عرض بصري"
03:05 | 2025-10-19
19/10/2025 03:05:51
Lebanon 24
Lebanon 24
النصر يكسر رقم الاتحاد التهديفي بعد 5 جولات
Lebanon 24
النصر يكسر رقم الاتحاد التهديفي بعد 5 جولات
03:03 | 2025-10-19
19/10/2025 03:03:49
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد أن تمّ سجنه.. لاعب كرة قدم يقدم على خطوة جريئة
Lebanon 24
بعد أن تمّ سجنه.. لاعب كرة قدم يقدم على خطوة جريئة
00:39 | 2025-10-19
19/10/2025 12:39:23
Lebanon 24
Lebanon 24
رقصٌ وفرح في المطار.. "بطلات لبنان" يحتفلن بـ"التأهل" (فيديو)
Lebanon 24
رقصٌ وفرح في المطار.. "بطلات لبنان" يحتفلن بـ"التأهل" (فيديو)
00:29 | 2025-10-19
19/10/2025 12:29:56
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
في هذا اليوم... أمطار وبرق ورعد ورياح ناشطة
Lebanon 24
في هذا اليوم... أمطار وبرق ورعد ورياح ناشطة
06:08 | 2025-10-18
18/10/2025 06:08:16
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجآت جديدة عن "حزب الله".. هكذا يبني نفسه "عسكرياً"!
Lebanon 24
مفاجآت جديدة عن "حزب الله".. هكذا يبني نفسه "عسكرياً"!
13:00 | 2025-10-18
18/10/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مُذيعة جديدة على الـ"أم تي في"... تعرفوا إليها (صور)
Lebanon 24
مُذيعة جديدة على الـ"أم تي في"... تعرفوا إليها (صور)
06:49 | 2025-10-18
18/10/2025 06:49:58
Lebanon 24
Lebanon 24
تسلل لـ"الموساد" وهجمات سيبرانية.. هل أصبحت هذه الدولة هدف إسرائيل الجديد؟
Lebanon 24
تسلل لـ"الموساد" وهجمات سيبرانية.. هل أصبحت هذه الدولة هدف إسرائيل الجديد؟
08:00 | 2025-10-18
18/10/2025 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
طيران حربي يخرق جدار الصوت فوق منزل ممثل.. وهكذا علّق الأخير (صورة)
Lebanon 24
طيران حربي يخرق جدار الصوت فوق منزل ممثل.. وهكذا علّق الأخير (صورة)
12:23 | 2025-10-18
18/10/2025 12:23:46
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
03:44 | 2025-10-19
خسارة ثانية لحامل اللقب… ونابولي يفشل في فك شفرة تورينو
03:05 | 2025-10-19
رونالدو يحوّل هدفه الـ949 إلى "عرض بصري"
03:03 | 2025-10-19
النصر يكسر رقم الاتحاد التهديفي بعد 5 جولات
00:39 | 2025-10-19
بعد أن تمّ سجنه.. لاعب كرة قدم يقدم على خطوة جريئة
00:29 | 2025-10-19
رقصٌ وفرح في المطار.. "بطلات لبنان" يحتفلن بـ"التأهل" (فيديو)
23:59 | 2025-10-18
تأهل المغرب لنهائي مونديال الشباب يعيد نبوءة أرجينتينية إلى الواجهة
فيديو
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
Lebanon 24
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
03:16 | 2025-10-19
19/10/2025 10:46:10
Lebanon 24
Lebanon 24
ساعة ذكية جديدة من Oppo.. هذه مواصفاتها (فيديو)
Lebanon 24
ساعة ذكية جديدة من Oppo.. هذه مواصفاتها (فيديو)
01:00 | 2025-10-18
19/10/2025 10:46:10
Lebanon 24
Lebanon 24
تجارة الحيوانات منتشرة وبقوة.. أُسود من لبنان إلى أفريقيا!
Lebanon 24
تجارة الحيوانات منتشرة وبقوة.. أُسود من لبنان إلى أفريقيا!
04:30 | 2025-10-17
19/10/2025 10:46:10
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24