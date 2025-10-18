Advertisement

تعادل درامي في سيلهرست بارك… وبورنموث يفوّت الصدارة

18-10-2025 | 16:06
حسم داني ويلبيك فوز برايتون على نيوكاسل بنتيجة 2-1 في الجولة الثامنة من الدوري الممتاز، بعدما وقّع هدفين في الثواني الأخيرة من كل شوط. تقدّم المهاجم البالغ 34 عامًا أولًا في الدقيقة 41 مستفيدًا من تمريرة جورجينيو روتر قبل أن يعود ويحسم اللقاء في الدقيقة 84 بتسديدة قوية سكنت شباك نيك بوب.
دخل نيوكاسل المواجهة من دون أي هدف خارج ملعبه هذا الموسم، وازدادت معاناته هجوميًا رغم صحوة واضحة عقب الاستراحة وتبديلين رفَعَا من ضغطه في مناطق برايتون. وبرغم الاستحواذ في الثلث الهجومي، ظل العقم قائمًا حتى الدقيقة 76 حين وقّع نيك فولتماده هدف التعادل بحركة فنية بكعب القدم بعد تمريرة من لويس مايلي.

وعاد ويلبيك ليُعيد برايتون إلى المقدّمة في الدقيقة 84، إذ خطف كرة مرتدة وسدّدها من فوق الحارس لتستقر في الشباك، فيما واصل نيوكاسل محاولاته في الدقائق الأخيرة عبر دان بيرن وفولتماده وهارفي بارنز من دون أن ينجح في إدراك التعادل.

بهذه النتيجة تقدّم برايتون إلى المركز التاسع برصيد 12 نقطة، فيما تراجع نيوكاسل إلى المركز الثاني عشر بتسع نقاط بعد ثماني مباريات.

وفي مباراة أخرى، خرج بورنموث بتعادل 3-3 أمام كريستال بالاس خارج الديار، ليُفلت منه الانفراد بالصدارة ويبقى في المركز الرابع بـ15 نقطة، بفارق الأهداف خلف ليفربول ثالث الترتيب الذي يلتقي مانشستر يونايتد الأحد ضمن منافسات الجولة. أما كريستال بالاس، بطل كأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في العام الماضي، فحافظ على المركز الثامن بـ13 نقطة.

وفي لقاءات إضافية ضمن الجولة نفسها، فاز بيرنلي على ليدز يونايتد 2-0، وخرج سندرلاند بالنتيجة ذاتها أمام وولفرهامبتون. (الرياضية)
